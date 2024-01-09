Nemour championne du monde ++ Bencic en demi

Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques L'Algérienne Kaylia Nemour a remporté son premier titre mondial. Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM A seulement 18 ans, l'Algérienne Kaylia Nemour est devenue championne du monde des barres asymétriques, vendredi à Jakarta. Elle avait remporté le titre olympique sur cet agrès à Paris 2024.

Nemour devient la première gymnaste africaine de l'histoire à être sacrée championne du monde. Avec un score exceptionnel de 15,566 points, elle a devancé de plus d'un point sa dauphine, la Russe Angelina Melnikova, titrée jeudi au concours général. La Chinoise Yang Fanyuwei complète le podium.

Dernière à s'élancer dans la capitale indonésienne, elle devait dépasser les 14,500 points de la Russe Melnikova pour se parer d'or. Un score qui semblait largement accessible pour Nemour après ses 15,533 points des qualifications mardi.

Vendredi, elle n'a pas tremblé pour aller chercher la couronne mondiale, exécutant les difficultés de sa routine à la perfection dans son justaucorps vert pailleté. Nemour, passée de la France à l'Algérie il y a deux ans, s'impose désormais comme l'une des plus grandes étoiles actuelles de la gym.



WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année Belinda Bencic est venue à bout de Karolina Muchova pour atteindre sa première demi-finale depuis Wimbledon. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 13) disputera sa troisième demi-finale de l'année samedi dans le WTA 500 de Tokyo. La St-Galloise a battu Karolina Muchova (WTA 21) 4-6 7-5 7-5 vendredi en quart de finale.

C'est la première fois depuis Wimbledon, où elle avait été sèchement battue (6-2 6-0) par la future lauréate Iga Swiatek, que Belinda Bencic atteint le dernier carré d'un tournoi WTA. Elle avait disputé sa première demi-finale de l'année en février dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, où elle avait cueilli son 9e trophée sur le circuit principal.

Alors que Muchova semblait tenir la victoire en menant 6-3 5-4 service à suivre, la Suissesse a trouvé les ressources pour breaker deux fois d'affilée son adversaire et enlever la seconde manche. Au 3e set, elle a sauvé une balle de match à 4-5, avant de conclure deux jeux plus tard à sa 2e occasion en 3h05.

La St-Galloise, double médaillée olympique en 2021 à Tokyo (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic), a cueilli vendredi dans la mégapole chinoise son troisième succès en cinq duels livrés face à Karolina Muchova. Elle restait sur deux défaites face à la Tchèque.

Belinda Bencic, qui devrait logiquement mettre fin à sa saison à l'issue de ce tournoi, affrontera en demi-finale Sofia Kenin (WTA 25). Elle a perdu les deux duels livrés face à l'Américaine, le dernier sèchement ce printemps sur la terre battue de Charleston (6-0 6-3).



NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 points avec Thunder Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (au centre) a été décisif face aux Pacers. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le Thunder d'Oklahoma City a de nouveau eu besoin d'une double prolongation pour s'imposer jeudi en NBA face aux Pacers 141-135. Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 55 points, son record, a été décisif

Après son duel contre Houston mardi, Oklahoma City a de nouveau connu un match intense lors de ses retrouvailles avec Indiana après le succès 7-3 d'OKC en finale NBA en juin. Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour rafraîchir son record de points (auparavant à 54), établi à 55 (15 sur 31 au tir) avec 8 rebonds et 5 passes.

Si les statistiques ont gonflé en partie grâce aux deux fois 5 minutes supplémentaires, c'est surtout que "SGA" a su se montrer décisif dans les moments chauds, attaquant sans relâche la défense adverse et obtenant de nombreux lancers francs (23 sur 26) grâce à ses appuis de feu. Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur NBA la saison passée et auteur d'un 5e match à plus de 50 points, totalise ainsi 90 points après les deux premières rencontres de la saison: seuls Michael Jordan, Anthony Davis et Wilt Chamberlain ont fait mieux.



NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin Pius Suter (à gauche) a ouvert la marque pour les Blues de St. Louis face à Utah. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Pius Suter a de nouveau marqué en NHL, mais s'est incliné avec St. Louis à domicile contre Utah 7-4. De son côté, Roman Josi a mis fin à une série de quatre défaites avec Nashville.

Parmi les onze buts inscrits entre les Blues de Saint-Louis et les Mammoth d'Utah, Pius Suter a ouvert la marque pour son équipe menée alors 4-0 à la 26e. Avec sa 3e réussite de la saison, l'attaquant zurichois a alors sonné la révolte pour les Blues après un début de match tronqué. St. Louis est remonté jusqu'à 5-4, mais n'a pas pu éviter sa quatrième défaite en sept matches cette saison.

Janis Moser et les Tampa Bay Lightning (3-2 contre Chicago) et Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets (3-0 contre Seattle) se sont également inclinés. Pour Winnipeg, il s'agit seulement de la deuxième défaite de la saison après cinq dernières victoires.

Josi et les Predators mettent fin à leur série négative L'équipe de Roman Josi a eu de quoi se réjouir. Après quatre défaites consécutives, les Predators de Nashville et leur capitaine bernois ont retrouvé la saveur d'une victoire contre les Canucks de Vancouver (2-1). C'est la première fois en huit confrontations directes que l'équipe locale a pu s'imposer entre ces deux équipes.

Dans le duel suisse entre les Dallas Stars de Lian Bichsel et les Los Angeles Kings de Kevin Fiala, c'est ce dernier qui a eu le dessus. Los Angeles s'est imposé à l'extérieur après prolongation 3-2. Fiala a été crédité d'une passe décisive lors du 1-0 des Kings.

San Jose s'impose en prolongations Pour la deuxième fois consécutive, Philipp Kurashev était surnuméraire. Sans l'attaquant suisse, les San Jose Sharks ont fêté leur première victoire de la saison en battant les New York Rangers 6-5 après prolongation. Macklin Celebrini a été l'homme du match pour les Sharks avec trois buts et deux assists.



Les Suissesses se frottent au Canada en amical L'équipe de Suisse dames disputera vendredi soir à Lucerne son premier match depuis son élimination en quart de finale de l'Euro joué à domicile de cet été.

Les joueuses de Pia Sundhage affrontent le Canada, champion olympique en 2021, en match amical.

Les Suissesses ont déjà rencontré le Canada à cinq reprises, mais elles n'ont jamais réussi à l'emporter: elles ont subi quatre défaites face aux joueuses à la feuille d'érable, décrochant également un match nul.

Malgré ces statistiques, et bien que l'entraînement final ait dû se terminer prématurément en raison des conditions météorologiques, la sélectionneuse Pia Sundhage est optimiste. Selon la Suédoise, une victoire est tout à fait possible. Le coup d'envoi du match sera donné à 19h30. Plus de 9000 billets ont déjà été vendus.



Lausanne ramène une deuxième victoire de Malte Gaoussou Diakité (à droite) a marqué le but lausannois à Malte. Image: KEYSTONE/EPA/DOMENIC AQUILINA Le Lausanne-Sport a signé une deuxième victoire en deux matches de Conference League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 jeudi soir à Malte, face aux Hamrun Spartans.

Un but du jeune attaquant Gaoussou Diakité (20 ans) a suffi au bonheur du LS sur l'île de la Méditerrannée. Le talentueux Malien prêté par le RB Salzbourg a débloqué la situation à la 38e, d'un tir enroulé du pied droit qui a surpris le gardien maltais Henry Bonello.

Ce dernier avait retardé l'échéance lors d'une première mi-temps largement dominée par les joueurs de Peter Zeidler. Theo Bair, d'un extérieur du droit (26e), et Nathan Butler-Odeyeji, préféré à Beyatt Lekoueiry en soutien du duo d'attaquants lausannois (31e), avaient tous deux buté sur le cerbère des Spartiates.

