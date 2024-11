Qualifs du GP du Brésil reportées ++ Dortmund réagit

Sion obtient un point à St-Gall Un penalty transformé par Kabacalman (au centre) a permis à Sion d'obtenir un point à St-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion en est désormais à neuf matches consécutifs sans victoire en Super League. Les joueurs de Didier Tholot ont néanmoins obtenu le point du nul (1-1) sur la pelouse du FC St-Gall, qui n'a pour sa part remporté aucun de ses six derniers matches de championnat. Cette rencontre a démarré par un coup dur pour les Brodeurs, leur attaquant fribourgeois Felix Mambimbi devant être remplacé sur blessure après seulement six minutes de jeu. Ce changement n'a toutefois pas trop impacté l'offensive saint-galloise. Heinz Lindner a ainsi réussi deux parades décisives sur des tentatives de Chadrac Akolo, du pied à la 20e et d'une claquette à la 37e. L'Autrichien a finalement cédé à la 54e, Akolo reprenant à la limite du hors-jeu un centre au cordeau de Lukas Görtler (54e). Sion, qui ne s'était procuré qu'une seule occasion avant la pause sur un tir de Dejan Djokic repoussé par Zigi (27e), a parfaitement su réagir. Les entrées simultanées de Deja Sorgic et Ilyas Chouaref à la 60e ont donné un nouvel élan à l'attaque sédunoise. Mais c'est le coaching saint-gallois qui s'est avéré décisif. Une faute de main commise par Mihailo Stevanovic quelques secondes après son entrée en jeu a en effet offert au FC Sion un penalty qu'Ali Kabacalman a transformé sans trembler pour le 1-1 (69e). Les deux équipes ont ensuite cherché à rafler la totalité de l'enjeu, mais l'efficacité ne fut pas au rendez-vous dans les vingt dernières minutes de jeu. Et c'est finalement en toute logique que St-Gallois et Sédunois poursuivent leur série d'insuccès.

Bienne s'offre Genève à 32 secondes de la fin Les sourires des Biennois après le but de Stampfli Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Bienne a réussi un joli coup en National League. Les Seelandais se sont imposés à Genève 1-0 à la dernière minute. Il ne fallait pas être impatient de voir des goals aux Vernets pour la venue de Bienne. Il a même fallu attendre la 60e pour assister au seul but de la rencontre et il est venu du camp seelandais de la canne de Yanick Stampfli. Une réussite tombée à 32 secondes de la fin de la troisième période à un moment impardonnable pour les Aigles. Le top scorer Teemu Hartikainen a été un peu trop nonchalant au moment de sortir le puck de la zone de défense genevoise et Bienne en a profité de fort belle manière. Stampfli a tiré dans un angle relativement fermé et Raanta n'a pas pu empêcher ce tir d'entrer. Ce succès permet à Bienne de rester dans le top 6 avec un week-end à 5 points, tandis que Genève n'a pas pu enchaîner après son précieux succès vendredi soir à Lugano. Lausanne se reprend Menés 1-0 très rapidement et après la baffe essuyée la veille à Berne (7-2), les Lausannois n'ont pas montré d'emblée leur meilleur visage mais ils ont fini par l'emporter 6-3. Heureusement, Rapperswil ne semble plus être la bête noire qui avait fait tant de mal aux Vaudois par le passé. Il faut dire que cette année, les joueurs de Geoff Ward cartonnent en avantage numérique avec un taux de réussite de 32%. Même si c'est très probablement intenable sur une saison complète, le power-play vaudois fonctionne extrêmement bien. Confirmation face aux Saint-Gallois avec l'égalisation d'Oksanen à la 6e. Et deux minutes plus tard, c'est Kuokkanen qui a pu donner l'avantage aux Lions. Le 3-1 de Hügli à la 30e a donné de l'air aux pensionnaires de Malley, juste avant le 4-1 signé Jäger à nouveau en supériorité numérique. Ou quand les joueurs suisses prennent le relais des étrangers. Le LHC s'est fait un peu peur lorsque Stroömwall a inscrit le 5-3 à la 48e, mais Hügli a pu sceller le score dans la cage vide. Fribourg: un point c'est tout On ne sait pas si Fribourg est la bête noire de Zurich, mais les Dragons se sentent assez bien lorsqu'ils doivent affronter le champion en titre. La première rencontre entre les deux équipes à Fribourg s'était soldée par un succès 2-0 des hommes de Pat Emond, cette fois ils ne se sont inclinés que 2-1 après les tirs au but. C'est Raphael Diaz qui a débloqué les compteurs en ouvrant la marque à la 14e pour son premier but de la saison. Les Zurichois ont dû attendre la mi-match pour égaliser grâce à Vinzenz Rohrer. Le jeune et talentueux attaquant autrichien a trompé la vigilance de Berra en brûlant la politesse à la défense fribourgeoise alors que Dean Kukan croupissait sur le banc des pénalités. Dans une partie dominée par les défenses, Fribourg a offert une solide prestation. Et lors des penalties, c'est une nouvelle fois Rohrer qui s'est distingué en étant le seul à trouver la faille pour permettre à Zurich de conserver son invincibilité à domicile. Ajoie va mieux Julien Vauclair doit-il vraiment céder son poste de coach à Greg Ireland? Parce que depuis que le directeur sportif jurassien est à la bande, Ajoie va mieux. Ajoie propose davantage de cohérence et Ajoie arrive même à battre Langnau 2-0 grâce à Arno Nussbaumer et un but dans la cage vide de Turkulainen. Les Jurassiens signent là leur deuxième victoire de rang après avoir dominé Rapperswil mardi dernier. Kloten a pris le meilleur sur Lugano 5-2 et alors que les Tessinois menaient 2-1. Les Bianconeri en sont à six défaites lors de leurs sept derniers matches. Luca Gianinazzi est-il menacé? Davos a de son côté dominé Zoug 3-2, alors que Berne est allé chercher deux points à Ambri grâce à une victoire 3-2 ap.

