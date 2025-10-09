en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
Sport
Football

Nati: Breel Embolo chasse un record vieux de 91 ans

Nati: Breel Embolo chasse un record vieux de 91 ans
Le Bâlois Breel Embolo après son but inscrit face au Kosovo.image: getty

Breel Embolo chasse un record presque centenaire

Au sommet de sa forme malgré la période difficile qu’il vient de traverser, le buteur de la Nati peut égaler, vendredi contre la Suède (20h45), un record datant des années 30.
09.10.2025, 05:3809.10.2025, 05:38
Céline Feller / ch media

Qu’ont en commun le Luxembourg, le Mexique, les Etats-Unis, le Kosovo et la Slovénie? Ces nations ont toutes récemment concédé un but de Breel Embolo, qui en est à six réalisations en cinq matchs: trois du pied droit, une du gauche, une de la tête, et une dernière du talon.

Il ne s'agit pas seulement d'une série impressionnante: c'est aussi une performance au caractère historique. En effet, lorsque Breel Embolo a inscrit de la tête le but du 2-0 contre la Slovénie, début septembre à Bâle, il est devenu le premier joueur de la Nati depuis Alex Frei à marquer lors de cinq matchs consécutifs. Le meilleur buteur de l’équipe nationale, auteur de 42 réalisations, avait accompli cet exploit il y a 20 ans. Depuis, seul Zeki Amdouni, actuellement blessé, s’en était approché, avec une série de quatre matchs consécutifs avec au moins un but.

Pour cinq, cependant, il aura fallu attendre Breel Embolo. Ce footballeur de 28 ans, qui suscite de fortes attentes depuis ses débuts chez les professionnels, et surtout depuis sa première apparition sous le maillot de l'équipe de Suisse, le 31 mars 2015. Six mois plus tard, le 9 octobre 2015, il célébrait déjà son premier but en sélection, contre Saint-Marin, à l'occasion des éliminatoires de l'Euro. Son parcours semblait alors tout tracé.

ST GALLEN, SWITZERLAND - OCTOBER 09: Breel Embolo of Switzerland shoots the third penalty during the UEFA EURO 2016 qualifier between Switzerland and San Marino at AFG Arena on October 9, 2015 in St G ...
Breel Embolo a ouvert son compteur en sélection sur penalty.image: Getty

Un record des années 30 en ligne de mire

Pourtant, le football suisse a longtemps dû patienter avant qu'Embolo ne parvienne à exprimer tout son potentiel. Mais on peut désormais l’affirmer sans hésiter: le joueur n’a jamais été aussi performant, constant, inspiré et efficace avec la Nati qu’au cours des derniers mois.

Tout cela conduit l'attaquant à pouvoir égaler, face à la Suède, vendredi en Suède, un record vieux de près de 100 ans: celui de Leopold Kielholz, qui avait marqué lors de six matchs consécutifs pour la Suisse en 1933 et 1934. S'il parvient à faire trembler les filets dans la chaude ambiance de la Strawberry Arena, son 22e but en sélection entrera dans l'Histoire de la sélection.

Il est remarquable que ce regain de forme intervienne actuellement. Car le dernier semestre n’a pas été simple, ni pour le footballeur, ni pour l’homme. Durant le rassemblement de septembre, le Bâlois a dû répondre de ses actes devant la justice, étant reconnu coupable en deuxième instance de menaces graves.

Deux jours avant l’entrée en lice de la Suisse dans les éliminatoires du Mondial, Breel Embolo s’est présenté devant la cour d’appel de Bâle.
Deux jours avant l’entrée en lice de la Suisse dans les éliminatoires du Mondial, Breel Embolo s’est présenté devant la cour d’appel de Bâle.image: keystone

A peine deux jours plus tôt, lors du dernier jour du mercato, il changeait également d’équipe. Après trois ans à l’AS Monaco, la direction sportive lui a fait comprendre qu’il ne faisait plus partie des plans du club et qu’il devait trouver un nouveau point de chute, malgré un contrat encore en cours. En coulisses, comme Embolo l’a expliqué lors des matchs internationaux de septembre, les discussions avec le Stade Rennais étaient déjà bien avancées, et il savait depuis un moment qu’il souhaitait rejoindre ce concurrent en Ligue 1. «J’ai reçu beaucoup d’amour et de soutien de ce club, c’était donc la bonne décision», a-t-il confié.

Embolo rattrapera-t-il un jour Shaqiri?

En Bretagne, où un certain Alex Frei a également évolué entre 2003 et 2005, Embolo s’est rapidement adapté. Il a disputé les quatre matchs de Ligue 1 depuis son transfert, a toujours été titularisé, a joué pour la première fois l’intégralité d’une rencontre dimanche au Havre, et a déjà inscrit son premier but avec son nouveau club.

Breel Embolo: «Je n’ai jamais proféré de menaces»

Avec une telle forme, Breel Embolo est évidemment indispensable à la Nati, ce qu’il était déjà par le passé. Depuis quelques mois, il est également épargné par les blessures, ce qui est particulièrement remarquable chez lui. Il a ainsi pu suivre toute la préparation avec Monaco et est prêt à jouer.

Si le Bâlois poursuit sur cette lancée, il restera une pièce maîtresse de la sélection pour de nombreuses années encore. Et, alors qu’il traverse la meilleure période de sa carrière, un autre record, encore plus prestigieux que celui de Kielholz, pourrait bientôt se dessiner à l’horizon.

Si la Suisse se qualifie pour la Coupe du monde cet été et qu’Embolo y participe, ce serait sa sixième présence en phase finale, après 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024. Il égalerait ainsi Valon Behrami. Seul Xherdan Shaqiri, le capitaine du FC Bâle, fait mieux avec sept participations aux phases finales (de 2010 à 2024).

Plus d'articles sur le sport
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Lola Young: «Je vais m’absenter quelque temps»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Les protège-tibias utilisés par Marco Odermatt ont été interdits cet été par la Fédération internationale de ski (FIS). Mais le Nidwaldien a trouvé la parade pour les conserver, sans enfreindre les règles.
Les protège-tibias ont animé les discussions tout au long de l'hiver dernier. Contestés par une partie du Cirque blanc, ils ont finalement été interdits par la FIS, lors du Conseil de l'instance tenu à Genève en juin dernier.
L’article