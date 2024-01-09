La Suisse brille ++ Les Canadiens sortent la tête basse

Serie A: l'AC Milan accroché à domicile par Pise Zachary Athekame jubile après son but Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Zachary Athekame a bien choisi son moment pour marquer son premier but avec l'AC Milan. Le jeune défenseur suisse a signé le 2-2 contre Pise à la 93e. Il était entré à la 76e.

Le promu Pise, avec Michel Aebischer, a pris l'avantage par Nzola à la 86e. Mais Athekame a arraché un point pour les rossoneri en se jetant sur un centre de Modric dans les arrêts de jeu.



National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus Les joueurs de FRibourg fêtent leur succès Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Fribourg et Lausanne ont dû jouer plus de 60 minutes pour venir à bout respectivement de Zurich (2-1 ap) et Langnau (2-1 tab). Genève a lui très mal vécu son déplacement à Ambri, où il a perdu 5-2.

Fribourg-Gottéron a profité de la méforme des champions en titre pour engranger un deuxième succès consécutif. Wallmark a ouvert le score en inscrivant son deuxième but en deux matches depuis son retour de blessure (8e). Légèrement dominateurs, les Zurichois ont profité que Streule ait perdu l’une de ses lames pour s’installer en zone offensive et égaliser par l’intermédiaire de Riedi (19e).

Au terme d’une rencontre fermée, la décision s’est faite lors de la prolongation, où Kapla a offert la victoire aux Dragons (62e). À noter la sortie sur blessure de Sörensen en fin de match.

Lausanne force la décision aux tirs aux but Le Lausanne HC a dû attendre les tirs aux but pour se sortir du piégeux déplacement à Langnau. Après Rapperswil mardi, les Vaudois ont à nouveau remporté deux points. Les Lions ont vécu un début de rencontre compliqué. Après 11 secondes seulement, Brännström a concédé un pénalty, repoussé par Hughes (1re).

Ce dernier a également été sauvé par son poteau quelques minutes plus tard. Sans se montrer brillant, Lausanne a ouvert le score grâce à une déviation d’Oksanen (33e). Langnau a toutefois fini par être récompensé de ses efforts et Schmutz a égalisé sur une échappée (37e). Lors du "shootout", des réussites de Rochette et Brännström ont donné la victoire aux Lions.

Premier tiers cauchemardesque pour Genève Genève-Servette a vécu un déplacement cauchemardesque en Léventine. Après un coup d’envoi retardé de 35 minutes en raison du retard du car genevois, les Aigles se sont inclinés 5-2 à Ambri. Ils étaient déjà menés 5-1 après un tiers.

Après 24 secondes seulement, Müller a lancé Ambri, profitant de l’apathie de la défense genevoise. Après un coach’s challenge genevois infructueux, Virtanen a doublé la mise 1’18’’ plus tard en supériorité numérique. Joly (14e), Müller (17e) et Tierney (18e) ont encore salé l’addition. Granlund (20e) et Le Coultre (32e) ont sauvé l’honneur, sans conséquence pour les Tessinois.

De grands regrets pour Ajoie Ajoie peut nourrir de grands regrets. Livrant l’une des meilleures prestations de leur saison, les Jurassiens ont tenu la dragée haute au leader Davos, mais ont finalement dû s’avouer vaincus 4-2.

Turkulainen a profité d’un rebond accordé par Aeschlimann pour ouvrir le score (12e). Stransky a égalisé en inscrivant son quatorzième but de la saison déjà (14e), mais Ajoie n’a pas baissé les bras, se montrant plus dangereux et reprenant les devants grâce à une réussite de Robin (38e).

Zadina a profité d’un jeu de puissance pour égaliser à nouveau (46e), avant que Corvi ne marque le but décisif (51e). Honka a touché le poteau dans les derniers instants, mais Frehner a asséné le dernier coup de massue dans la cage vide (60e).

Bienne retrouve le succès

Après trois défaites consécutives, Bienne a retrouvé la victoire contre Kloten (5-1). Hofer s’est illustré avec un triplé. Christen et Kneubüehler ont inscrit les deux autres réalisations seelandaises.