F1: Les qualifications reportées à dimanche Les qualifications du GP du Brésil ont été reportées à dimanche en raison de la pluie Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner La séance de qualifications du Grand Prix du Brésil a dû être reportée de samedi à dimanche en raison de fortes pluies. Elle avait tout d'abord été retardée à plusieurs reprises. La pluie était annoncée pour samedi à São Paulo. Et si la course sprint a pu se dérouler sur une piste sèche, la pluie a fait une apparition remarquée. Pas question de lancer les pilotes dans ces conditions, qui n'ont pas évolué dans le délai espéré. Il ne restait plus qu'à reporter les qualifications. C'était la sixième fois de l'histoire de la Formule 1 que les qualifications doivent être reportées au dimanche, la première fois depuis cinq ans. En 2019 à Suzuka, un typhon avait alors bouleversé le programme du Grand Prix du Japon. Le circuit de Suzuka a d'ailleurs été le théâtre de deux autres reports des qualifications.

Dortmund renverse Leipzig et sort de la spirale négative Guirassy (9) est félicité par Brandt après avoir inscrit le but de la victoire face à Leipzig Image: KEYSTONE/EPA Le Borussia Dortmund a réussi à inverser la tendance pour infliger au RB Leipzig sa première défaite de la saison en Bundesliga, samedi soir (2-1). Décimé par les blessures, en crise et mené au score contre le cours du jeu, le BVB évoluait notamment sans Gregor Kobel, touché à la hanche et à une cuisse. Avec cette victoire conquise à domicile dans leur Westfalenstadion, les hommes de Nuri Sahin mettent fin à une série de trois défaites loin de leur base: à Madrid contre le Real (5-2 après avoir mené 2-0), à Augsbourg en championnat (2-1) et à Wolfsburg en Coupe (1-0 après prolongation). Le RB Leipzig en reste à 20 points et voit le Bayern Munich s'échapper seul en tête du classement avec 23 unités après sa victoire à domicile contre l'Union Berlin (3-0, avec un doublé de Kane). Le BVB remonte pour sa part à hauteur du Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, tenu en échec par Stuttgart vendredi (0-0), avec 16 points et déjà sept unités de retard sur le Bayern. Leipzig a ouvert le score par Benjamin Cesko à la 27e minute, mais Dortmund a égalisé trois minutes plus tard grâce à Maximilian Beier. Peter Gulacsi, gardien de but de Leipzig, a longtemps repoussé les tentatives de Dortmund, mais a dû s'incliner sur une tête de Serhou Guirassy (65e).

