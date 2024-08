Roger Federer est en deuil

Carnet noir: décès de Peter Lundgren Roger Federer et Peter Lundgren avec le trophée de Wimbledon en 2003 Image: KEYSTONE/AP/ANJA NIEDRINGHAUS Peter Lundgren est décédé à l'âge de 59 ans dans son pays. Le Suédois, ancien joueur, avait notamment ensuite été le coach de Roger Federer. Il avait de graves soucis de santé depuis longtemps. Diabétique, il avait dû être amputé du pied gauche l'automne dernier après une fracture. Dans les années 1980, Lundgren avait remporté trois tournois ATP et avait atteint la 25e place de la hiérarchie mondiale. Mais il a connu davantage de succès en tant que coach. Il a accompagné Federer lors de ses débuts professionnels en 2000. Sous sa houlette, le Bâlois a gagné son premier Grand Chelem à Wimbledon en 2003. Plus tard, le Suédois s'est occupé de Marcelo Rios, Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Marat Safin et aussi de Stan Wawrinka, d'août 2010 à septembre 2011.

Fin de carrière pour Esmée Böbner Esmée Böbner: fin de carrière Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Esmée Böbner (24 ans) a décidé de mettre fin à sa carrière. La Lucernoise faisait équipe avec Zoé Vergé-Dépré et avait récemment disputé les Jeux olympiques de Paris, avec un diplôme à la clé. "La décision est tombée après un long processus de réflexion. Je suis arrivée à la conclusion que je n'avais plus le feu sacré pour le sport de haute compétition. Pour moi, cet élément était essentiel pour se motiver chaque jour pour donner le maximum", a déclaré Esmée Böbner dans un communiqué de Swiss Volley. Elle va désormais se lancer dans des études dans le domaine de la santé. Zoé Vergé-Dépré (26 ans) va pour sa part continuer sa carrière. Elle discutera ces prochaines semaines avec la Fédération pour trouver une nouvelle partenaire, qui pourrait être sa soeur aînée Anouk Vergé-Dépré (32 ans). Celle-ci est aussi à la recherche d'une coéquipière, son duo avec Joana Mäder se séparant au terme de la saison. Böbner et Zoé Vergé-Dépré disputeront leur dernière compétition ensemble la semaine prochaine lors des championnats de Suisse. Cette saison, elles ont été quarts de finalistes des JO et médaillées de bronze lors des championnats d'Europe aux Pays-Bas.

Chris Bedia va découvrir la 2e division anglaise avec Hull Chris Bedia avait brillé avec Servette, moins avec Union Berlin Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Chris Bedia (28 ans) va découvrir la 2e division anglaise. L'attaquant ivoirien a été prêté par Union Berlin à Hull City pour une saison, avec option d'achat. Bedia avait quitté Servette en janvier 2024. Mais il n'est pas parvenu à s'imposer en Bundesliga, où il a marqué un but en sept brèves apparitions. Il s'était montré plus efficace avec le club genevois, puisqu'il avait inscrit 31 buts en 68 matches. A Hull, il aura notamment pour coéquipier le gardien genevois Anthony Racioppi, arrivé des Young Boys.

Formule 1: Alpine titularise Jack Doohan pour la saison prochaine Jack Doohan va débuter en F1 la saison prochaine Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT L'écurie française Alpine a annoncé que l'Australien Jack Doohan (21 ans) piloterait en F1 la saison prochaine. Il sera le coéquipier du Français Pierre Gasly. Actuellement en formule 2 et déjà pilote de réserve d'Alpine, Doohan est le fils du quintuple ancien champion du monde de moto 500 cm3 Mick Doohan. L'Australien prendra la volant du Français Esteban Ocon, qui s'est engagé avec Haas.

Une montagne de regrets pour Jérôme Kym Jérôme Kym à 2 points du tableau principal de l'US Open... Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Que de regrets pour Jérôme Kym (ATP 181) ! L’Argovien est passé à 2 points d’une qualification pour le tableau principal de l’US Open qui vaut 100'000 dollars. Jérôme Kym s’est incliné 7-6 (7/4) 2-6 7-6 (10/7) devant le Français Quentin Halys (ATP 119), finaliste cet été du Swiss Open de Gstaad. Il a servi pour le gain du match à 6-5 au troisième set dans un jeu où il s’est retrouvé à 30-30. Il a ensuite mené 5/3 dans le super tie-break avant de perdre cinq points d’affilée pour se retrouver dans une situation désespérée. Victorieux de deux Challengers en cette année 2024 qu’il a entamée au... 485e rang mondial, Jérôme Kym espérait décrocher la lune pour sa première apparition en Grand Chelem. Il quitte New York avec toutefois l’assurance que l’avenir à 21 ans lui appartient. Et le chèque de 63'000 dollars qui ont récompensé ses deux victoires dans ce tableau des qualifications va lui permettre enfin de financer sa carrière.