Lugano a obtenu un troisième succès de rang en s'imposant 4-1 à Berne). Zoug s’est à nouveau fait l’auteur d’un festival de buts en allant battre Rapperswil 6-2.



Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada Alayah Pilgrim inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'équipe de Suisse dames a réussi sa rentrée. Pour son premier match depuis l'Euro, elle a battu le Canada 1-0 à Lucerne. Alayah Pilgrim a inscrit le seul but dès la 12e.

La joueuse de l'AS Rome a exploité un mauvais renvoi adverse après une action initiée par Sydney Schertenleib. L'ouverture du score a récompensé le bon début de rencontre des protégées de Pia Sundhage, très actives.

En seconde période, la Suisse a plutôt subi et peiné à créer le danger. Livia Peng a été sollicitée plusieurs fois et s'est montrée très solide. La chance a aussi donné un sérieux coup de main à la gardienne de Chelsea: Sonis a en effet tiré sur le poteau à la 86e.

L'équipe de Suisse disputera un autre match de préparation dès mardi. Elle sera aux prises avec l'Ecosse à Dunfermline.



Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale Dure journ Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS La journée n'a pas été bonne pour les Canadiens aux Swiss Indoors. Tant Félix Auger-Aliassime que Denis Shapovalov ont dû abandonner lors des quarts de finale.

Félix Auger-Aliassime ne réussira pas la passe de trois sur les bords du Rhin. Le Canadien, tête de série no 5 et vainqueur du tournoi en 2022 et 2023, a abandonné après avoir perdu 6-3 le premier set de son match contre l'Espagnol Jaume Munar. Il a invoqué des douleurs au genou gauche.

Quant à Denis Shapovalov, tête de série no 9, il a jeté l'éponge dans le troisième set face au Brésilien Joao Fonseca, qui menait 4-1 dans cette manche décisive. Shapovalov avait gagné le set initial 6-3 avant de perdre le deuxième sur un score similaire.



France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon Julia Simon avait brillé aux Mondiaux de Lenzerheide Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Julia Simon a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15'000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville. Elle a été reconnue coupable de vol et fraude à la carte bancaire.

Le parquet avait requis deux mois de prison avec sursis et une amende de 20'000 euros à l'encontre de la jeune femme. Celle-ci avait auparavant reconnu à la barre la "totalité des faits", mais avait peiné à les "expliquer".

"C'est un trou noir", a-t-elle lâché, très émue à la barre du tribunal. "Tout ça est très flou pour moi. J'ai eu comme un mécanisme de défense de me recroqueviller sur moi et me concentrer à 200% sur mon sport", a lâché la jeune femme de 29 ans. Elle fait partie de l'équipe de France depuis 2015 et espère briguer l'or olympique aux JO d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026).

"Dérisoire et ridicule" La native d'Albertville est accusée d'avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 la carte bancaire de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et de la kinésithérapeute de l'équipe pour des achats d'un montant maximum de 2400 euros, et de leur avoir volé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros). Elle avait partagé à plusieurs reprises des chambres ou des appartements avec elles lors de stages de préparation sportive.

"Ça me paraît dérisoire et ridicule, ce genre de comportement", a ajouté la biathlète, qui a écarté toute "motivation financière, je n'ai pas été dans le besoin". Elle a déclaré travailler depuis plusieurs années avec un psychologue pour "comprendre tout ça, pour grandir et évoluer".

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide, en Suisse: médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte.



Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques L'Algérienne Kaylia Nemour a remporté son premier titre mondial. Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM A seulement 18 ans, l'Algérienne Kaylia Nemour est devenue championne du monde des barres asymétriques, vendredi à Jakarta. Elle avait remporté le titre olympique sur cet agrès à Paris 2024.

Nemour devient la première gymnaste africaine de l'histoire à être sacrée championne du monde. Avec un score exceptionnel de 15,566 points, elle a devancé de plus d'un point sa dauphine, la Russe Angelina Melnikova, titrée jeudi au concours général. La Chinoise Yang Fanyuwei complète le podium.

Dernière à s'élancer dans la capitale indonésienne, elle devait dépasser les 14,500 points de la Russe Melnikova pour se parer d'or. Un score qui semblait largement accessible pour Nemour après ses 15,533 points des qualifications mardi.

