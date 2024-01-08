Occasion manquée pour Golubic ++ Mayence «venge» Lausanne

Une belle occasion manquée pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: tout aurait pu changer si elle avait gagné sa balle de premier set. Image: KEYSTONE/AP/DAR YASIN Viktorija Golublic (WTA 84) n’a pas déjoué les pronostics au 1er tour du WTA 1000 de Miami. Issue des qualifications, la Zurichoise s’est inclinée 7-6 (8/6) 6-4 devant Peyton Stearns (WTA 47).

Victorieuse au début du mois du tournoi WTA 250 d’Austin pour son premier titre sur le Circuit, l’Américaine a su témoigner du sang-froid nécessaire pour écarter une balle de premier set à 6/5 au jeu décisif. Elle a, ensuite, mené 4-1 dans la seconde manche pour prendre une option décisive sur la victoire.

Finaliste du WTA 125 d’Oreias au Portugal en février, Viktorija Golubic tire un bilan négatif de cette campagne américaine sur dur avec trois éliminations d’entrée de jeu, à Indian Wells au WTA 125 d’Austin et à Miami. Le retour sur terre battue lui fera sans doute le plus grand bien.



Mayence "venge" Lausanne Urs Fischer a fait mieux que Peter Zeidler... Image: KEYSTONE/EPA "Tombeur" du Lausanne-Sport au tour précédent, Sigma Olomouc n'a pas signé l'exploit. Les Tchèques ont été logiquement été éliminés par le Mayence d'Urs Fischer et de Silvan Widmer.

Après le 0-0 du match aller, Mayence s'est imposé 2-0 au retour. L'Autrichien Stefan Posch a ouvert le score juste après la pause pour placer son équipe sur la bonne orbite. Le 2-0 a été inscrit par Armindo Sieb en fin de match.

Comme Silvan Widmer, Dereck Kutesa disputera les quarts de finale. AEK Athènes et le Genevois n'ont toutefois pas vraiment livré la marchandise face à Celje. Victorieux 4-0 en Slovénie, ils se sont inclinés 2-0 lors du match retour...



Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus Johan Manzmabi (à droite) au duel avec Konstantinos Karetsas pour une qualification historique. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Pour la première fois de sa longue histoire, le SC Fribourg disputera les quarts de finale d’une compétition européenne. Il a passé un tour de plus en Europa League après sa victoire 5-1 devant Genk.

Battus 1-0 en Belgique, les Allemands ont été irrésistibles au retour. Avec ses deux Suisses, Johan Manzambi et Bruno Ogbus titularisés au coup d’envoi, Fribourg a mené 2-1 à la pause avant de forcer la décision sur des réussites de Vicenzo Griffo pour son 106e but sous ses couleurs. Manzambi a apporté sa contribution à ce succès qui fera date avec un assist sur le 4-1 de Yuko Suzuki à la 57e.

En quart de finale, le SC Fribourg affrontera le Celta Vigo. Les Espagnols ont obtenu leur qualification à Lyon où ils se sont imposés 2-0 après le 1-1 du match aller. L’expulsion sévère du défenseur lyonnais Moussa Niakhaté à la 19e leur a grandement facilité la tâche.



Une huitième victoire de rang pour les Suissesses Xenia Schwaller et les Suissesses vers une qualification directe pour les demi-finales. Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La Suisse surfe toujours sur la vague du succès lors des Mondiaux dames de Calgary. Après son large succès mercredi contre l'Australie (10-1), elle a battu 8-4 la Norvège.

Avec ses huit victoires contre une seule défaite concédée lors de son entrée en lice, la formation de Xenia Schwaller peut nourrir l'ambition légitime d'une qualification directe pour les demi-finales. Après sa démonstration contre l'Australie, elle a forcé la décision face à la Norvège grâce à des coups de deux aux premier et troisième ends.

La Suisse rejouera ce jeudi. Elle sera opposée aux Etats-Unis qui ne comptent, comme l'Australie, qu'une seule victoire dans ce round-robin.



Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid Pause forcée pour Thibaut Courtois Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Coup dur pour le Real Madrid: le gardien belge Thibaut Courtois (33 ans) est blessé. Il devrait manquer les deux quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Une blessure musculaire "au quadriceps droit a été diagnostiquée", a indiqué le club madrilène dans un communiqué. La durée d'indisponibilité prévisible de l'international belge n'a pas été indiquée.

Selon le quotidien sportif AS, Courtois pourrait être absent six semaines. Il manquerait donc les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern (match aller le 7 mars à Madrid, retour le 15 en Bavière). Son remplaçant numéro un est l'Ukrainien Andriy Lunin.

Courtois a été remplacé mardi à la mi-temps lors du match gagné 2-1 par le Real sur la pelouse de Manchester City.



Une statue de cire de Lando Norris exposée à Londres Lando Norris aura droit à sa statue chez Madame Tussauds Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Le champion du monde en titre de formule 1 Lando Norris aura bientôt droit à sa réplique en cire au musée de Madame Tussauds. L'information émane de la célèbre institution londonienne.

La statue de Norris sera exposée aux côtés de celles de son compatriote Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, ainsi que d'autres stars du sport comme Cristiano Ronaldo, Mo Salah et Anthony Joshua. "C'est assez surréaliste de penser que j'aurai une statue chez Madame Tussauds, c'est un immense honneur", a déclaré le pilote britannique de 26 ans, cité dans le communiqué. Norris a travaillé avec les équipes du musée pour réaliser une réplique détaillée de lui-même, du casque aux orteils.



Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches Alvyn Sanches: ses bonnes performances lui ont valu d'être appelé en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Alvyn Sanches (23 ans) est de retour en équipe de Suisse après un an d'absence sur blessure. Le joueur des Young Boys a été appelé par Murat Yakin en vue du rassemblement de fin mars.

La Suisse affrontera l'Allemagne à Bâle (27 mars) et la Norvège à Oslo (31 mars) dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe du monde. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur a fait confiance à ses cadres habituels: aucun néophyte n'a été retenu dans une liste de 26 noms.

Appelé pour la première fois en mars 2025, Alvyn Sanches s'était gravement blessé à un genou (ligament croisé) en Irlande du Nord lors de ses débuts avec le maillot national. L'ancien joueur du Lausanne-Sport est désormais totalement remis et il a convaincu ces derniers mois avec YB. "C'est un joueur créatif qui est efficace devant le but. C'est bien qu'il soit de nouveau en forme", a notamment expliqué Murat Yakin.

Remo Freuler et Denis Zakaria, qui avaient raté le dernier rassemblement sur blessure, effectuent aussi leur retour dans la sélection. D'autres éléments retrouvent le groupe, à savoir Eray Cömert, Ardon Jashari et Joël Monteiro, ainsi que Filip Ugrinic, qui n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2024.



NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off 24 buts cette saison pour Nico Hischier en NHL Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les New Jersey Devils espèrent encore jouer les play-off de NHL. Ils ont gagné 6-3 sur la glace des New York Rangers notamment grâce à un but chacun de Nico Hischier et Timo Meier.

Mais les espoirs restent minces. Les Devils accusent 10 points de retard sur une place pour les séries, alors que 14 restent en jeu. Hischier a inscrit le 1-1 en power play et marqué pour la 24e fois de la saison. Le Valaisan a aussi été crédité d'un assist sur le 3-2, aussi à cinq contre quatre.

Pour sa part, Meier s'est fait l'auteur du 4-2 lors de l'ultime période. L'Appenzellois compte désormais 19 buts à son actif cette saison.



Mondiaux dames: la Suisse balaie les Australiennes Xenia Schwaller et les Suisssesses alignent les victoires Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La Suisse a fêté un nouveau succès au championnat du monde dames à Calgary. La skip Xenia Schwaller et ses coéquipières du CC Grasshopper ont balayé l'Australie 10-1.

Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner ont ainsi signé un septième succès consécutif lors de leur première apparition aux Mondiaux. Le suspense n'a pas duré longtemps puisque le score était déjà de 8-0 après quatre ends. Complètement dépassées, les Australiennes ont abandonné après le sixième end.

Les Suissesses joueront deux rencontres jeudi. Elles seront aux prises avec la Norvège puis les Etats-Unis, des équipes qui ont jusqu'ici gagné respectivement deux et un match seulement.



Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière 900 buts pour Lionel Messi Image: KEYSTONE/AP/Stephanie Scarbrough Lionel Messi a inscrit le 900e but de sa carrière. Cette réussite de l'Argentin n'a pas empêché l'Inter Miami d'être éliminé contre Nashville en 8e de finale de la Ligue des champions Concacaf.

Messi (38 ans) a ouvert le score dès la 7e d'une frappe rasante à domicile dans ce match à élimination directe de la compétition régionale entre clubs. Avec ce but, "La Pulga" totalise 81 réalisations avec Miami depuis son arrivée dans la Ligue nord-américaine de football (MLS) en 2023.

L'octuple ballon d'or avait auparavant inscrit 672 buts pour le géant espagnol Barcelone, 32 pour le Paris Saint-Germain, ainsi que 115 buts supplémentaires avec la sélection argentine. Le 900e but de Messi intervient 21 ans après son tout premier chez les professionnels, lorsqu'il avait marqué à seulement 17 ans pour Barcelone lors d'une victoire 2-0 contre Albacete en 2005.

Le parcours de Miami en Ligue des champions Concacaf s'est arrêté là: Espinoza a égalisé à la 74e, portant le score à 1-1 et offrant la qualification pour les quarts à Nashville grâce à la règle des buts à l'extérieur, après un 0-0 à l'aller.



Ajla Del Ponte: "Je suis plus terre à terre" Ajla Del Ponte retrouve enfin le devant de la scène après quatre ans de galère et de doutes. "C'est un soulagement", lâche la Tessinoise, qui disputera samedi le 60 m des Mondiaux en salle de Torun.

"Cet hiver, il y a encore eu des moments de doute. Je me suis vraiment demandé si le déclic allait survenir. J'étais à nouveau frustrée", raconte la 5e du 100 m des JO de Tokyo 2021, qui s'est confiée à Keystone-ATS au téléphone la semaine dernière.

"Après de bons débuts à Ostrava (réd: 6''24 sur 50 m, soit un record de Suisse sur une distance certes peu courue, et 7''23 sur 60 m), je n'arrivais pas à m'exprimer pleinement. Je ne parvenais pas reproduire en compétition ce que je montrais à l'entraînement", poursuit-elle.

La patience est toutefois devenue par la force des choses son credo depuis 2022. Elle a en effet accumulé les pépins physiques au cours des quatre dernières années, connaissant également des épisodes dépressifs. Mais "j'ai toujours su faire preuve de résilience", rappelle-t-elle dans son français quasi parfait.

Et cette persévérance a fini par payer, à St-Gall lors du 60 m des championnats de Suisse le 28 février. Sans pression, elle est montée en puissance durant cette journée (7''28 en séries, 7''21 en demi-finales, 7''15 en finale) pour aller chercher la deuxième place derrière Léonie Pointet, et le second ticket qualificatif pour Torun.

"C'est un soulagement après tout ce qui m'est arrivé depuis quatre ans. C'était vraiment cool de voir que j'avais terminé 2e. Et j'ai pu partager cela avec mes parents et mon frère qui étaient présents. J'ai pu leur montrer que je n'avais pas fait tous ses sacrifices pour rien", raconte la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly.

"Ca faisait presque bizarre" Enfin débarrassée de ses ennuis physiques, Ajla Del Ponte se réjouit de pouvoir courir l'esprit libéré. "Je me suis rendu compte durant la deuxième semaine de notre camp de préparation, début décembre, que je ne ressentais plus de douleur ni au quadriceps ni au tendon d'Achille", se souvient-elle.