Zurich et Young Boys se neutralisent YB a contraint Zurich au nul 0-0 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Il n'y a pas eu de vainqueur dans le choc entre Zurich et Young Boys (0-0) samedi en Super League. Co-leader avant cette 13e journée à égalité avec le FCZ, Servette aura donc l'occasion de reprendre seul la tête du classement en cas de succès dimanche à Lausanne. Zurich conserve ses 12 points d'avance sur le champion en titre YB, qui s'est contenté de défendre samedi soir au Letzigrund. Mais il y avait mieux à faire pour les joueurs du coach Ricardo Moniz. Et ce bien avant de se retrouver en supériorité numérique après l'expulsion de Joël Monteiro à la 79e minute. L'attaquant valaisan d'YB a été sanctionné pour avoir jeté l'une de ses chaussures, qui a atterri par hasard sur Mirlind Kryeziu. Il exprimait ainsi sa frustration après une action litigieuse sur laquelle il estimait avoir été victime d'une faute dans la surface de réparation. A onze contre dix, Zurich s'est montré plus entreprenant. Sauvé par sa transversale sur un coup-franc de Mounir Chouiar (43e), David von Ballmoos n'a cependant eu qu'un seul arrêt à effectuer dans le "money time". Et sa parade de la 89e sur une tête piquée armée à bout portant par Juan Perea fut décisive. Bâle écrase Winti 5-0 Le deuxième match disputé en début de soirée a vu Bâle écraser la lanterne rouge Winterthour 5-0. Les Rhénans, battus par YB au Wankdorf mercredi, ont parfaitement réagi en cueillant un quatrième succès dans leurs cinq derniers matches de championnat. Cette belle série leur permet de pointer au 3e rang à trois longueurs de Zurich. Le FCB a fait la différence grâce à ses jeunes attaquants. Anton Kade (20 ans) a ouvert la marque à la 14e sur un assist de Bénie Traoré (21 ans), auteur du 2-0 (28e) puis du 4-0 (55e). Xherdan Shaqiri a participé à la fête en signant la passe décisive sur le 3-0 marqué à la 39e par Kevin Carlos (23 ans).

Première finale en Masters 1000 pour Ugo Humbert Ugo Humbert jouera dimanche sa première finale en Masters 1000 Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Ugo Humbert (ATP 18) s'est qualifié samedi à Paris pour sa première finale en Masters 1000. Le no 1 français s'est imposé 6-7 (6-8) 6-4 6-3 contre le Russe Karen Khachanov (ATP 21) en demi-finale. Premier finaliste français depuis 2016 dans cette catégorie de tournois, la plus prestigieuse après les quatre tournois du Grand Chelem, Ugo Humbert a pris physiquement le dessus sur son adversaire. Touché à une jambe, Khachanov a d'ailleurs lâché - sans trop combattre - les 11 derniers points du match. Ugo Humbert partira en quête de son septième titre sur l'ATP Tour dimanche, lui qui en a déjà conquis deux en 2024 (Marseille et Dubai). Le gaucher messin de 26 ans affrontera en finale l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) lors du dernier match à Bercy avant le déménagement du tournoi à Nanterre en 2025.

Le PSG domine Lens, et la Ligue 1 Dembélé a offert la victoire au PSG samedi Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le PSG a pris six points d'avance en tête de la Ligue 1 en dominant Lens 1-0 samedi. Les Parisiens ont toutefois continué de manquer d'efficacité offensive, à quelques jours de rencontrer l'Atletico de Madrid en Ligue des champions. Le score aurait pu être encore une fois beaucoup plus large, tant Paris a raté devant le gardien lensois Brice Samba, auteur de sept arrêts. Après l'ouverture du score de Dembélé (4e), le PSG a cruellement manqué de réalisme pour concrétiser une domination dans tous les secteurs, même après l'exclusion du lensois Khusanov (59e). Après la démonstration face à l'OM au Vélodrome (3-0), où les Parisiens ont tout contrôlé et ont inscrit trois buts, le compteur est resté bloqué samedi après-midi à une seule réalisation. Mais les joueurs de Luis Enrique comptent désormais six longueurs d'avance sur l'AS Monaco, deuxième et défait à Angers (1-0) vendredi soir.

Sabalenka s'impose en patronne Aryna Sabalenka a dominé Zneg Qinwen en deux sets à Ryad Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Aryna Sabalenka (no 1) s'est imposée en patronne dans le match d'ouverture du Masters WTA de Ryad. La Bélarusse a dominé la Chinoise Zheng Qinwen (no 7) 6-3 6-4 dans la 1re journée du groupe A. Favorite d'un tournoi de fin de saison qu'elle n'a encore jamais remporté, Aryna Sabalenka a eu besoin de moins de 90' pour battre Zhenq Qinwen pour la quatrième fois en quatre duels livrés cette année. Elle n'a jamais perdu son service dans cette partie, effaçant la seule balle de break à laquelle elle a dû faire face. Victorieuse de l'Open d'Australie - où elle avait battu Zheng Qinwen en finale - et de l'US Open cette année, Aryna Sabalenka n'a plus qu'à remporter ses deux autres matches de poule pour s'assurer de finir la saison au sommet du classement WTA. Ses deux autres adversaires dans ce groupe sont Jasmine Paolini et Elena Rybakina. La tâche de sa rivale Iga Swiatek (no 2) est bien plus compliquée en Arabie saoudite. Lauréate de Roland-Garros et de quatre WTA 1000 (Doha, Indian Wells, Madrid et Rome), la Polonaise est obligée de remporter le tournoi si elle veut avoir une chance de récupérer son trône.