Vendredi, elle n'a pas tremblé pour aller chercher la couronne mondiale, exécutant les difficultés de sa routine à la perfection dans son justaucorps vert pailleté. Nemour, passée de la France à l'Algérie il y a deux ans, s'impose désormais comme l'une des plus grandes étoiles actuelles de la gym.



WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année Belinda Bencic est venue à bout de Karolina Muchova pour atteindre sa première demi-finale depuis Wimbledon. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 13) disputera sa troisième demi-finale de l'année samedi dans le WTA 500 de Tokyo. La St-Galloise a battu Karolina Muchova (WTA 21) 4-6 7-5 7-5 vendredi en quart de finale.

C'est la première fois depuis Wimbledon, où elle avait été sèchement battue (6-2 6-0) par la future lauréate Iga Swiatek, que Belinda Bencic atteint le dernier carré d'un tournoi WTA. Elle avait disputé sa première demi-finale de l'année en février dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, où elle avait cueilli son 9e trophée sur le circuit principal.

Alors que Muchova semblait tenir la victoire en menant 6-3 5-4 service à suivre, la Suissesse a trouvé les ressources pour breaker deux fois d'affilée son adversaire et enlever la seconde manche. Au 3e set, elle a sauvé une balle de match à 4-5, avant de conclure deux jeux plus tard à sa 2e occasion en 3h05.

La St-Galloise, double médaillée olympique en 2021 à Tokyo (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic), a cueilli vendredi dans la mégapole chinoise son troisième succès en cinq duels livrés face à Karolina Muchova. Elle restait sur deux défaites face à la Tchèque.

Belinda Bencic, qui devrait logiquement mettre fin à sa saison à l'issue de ce tournoi, affrontera en demi-finale Sofia Kenin (WTA 25). Elle a perdu les deux duels livrés face à l'Américaine, le dernier sèchement ce printemps sur la terre battue de Charleston (6-0 6-3).



NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 points avec Thunder Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (au centre) a été décisif face aux Pacers. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le Thunder d'Oklahoma City a de nouveau eu besoin d'une double prolongation pour s'imposer jeudi en NBA face aux Pacers 141-135. Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 55 points, son record, a été décisif

Après son duel contre Houston mardi, Oklahoma City a de nouveau connu un match intense lors de ses retrouvailles avec Indiana après le succès 7-3 d'OKC en finale NBA en juin. Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour rafraîchir son record de points (auparavant à 54), établi à 55 (15 sur 31 au tir) avec 8 rebonds et 5 passes.

Si les statistiques ont gonflé en partie grâce aux deux fois 5 minutes supplémentaires, c'est surtout que "SGA" a su se montrer décisif dans les moments chauds, attaquant sans relâche la défense adverse et obtenant de nombreux lancers francs (23 sur 26) grâce à ses appuis de feu. Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur NBA la saison passée et auteur d'un 5e match à plus de 50 points, totalise ainsi 90 points après les deux premières rencontres de la saison: seuls Michael Jordan, Anthony Davis et Wilt Chamberlain ont fait mieux.



NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin Pius Suter (à gauche) a ouvert la marque pour les Blues de St. Louis face à Utah. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Pius Suter a de nouveau marqué en NHL, mais s'est incliné avec St. Louis à domicile contre Utah 7-4. De son côté, Roman Josi a mis fin à une série de quatre défaites avec Nashville.

Parmi les onze buts inscrits entre les Blues de Saint-Louis et les Mammoth d'Utah, Pius Suter a ouvert la marque pour son équipe menée alors 4-0 à la 26e. Avec sa 3e réussite de la saison, l'attaquant zurichois a alors sonné la révolte pour les Blues après un début de match tronqué. St. Louis est remonté jusqu'à 5-4, mais n'a pas pu éviter sa quatrième défaite en sept matches cette saison.

Janis Moser et les Tampa Bay Lightning (3-2 contre Chicago) et Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets (3-0 contre Seattle) se sont également inclinés. Pour Winnipeg, il s'agit seulement de la deuxième défaite de la saison après cinq dernières victoires.