"Ca faisait presque bizarre", s'amuse la Néerlandaise d'adoption (elle s'entraîne au centre de Papendal), pour qui la souffrance physique était malheureusement devenue une compagne de presque tous les jours. Désormais, elle peut aller de l'avant sans appréhension. Et se mettre à rêver de tutoyer à nouveau les sommets.

"Cela me donne à nouveau de la stabilité sur le plan mental. Le niveau de stress a baissé dans le même temps: je n'avais plus besoin de penser au prochain scanner que je devrais faire. C'est la première fois en cinq ans que j'ai pu me préparer sans problème physique", se réjouit-elle.

"Comme si mon coeur se brisait" Ajla Del Ponte peut ainsi se remettre à formuler des objectifs, ce qui n'avait plus été le cas depuis longtemps. "C'était devenu compliqué de fixer des objectifs. Quand je voyais que mes soucis physiques m'empêcheraient de les atteindre, c'était comme si mon coeur se brisait", compare-t-elle.

Pour Torun, l'objectif no 1 est de battre son meilleur temps de la saison (7''15). "J'espère pouvoir atteindre les demi-finales en améliorant ce chrono", explique celle qui possède le 16e meilleur temps 2026 parmi les coureuses engagées sur 60 m à Torun. "Mais la densité est immense sous les 7''10", tempère-t-elle.

Reverra-t-on bientôt l'Alja Del Ponte version 2021 ? "Non. Elle n'existe plus", réplique tout de suite celle qui était devenue championne d'Europe du 60 m en salle en 2021 à... Torun, avant de briller durant l'été. "Je ne suis plus la même personne. J'ai vécu tant de choses depuis", soupire-t-elle.

"En 2021 j'étais très innocente, insouciante. Tout m'arrivait pour la première fois, de manière naturelle. Tout était si cool, tout était rose", poursuit celle qui a réussi ses deux meilleurs temps sur 100 m en séries des JO de Tokyo (10''91) puis lors du meeting de La Chaux-de-Fonds (10''90, record de Suisse à l'époque).

"Maintenant je suis plus terre à terre", souligne-t-elle. "J'aimerais bien sûr retrouver le niveau qui était le mien à l'époque, mais avec une maturité nouvelle. Je ne sais pas si j'y parviendrai. Mais mon vécu fait de moi une adversaire plus dangereuse", estime-t-elle.

"Boucler la boucle" Forcément endurcie par ses innombrables coups durs, Ajla Del Ponte se réjouit déjà de pouvoir défendre ses chances aux Championnats de Suisse estivaux les 25/26 juillet à Zurich. "Je vise une place aux Européens de Birmingham", pour lesquels les trois premières des Nationaux seront qualifiées.

En attendant, elle est ravie de pouvoir en découdre à Torun. "C'est génial, car je peux boucler la boucle: en 2021, j'avais décroché mon ticket pour les Européens en salle de Torun en réussissant 7''15 lors des Nationaux. Là, j'ai de nouveau réalisé 7''15 pour me qualifier pour Torun."

Après avoir bouclé une boucle qui avait fini par ressembler à une spirale infernale, Ajla Del Ponte pourra entamer sereinement un nouveau cycle qui devrait la mener jusqu'aux JO 2028. "J'ai surtout besoin de vents favorables", conclut-elle lorsqu'on lui demande ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite de sa carrière.



Ligue des champions: belle qualification de Liverpool Mohamed Salah: un penalty raté, puis un assist et un superbe but Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a réussi un festival pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Il a largement battu Galatasaray 4-0 et retrouvera ainsi le Paris Saint-Germain au tour suivant.