Dans l'ambiance chaleureuse du stade national Ta' Qali, l'enceinte dans laquelle joue la sélection maltaise, le LS s'est toutefois fait plusieurs frayeurs. Karlo Letica a dû sortir le grand jeu avant l'ouverture du score de Diakité pour détourner une frappe de Saliou Thoune, un attaquant passé par Yverdon-Sport (2022-23).

En deuxième mi-temps, Hamrun s'est encore montré dangereux via N'Dri Koffi (69e) et Letica était tout heureux de voir le ballon fuir hors de son cadre. Les Lausannois peuvent donc s'estimer plus qu'heureux de ramener les trois points de leur premier déplacement dans cette phase de ligue.

En bonne position Avec déjà six points au compteur, le LS est en excellente position pour terminer dans les 24 premiers du classement, synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. L'année dernière, le 24e avait terminé avec 7 unités et obtenu sa place pour les barrages.

Une troisième victoire consécutive le 6 novembre à la Tuilière face aux Chypriotes de l'Omonia Nicosie assurerait donc pratiquement au LS un printemps européen. Une réalité qui ne paraissait pas vraiment évidente après la défaite 2-1 à Skopje au match aller du 2e tour qualificatif...



Young Boys s'offre un deuxième succès Chris Bedia a marqué le 3-1 pour YB, sur penalty Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Giorgio Contini respire.

Ses Young Boys ont cueilli un succès indispensable jeudi soir en Europa League, après deux défaites consécutives subies en Super League. La formation bernoise a battu Ludogorets Razgrad 3-2 au Wankdorf.

Cette partie, disputée sous une pluie battante, a pourtant démarré de la pire des manières pour YB. Ludogorets Razgrad - qui évoluait sans son international suisse Kwadwo Duah, blessé - a ouvert la marque à la 27e. Une intervention manquée de Loris Benito sur un long dégagement du gardien adverse a profité à Tekpetey, lequel a servi Stanic pour le 1-0.

Mené contre le cours du jeu, Young Boys a égalisé juste avant la mi-temps sur une reprise peu académique de Rayan Raveloson. Les Bernois ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires: Christian Fassnacht a profité d'un service parfait d'Edimilson Fernandes sur le 2-1 (53e), Chris Bedia transformant ensuite un penalty accordé pour une faute sur Armin Gigovic (63e, 3-1).

Young Boys, qui aurait pu saler l'addition avant d'encaisser un deuxième but à la 92e, affiche 6 points à son compteur après trois journées dans cette phase de Ligue. Mais avant de songer à leur prochain match européen - le 6 novembre sur la pelouse du PAOK Salonique -, les hommes du coach Giorgio Contini devront confirmer ce regain de forme en Super League dimanche face au FC Zurich.



Ajoie lourdement battu à Zoug La joie des Zougois, qui ont dominé Ajoie 8-3 jeudi Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Vainqueur 2-1 de Langnau mardi, Ajoie n'est pas parvenu à s'offrir un deuxième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Greg Ireland ont été lourdement battus 8-3 à Zoug jeudi.

Le score est toutefois sévère. Les Jurassiens, qui se sont inclinés pour la 16e fois en 18e matches disputés dans cet exercice 2025/26, n'ont rien lâché. Menés 3-0 à la 27e et 4-1 à la 34e, ils sont revenus à 4-3 à la 38e en marquant deux fois en l'espace de 30 secondes sur des réussites de Kyen Sopa et de Killian Mottet.

Zoug, qui s'était incliné 5-2 à Fribourg, a cependant repris très vite deux longueurs d'avance au troisième tiers. Gregory Hofmann a signé sa troisième réussite de la saison 1'13 après l'entame de l'ultime période, lui qui avait réussi 2 assists auparavant. Et Ajoie a craqué dans les deux dernières minutes de jeu en concédant trois buts, le 6-3 étant marqué dans une cage vide.



Une deuxième défaite pour Bâle La détresse des Bâlois après le premier but lyonnais, tombé dès la 3e minute Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bâle n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès en Europa League.