Josi et les Predators mettent fin à leur série négative L'équipe de Roman Josi a eu de quoi se réjouir. Après quatre défaites consécutives, les Predators de Nashville et leur capitaine bernois ont retrouvé la saveur d'une victoire contre les Canucks de Vancouver (2-1). C'est la première fois en huit confrontations directes que l'équipe locale a pu s'imposer entre ces deux équipes.

Dans le duel suisse entre les Dallas Stars de Lian Bichsel et les Los Angeles Kings de Kevin Fiala, c'est ce dernier qui a eu le dessus. Los Angeles s'est imposé à l'extérieur après prolongation 3-2. Fiala a été crédité d'une passe décisive lors du 1-0 des Kings.

San Jose s'impose en prolongations Pour la deuxième fois consécutive, Philipp Kurashev était surnuméraire. Sans l'attaquant suisse, les San Jose Sharks ont fêté leur première victoire de la saison en battant les New York Rangers 6-5 après prolongation. Macklin Celebrini a été l'homme du match pour les Sharks avec trois buts et deux assists.



Les Suissesses se frottent au Canada en amical L'équipe de Suisse dames disputera vendredi soir à Lucerne son premier match depuis son élimination en quart de finale de l'Euro joué à domicile de cet été.

Les joueuses de Pia Sundhage affrontent le Canada, champion olympique en 2021, en match amical.

Les Suissesses ont déjà rencontré le Canada à cinq reprises, mais elles n'ont jamais réussi à l'emporter: elles ont subi quatre défaites face aux joueuses à la feuille d'érable, décrochant également un match nul.

Malgré ces statistiques, et bien que l'entraînement final ait dû se terminer prématurément en raison des conditions météorologiques, la sélectionneuse Pia Sundhage est optimiste. Selon la Suédoise, une victoire est tout à fait possible. Le coup d'envoi du match sera donné à 19h30. Plus de 9000 billets ont déjà été vendus.



Lausanne ramène une deuxième victoire de Malte Gaoussou Diakité (à droite) a marqué le but lausannois à Malte. Image: KEYSTONE/EPA/DOMENIC AQUILINA Le Lausanne-Sport a signé une deuxième victoire en deux matches de Conference League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 jeudi soir à Malte, face aux Hamrun Spartans.

Un but du jeune attaquant Gaoussou Diakité (20 ans) a suffi au bonheur du LS sur l'île de la Méditerrannée. Le talentueux Malien prêté par le RB Salzbourg a débloqué la situation à la 38e, d'un tir enroulé du pied droit qui a surpris le gardien maltais Henry Bonello.

Ce dernier avait retardé l'échéance lors d'une première mi-temps largement dominée par les joueurs de Peter Zeidler. Theo Bair, d'un extérieur du droit (26e), et Nathan Butler-Odeyeji, préféré à Beyatt Lekoueiry en soutien du duo d'attaquants lausannois (31e), avaient tous deux buté sur le cerbère des Spartiates.

Dans l'ambiance chaleureuse du stade national Ta' Qali, l'enceinte dans laquelle joue la sélection maltaise, le LS s'est toutefois fait plusieurs frayeurs. Karlo Letica a dû sortir le grand jeu avant l'ouverture du score de Diakité pour détourner une frappe de Saliou Thoune, un attaquant passé par Yverdon-Sport (2022-23).

En deuxième mi-temps, Hamrun s'est encore montré dangereux via N'Dri Koffi (69e) et Letica était tout heureux de voir le ballon fuir hors de son cadre. Les Lausannois peuvent donc s'estimer plus qu'heureux de ramener les trois points de leur premier déplacement dans cette phase de ligue.

En bonne position Avec déjà six points au compteur, le LS est en excellente position pour terminer dans les 24 premiers du classement, synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. L'année dernière, le 24e avait terminé avec 7 unités et obtenu sa place pour les barrages.

Une troisième victoire consécutive le 6 novembre à la Tuilière face aux Chypriotes de l'Omonia Nicosie assurerait donc pratiquement au LS un printemps européen. Une réalité qui ne paraissait pas vraiment évidente après la défaite 2-1 à Skopje au match aller du 2e tour qualificatif...