Le match entre les Reds et les Turcs était sur le papier le seul à être incertain après le court succès 1-0 de Galatasaray à Istanbul. Liverpool a logiquement mis beaucoup d'intensité pour refaire son retard. Le 1-0 est tombé à la 25e des pieds de Szoboszlai. Jusqu'à la pause, le gardien Cakir a réussi plusieurs parades décisives. Il a notamment sauvé un penalty - certes mal tiré - par un Salah en apparente panne de confiance (45e).

La résistance des visiteurs a été totalement brisée à la reprise. Etikite (51e) et Gravenberch (53e) ont fait chavirer Anfield Road. Salah a été impliqué dans ces deux réussites, avec notamment l'assist pour le 2-0. L'Egyptien s'est ensuite fait l'auteur d'un magnifique but qui lui fera le plus grand bien (62e) et qui a mis fin à tout suspense.

Facile pour le Bayern Le Bayern Munich n'a pas eu besoin de forcer son talent face à l'Atalanta. Le 6-1 ramené de Bergame à l'aller avait placé les Bavarois sur la voie royale. Ils ont mis un point d'honneur à engranger un nouveau succès 4-1 avec des buts de Kane (25e penalty, 54e), Karl (56e) et Luis Diaz (70e). Le Bayern affrontera le Real Madrid dans un prometteur quart de finale entre géants européens, avec le match aller en Espagne.

L'Atlético Madrid, qui a perdu 3-2 à Londres contre Tottenham, a aussi rejoint les quarts de finale. La victoire 5-2 conquise à l'aller a largement suffi. Les Colchoneros seront aux prises avec Barcelone pour un duel explosif entre grandes écuries de la Liga.



Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off Les joueurs de Rapperswil-Jona ont pu jubiler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Rapperswil-Jona Lakers se sont emparés du dernier billet pour les quarts de finale des play-off de National League. Ils ont battu Berne 4-0 (2-1 à l'aller) au 2e tour du play-in.

Les Saint-Gallois n'ont donc pas tremblé après s'être mis en bonne position après leur succès à Berne lundi. Ils ont su patienter et laisser les Ours faire le jeu avant de frapper à la moitié de la rencontre.

D'un tir qui ne semblait pas imparable, Fritz a ouvert le score à la 30e. Strömwall a ensuite fait le break en supériorité numérique à la 36e. Les Bernois, qui ont fait preuve d'indiscipline et écopé de nombreuses pénalités, n'ont pas été en mesure de réagir.

Ils ont encaissé un troisième but signé Albrecht (54e) alors qu'ils évoluaient à quatre contre cinq. Zangger a encore salé l'addition 14 secondes plus tard. Les Lakers affronteront Fribourg-Gottéron en quarts de finale dès vendredi. La saison du CP Berne est quant à elle prématurément terminée.



Ligue des champions: Barcelone corrige Newcastle 7-2 Un doublé pour Lewandowski en seconde période Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. A domicile, les Catalans ont battu Newcastle 7-2 (1-1 à l'aller) dans une rencontre aux allures de portes ouvertes.

Le Barça a donc justifié son rôle de favori, même si les Magpies ont vendu chèrement leur peau en première mi-temps. Ils ont égalisé deux fois par Elanga (15e/28e), mais leurs errements défensifs récurrents ont signé leur perte.

Il n'a pas fallu attendre pour que Raphinha ouvre les hostilités (6e). Bernal (18e) a suivi avant que Yamal ne transforme un penalty au bout des arrêts de jeu (45e+7). A la reprise, les Catalans ont déroulé. Ils ont assuré leur succès pour de bon grâce à de nouvelles réussites de Fermin Lopez (51e), Lewandowski (56e/61e) et Raphinha (72e).

Orpheline de Fabian Schär toujours blessé, la défense des Geordies a été totalement dépassée en de nombreuses circonstances, laissant des espaces béants. Dans l'axe, Thiaw a multiplié les erreurs alors que le géant Burn n'a pas pu cacher son terrible manque de mobilité. Les Barcelonais en ont profité sans états d'âme lors d'une seconde période à sens unique.