Les Rhénans, convaincants tombeurs du VfB Stuttgart trois semaines plus tôt au Parc St-Jacques (2-0), se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais jeudi lors de la 3e journée de la phase de ligue.

Une bévue de Marwin Hitz dès la 3e minute de jeu a coûté cher au FCB. Au pressing, Mathys De Carvalho a récupéré le ballon à l'orée de la surface de réparation après une relance hasardeuse du portier bâlois, son tacle se transformant en passe décisive pour un Corentin Tolisso qui n'en demandait pas tant.

Bâle y a cru jusqu'au bout. Mais la troupe de Ludovic Magnin a manqué de tranchant dans le dernier geste, à l'image de cette frappe d'Ibrahim Salah qui a tiré directement dans les bras du gardien de l'OL Dominik Greif à la 77e. Et Afonso Moreira a douché les espoirs rhénans en marquant le 2-0 en contre à la 90e.

Le FCB, qui s'était incliné 2-1 à Fribourg en ouverture de cette phase de Ligue, en reste donc à 3 points. Il devra réagir le 6 novembre à l'occasion de la venue du FCSB Bucarest, que Young Boys a dominé 2-0 lors de la 2e journée. L'OL poursuit pour sa part son sans faute, avec 9 points et aucun but encaissé jusqu'ici.



Wawrinka s'incline en 8e de finale des Swiss Indoors Stan Wawrinka a échoué en 8e de finale à Bâle Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Ce n'est pas à Bâle que Stan Wawrinka (ATP 158) disputera son premier quart de finale de l'année sur l'ATP Tour.

Le Vaudois de 40 ans a été stoppé par Casper Ruud (ATP 11) jeudi en 8e de finale, non sans avoir offert une superbe résistance.

Convaincant vainqueur (6-1 7-6) de Miomir Kecmanovic (ATP 52) mardi pour son entrée en lice dans ces Swiss Indoors, Stan Wawrinka s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) devant le Norvégien 48 heures plus tard. Le triple vainqueur de Grand Chelem en reste donc à trois succès sur le circuit principal en 2025, pour désormais 12 défaites.

Le Vaudois a pourtant eu sa chance, face à un joueur qui peut toujours espérer faire partie des huit qualifiés pour les ATP Finals de Turin (9-16 novembre). Mais, s'il a fait vibrer le bouillant public rhénan grâce à quelques coups prodigieux, il lui a manqué un soupçon de constance et d'intensité à l'échange.

Un goût d'inachevé Stan Wawrinka, qui doit encore jouer à Athènes (2-8 novembre) sur l'ATP Tour cette année, pourra regretter de ne pas avoir confirmé le break signé dès le troisième jeu. Auteur d'un début de partie tonitruant, il a manqué une balle de 3-1 sur son engagement, avant de laisser son adversaire revenir à 2-2.

L'ex-no 1 mondial a également eu sa chance dans la deuxième manche, signant là aussi le break dans le troisième jeu. Il a cette fois-ci pu mener 3-1 mais n'a pas pu empêcher Casper Ruud de recoller à 3-3, juste après avoir été manipulé par la kiné de l'ATP en raison de douleurs au bas du dos.

Stan Wawrinka a résisté jusqu'à 3/3 dans le tie-break, lâchant notamment une merveille de coup droit en bout de course dans le douzième jeu de la seconde manche. Mené 6/3 dans le jeu décisif, il a écarté deux balles de match, la deuxième en claquant son 11e ace, mais Casper Ruud a conclu sans trembler en armant lui aussi un ace.



Pia Sundhage se réjouit d'affronter le Canada Pia Sundhage est confiante avant d'affronter le Canada Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'optimise est de mise pour Pia Sundhage avant le match amical que l'équipe de Suisse dames livrera vendredi soir à Lucerne face au Canada.

Ses joueuses peuvent néanmoins s'attendre à souffrir face aux championnes olympiques de Tokyo 2021.