Young Boys s'offre un deuxième succès Chris Bedia a marqué le 3-1 pour YB, sur penalty Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Giorgio Contini respire.

Ses Young Boys ont cueilli un succès indispensable jeudi soir en Europa League, après deux défaites consécutives subies en Super League. La formation bernoise a battu Ludogorets Razgrad 3-2 au Wankdorf.

Cette partie, disputée sous une pluie battante, a pourtant démarré de la pire des manières pour YB. Ludogorets Razgrad - qui évoluait sans son international suisse Kwadwo Duah, blessé - a ouvert la marque à la 27e. Une intervention manquée de Loris Benito sur un long dégagement du gardien adverse a profité à Tekpetey, lequel a servi Stanic pour le 1-0.

Mené contre le cours du jeu, Young Boys a égalisé juste avant la mi-temps sur une reprise peu académique de Rayan Raveloson. Les Bernois ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires: Christian Fassnacht a profité d'un service parfait d'Edimilson Fernandes sur le 2-1 (53e), Chris Bedia transformant ensuite un penalty accordé pour une faute sur Armin Gigovic (63e, 3-1).

Young Boys, qui aurait pu saler l'addition avant d'encaisser un deuxième but à la 92e, affiche 6 points à son compteur après trois journées dans cette phase de Ligue. Mais avant de songer à leur prochain match européen - le 6 novembre sur la pelouse du PAOK Salonique -, les hommes du coach Giorgio Contini devront confirmer ce regain de forme en Super League dimanche face au FC Zurich.



Ajoie lourdement battu à Zoug La joie des Zougois, qui ont dominé Ajoie 8-3 jeudi Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Vainqueur 2-1 de Langnau mardi, Ajoie n'est pas parvenu à s'offrir un deuxième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Greg Ireland ont été lourdement battus 8-3 à Zoug jeudi.

Le score est toutefois sévère. Les Jurassiens, qui se sont inclinés pour la 16e fois en 18e matches disputés dans cet exercice 2025/26, n'ont rien lâché. Menés 3-0 à la 27e et 4-1 à la 34e, ils sont revenus à 4-3 à la 38e en marquant deux fois en l'espace de 30 secondes sur des réussites de Kyen Sopa et de Killian Mottet.

Zoug, qui s'était incliné 5-2 à Fribourg, a cependant repris très vite deux longueurs d'avance au troisième tiers. Gregory Hofmann a signé sa troisième réussite de la saison 1'13 après l'entame de l'ultime période, lui qui avait réussi 2 assists auparavant. Et Ajoie a craqué dans les deux dernières minutes de jeu en concédant trois buts, le 6-3 étant marqué dans une cage vide.



Une deuxième défaite pour Bâle La détresse des Bâlois après le premier but lyonnais, tombé dès la 3e minute Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bâle n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès en Europa League.

Les Rhénans, convaincants tombeurs du VfB Stuttgart trois semaines plus tôt au Parc St-Jacques (2-0), se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais jeudi lors de la 3e journée de la phase de ligue.

Une bévue de Marwin Hitz dès la 3e minute de jeu a coûté cher au FCB. Au pressing, Mathys De Carvalho a récupéré le ballon à l'orée de la surface de réparation après une relance hasardeuse du portier bâlois, son tacle se transformant en passe décisive pour un Corentin Tolisso qui n'en demandait pas tant.

Bâle y a cru jusqu'au bout. Mais la troupe de Ludovic Magnin a manqué de tranchant dans le dernier geste, à l'image de cette frappe d'Ibrahim Salah qui a tiré directement dans les bras du gardien de l'OL Dominik Greif à la 77e. Et Afonso Moreira a douché les espoirs rhénans en marquant le 2-0 en contre à la 90e.

Le FCB, qui s'était incliné 2-1 à Fribourg en ouverture de cette phase de Ligue, en reste donc à 3 points. Il devra réagir le 6 novembre à l'occasion de la venue du FCSB Bucarest, que Young Boys a dominé 2-0 lors de la 2e journée. L'OL poursuit pour sa part son sans faute, avec 9 points et aucun but encaissé jusqu'ici.