Chiara Tamburlini remporte l'ordre du mérite Chiara Tamburlini a remporté un bel honneur Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chiara Tamburlini a remporté samedi en Arabie saoudite l’ordre du mérite du Ladies European Tour. Un titre historique pour le golf suisse qui vient couronner une année exceptionnelle. Il reste encore un tournoi à disputer en 2024, fin novembre en Andalousie, mais la Saint-Galloise de 24 ans ne peut plus être rattrapée par ses poursuivantes au classement. En tant que débutante et après avoir terminé ses études à l’University of Mississippi, la joueuse de Niederbüren a gagné une exemption de 6 ans sur le Ladies European Tour. Elle aura ainsi moins de pression en cas d’accession au prestigieux LPGA Tour. Chiara Tamburlini tentera d’ailleurs de rejoindre Albane Valenzuela et Morgane Métraux sur le Tour US à l’occasion de la finale des qualifications, début décembre. A l’Aramco Team Series de Riyadh, Chiara Tamburlini a obtenu une deuxième victoire d’équipe consécutive (après Shenzhen début octobre) et son dixième top 10 individuel de l’année. Elle a décroché trois titres cette année et est passée de la 447e à la 69e place mondiale en seulement neuf mois.

Norris gagne le sprint et reprend des points à Verstappen McLaren a réussi le doublé lors du sprint à Sao Paulo Image: KEYSTONE/AP/Ettore Chiereguini Lando Norris a remporté le sprint du Grand Prix de São Paulo. Le Britannique a profité d'un ordre au sein de l'équipe McLaren pour que son coéquipier Piastri le laisse passer. Il a fallu attendre l'avant-dernier tour pour que se produise ce qui était attendu. Parti en pole position sur l'autre McLaren, Oscar Piastri a laissé passer son coéquipier. Car Norris a besoin de chaque point dans la lutte pour le titre de champion du monde face à Max Verstappen. Au volant de sa Red Bull, le triple champion du monde a franchi la ligne en 3e position après un dépassement réussi sur le Monégasque Charles Leclerc trois tours avant la fin. L'avance de Verstappen sur Norris au général s'est réduite de deux points seulement pour atteindre 45 points. Les pilotes Sauber sont repartis bredouilles. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Zhou Guanyu n'ont eu aucune chance dans la lutte pour les huit premières places, soit les seules qui rapportent des points lors des sprints. Bottas et Zhou se sont classés respectivement 16e et 17e.

Une 5e finale WTA pour Golubic Viktorija Golubic disputera dimanche à Jiujiang sa 5e finale sur le circuit principal Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Viktorija Golubic (WTA 168) disputera dimanche à Jiujiang en Chine sa cinquième finale dans un tournoi WTA. La Zurichoise de 32 ans a sorti la tête de série no 1 du tableau Marie Bouzkova (WTA 49) samedi en demi-finale. La vice-championne olympique 2021 de double s'est imposée 6-1 6-2 devant la Tchèque, face à qui elle restait sur deux défaites sèches subies au cours des douze derniers mois. Elle affrontera en finale l'Allemande Laura Siegemund (WTA 101) ou la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 53). Viktorija Golubic, qui n'avait plus atteint le dernier carré sur le circuit principal depuis juin 2022, vise un deuxième trophée estampillé WTA après son inattendu sacre de Gstaad en 2016. Elle a perdu les trois autres finales qu'elle a jouées à ce niveau: à Linz en 2016, puis à Lyon et Monterrey coup sur coup en mars 2021. Titrée par ailleurs à trois reprises dans un tournoi WTA 125 (équivalent d'un Challenger ATP), la Zurichoise a réussi un récital à la relance samedi. Elle a, ainsi, signé le break sur les huit jeux de retour qu'elle a négociés ! Le dernier lui a permis de conclure cette partie après 1h18' de jeu.