Pia Sundhage se réjouit que les Canadiennes se déplacent pour le premier match des Suissesses après le championnat d'Europe à domicile cet été. "C'est une bonne équipe, c'est parfait. Meilleures les adversaires sont, plus c'est positif pour nous. Je me réjouis", a expliqué la sélectionneuse jeudi devant la presse.

La technicienne suédoise a également révélé qu'elle continuait à faire confiance à un système en 3-5-2 et que ses joueuses avaient surtout travaillé, pendant les trois jours du camp préparatoire, à se créer davantage d'occasions de but.

Pour le reste, Pia Sundhage s'est montrée peu loquace jeudi: à la question de savoir quelle gardienne serait sur le terrain, elle s'est contentée de sourire et de dire: "Nous verrons". A la question de savoir si Riola Xhemaili, qui a déjà marqué sept buts avec son club du PSV Eindhoven, serait titulaire, elle a de nouveau répondu: "Nous verrons bien si elle joue."

Toujours est-il qu'en ce qui concerne les chances de victoire, Sundhage s'est montrée un peu plus volubile: "Je pense que nous avons une bonne chance. C'est phénoménal de jouer à nouveau à domicile, et après ce magnifique Euro, ce serait super d'enchaîner avec une victoire."

L'héroïne de l'Euro Riola Xhemaili, qui a propulsé la Suisse en quart de finale en égalisant à la dernière minute contre la Finlande lors du dernier match de groupe, est elle aussi confiante. "Bien sûr, nous avons un peu moins de pression. Mais nous voulons quand même nous montrer sous notre meilleur jour et prendre du plaisir sur le terrain, comme à l'Euro", a-t-elle expliqué.



Messi prolonge son contrat à l'Inter Miami Lionel Messi a prolongé jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a prolongé son contrat avec l'Inter Miami, a annoncé jeudi le club américain de MLS.

Une source proche des négociations a précisé à l'AFP que la superstar argentine avait signé jusqu'à la fin de la saison 2028.

Dans une vidéo mise en ligne sur son compte X, l'Inter Miami montre l'octuple Ballon d'or lire et signer un contrat avec le sourire. Le contrat actuel de Messi, âgé de 38 ans et arrivé en juillet 2023, courait jusqu'en décembre prochain.



Bickel 16e, Melnikova titrée au concours général Lena Bickel a terminé 16e du concours général des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Seule Suissesse en lice en finale, Lena Bickel a pris la 16e place du concours général des Mondiaux de Jakarta jeudi. Le titre est revenu à la Russe Angelina Melnikova.

Lena Bickel, qui s'était classée 15e des qualifications, a donc confirmé en finale. Elle a même fait mieux au niveau comptable, récoltant 51,064 points jeudi contre 50,899 lors des qualifications. La Tessinoise de 20 ans a obtenu sa meilleure note aux barres asymétriques (13,466 points).

Angelina Melnikova, sous drapeau neutre, a été sacrée championne du monde du concours général pour la deuxième fois après 2001. La gymnaste de 24 ans a été autorisée en mars dernier à concourir sous bannière neutre, mais sa neutralité a été récemment contestée par l'Ukraine qui la soupçonne de proximité avec le pouvoir russe.

Avec 55,066 points, Melnikova a devancé l'Américaine Leanne Wong (54,966 points) et la Chinoise Zhang Qingying (54,633 points).



Un 10e Masters 1000 créé "dès 2028" en Arabie saoudite Un 10e Masters 1000 verra le jour en 2028, en Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA Un dixième Masters 1000 verra le jour "dès 2028" en Arabie saoudite. L'ATP et Surj Sports Investment, société chargée des investissements sportifs du fonds public saoudien (PIF), l'ont annoncé jeudi.

Disputé sur dur, le tournoi sera programmé "en début de saison", dans une ville qui reste à définir, et durera "une semaine", a précisé le président de l'ATP Andrea Gaudenzi lors d'un point presse à Paris.

Créée en 1990, la catégorie Masters 1000 regroupe les neuf - et bientôt dix - tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre épreuves du Grand Chelem.