Sprint: Bagnaia chute, Martin prend une option sur le titre Jorge Martin (89) a pris une option sur le titre en MotoGP samedi Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Le championnat du monde 2024 de MotoGP s'est peut-être joué samedi à Sepang. Francesco Bagnaia a chuté dans le sprint du GP de Malaisie et accuse désormais 29 points de retard sur Jorge Martin, vainqueur de cette course. Parti en pole position, Francesco Bagnaia (Ducati) a cédé les commandes à Jorge Martin (2e sur la grille) avant même le premier virage. Le double tenant du titre semblait en mesure de lutter pour la victoire avec Jorge Martin (Ducati), mais il est parti à la faute dans le 3e des 10 tours après avoir mordu légèrement le vibreur. Martin a maîtrisé son sujet après la chute de l'Italien, s'imposant avec près d'une seconde d'avance (0''913) sur Marc Marquez (2e) et 2''010 sur Enea Bastianini (3e). L'Espagnol de 26 ans, qui vise un premier titre en MotoGP, a ainsi cueilli son 10e succès de la saison (le 7e dans un sprint). Jorge Martin a pleinement profité de l'abandon de Bagnaia, le 8e au total cette saison pour l'Italien (sprints et GP dominicaux confondus). Il sera sacré dès dimanche à Sepang s'il inscrit 9 points de plus que son rival, lequel devra terminer 2e en cas de victoire de l'Espagnol pour entretenir le suspense.

Un 10e succès en 11 matches pour Winnipeg Nikolaj Ehlers a signé un triplé pour les Jets vendredi Image: KEYSTONE/AP/Paul Vernon Les Jets sont intenables en ce début de saison de NHL. Nino Niederreiter et ses équipiers ont cueilli vendredi leur 10e succès en 11 matches en allant écraser les Blue Jackets 6-2 à Columbus. Winnipeg, qui avait gagné ses huit premières parties dans ce championnat, a forcé la décision grâce à un triplé de l'ex-Biennois Nikolaj Ehlers. Auteur d'un assist, Kyle Connor a quant à lui réussi au moins 1 point dans chacun des 11 matches joués par les Jets. Nino Niederreiter, qui avait marqué son 5e but de la saison deux jours plus tôt à Detroit, est en revanche resté "muet" vendredi. Il a cadré 3 tirs, tous arrêtés par l'ancien portier de Lugano Elvis Merzlikins, terminant cette partie avec un bilan équilibré. Fin de série pour Hischier Co-meilleur buteur de la Ligue avec 10 réalisations, Nico Hischier n'est quant à lui pas parvenu à trouver la faille au cours d'un cinquième match consécutif. Les Devils ont même été "blanchis" à Calgary, battus 3-0 par les Flames. New Jersey a cédé dans les six dernières minutes de cette rencontre, encaissant deux buts en l'espace de 28 secondes à la 55e minute. Nico Hischier a terminé ce match avec un bilan de -2, comme Timo Meier. Leur compère Jonas Siegenthaler accuse quant à lui un -1. Soirée compliquée également pour Janis Moser et le Lightning, qui se sont inclinés 5-3 sur la glace du Minnesota Wild. Tampa Bay a subi les foudres du Russe Kirill Kaprizov (2 buts et 1 assist vendredi), qui en est à 21 points en 10 matches cette saison.

Une 4e défaite de suite pour les Hawks Capela (15) et les Hawks ont été battus par les Kings de De'Aaron Fox (5) vendredi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Les choses se gâtent déjà pour Atlanta en NBA. Clint Capela et les Hawks, qui avaient gagné leurs deux premiers matches de la saison, ont enchaîné vendredi une quatrième défaite consécutive. Privés sur blessures de cinq joueurs dont deux membres de leur cinq majeur, les Hawks se sont inclinés 123-115 à domicile face aux Sacramento Kings. Ils n'ont mené qu'une seule fois au score, pendant 20 secondes, le temps que les Kings réagissent après que le no 1 de la draft Zaccharie Risacher avait signé le premier panier du match. L'homme du match fut De'Aaron Fox. L'arrière des Kings, qui a dépassé lundi les 10'000 points en carrière, a cumulé 31 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 passes décisives vendredi soir. L'intérieur lituanien Domantas Sabonis a pour sa part réussi 15 points, 14 rebonds et 6 assists. Les Hawks ont souffert sous les panneaux malgré les 10 rebonds captés par Clint Capela, qui a par ailleurs inscrit 15 points pour signer son premier double double dans cet exercice 2024/25. Atlanta, dont le meilleur marqueur fut Trae Young (25 points), n'a capté que 40 rebonds au total contre 51 pour les Kings.