Jérémy Frick: "Nous sommes toujours en vie" Jérémy Frick provoque le penalty pour une faute sur Christopher Nkunku. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant "Nous sommes encore en vie !" En bon capitaine, Jérémy Frick veut encore y croire. A ses yeux, la messe n’est pas encore dite dans la double confrontation qui oppose le Servette FC à Chelsea. "Chelsea est bien payé avec ce 2-0. Nous aurions mérité de marquer, rage le gardien. Mais c’est encore ouvert. Nous n’avons pas pris une valise lors de ce match aller. Les Blues doivent venir chez nous, dans un stade plein et sur une pelouse différente que celle de Stamford Bridge. Et 2-0 est un score de m... On n’est jamais serein avec un tel résultat. Si on marque et si les Anglais prennent un rouge, tout peut basculer." "Nous avons livré le match que nous espérions. Nous avons bien défendu ensemble. Nous avons été très compacts. Nous avons eu nos chances. Mais après une très belle première mi-temps, nous avons commis des erreurs qui n’ont pas pardonné." Il songe, bien sûr, à cette bourde à la relance qui a provoqué le penalty du 1-0 et à son dégagement contré quelques secondes plus tard qui a bien failli être fatal. "Heureusement, j’ai pu rattraper le coup. Avec moi, moins un et moins un font plus", sourit le capitaine. "J’ai le sentiment que nous les avons regardés les yeux dans les yeux tout le match, poursuit Jérémy Frick. Nous avons répondu sur le plan physique. Dans l’impact, nous étions à leur niveau. Maintenant, il est clair que Chelsea est plus fort. Avec 41 joueurs sous contrat, on peut faire tourner. Nous, notre groupe est restreint. Mais ce soir, nous étions vraiment là. Il semble vraiment que Servette est vraiment capable de se hisser au niveau de ses adversaires lorsqu’il le faut." Le gardien voudrait que cette faculté de se surpasser rythme également le quotidien du championnat.

St-Gall défensivement exemplaire face à Trabzonspor Cette reprise de la tête de Geubbels a été jugée fautive par la VAR, qui a annulé le but saint-gallois Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN MERZ Le FC Saint-Gall a failli renverser le redoutable Trabzonspor, jeudi soir en play-off aller de la Conference League à domicile. Les Brodeurs ont contraint les visiteurs turcs au nul 0-0. L'équipe saint-galloise pourra ériger une statue à la gloire de Lawrence Ati-Zigi, si d'aventure elle se qualifie pour la suite de la compétition. Le Ghanéen a multiplié les parades miraculeuses devant les attaquants adverses. Dans leur stade plein à craquer, les Brodeurs ont abattu un travail défensif acharné pour épauler leur ultime rempart et maintenir inviolée leur cage dans ce barrage aller. Les hommes d'Enrico Maassen auraient même pu ravir la victoire dans les derniers instants de la partie, si une tête providentielle de Willem Geubbels n'avait pas été déclarée fautive après consultation de la VAR (87e). Ou s'ils n'avaient pas raté le dernier geste à deux reprises dans le temps additionnel. Saint-Gall reste ainsi dans la course avant le déplacement de jeudi prochain à Trabzon. Mais pour espérer venir à bout des Turcs, qui avaient réalisé le doublé en 2022 et qui étaient encore troisièmes du dernier championnat de Super Lig, il faudra se montrer nettement plus réaliste devant la cage.

Servette: La messe est - sans doute - dite Madueke a inscrit le 2e but de Chelsea face à Servette Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant A moins d'une improbable remontada jeudi prochain, le Servette FC ne vivra pas un second automne européen. La défaite 2-0 concédée à Londres face à Chelsea sonne le glas de ses espérances. Malgré le soutien d'un stade comble, les Grenat ne semblent pas en mesure de gommer ce revers subi à Stamford Bridge pour se hisser en phase de groupes de la Conference League. Les Londoniens peuvent vraiment compter sur des individualités capables d'un coup d'éclat à tout moment pour aborder ce match retour du 29 août en toute sérénité. Mais face au collectif en souffrance des Blues, il y avait la place pour signer un meilleur résultat. Après une première période très aboutie, les Grenat ont payé au prix fort des erreurs que l'on ne peut pas commettre face à un tel adversaire. L'action qui a conduit au penalty de Christopher Nkunku a souligné à la fois les manques et la naïveté d'une équipe qui n'a, toutefois, pas à rougir de sa prestation. Une très belle première mi-temps Même si l'entame de Chelsea fut furieuse avec dix premières minutes presque irrespirables, la maîtrise affichée par les Genevois en première mi-temps fut remarquable. Comme à Braga quinze jours plus tôt, ils n'ont rien cédé devant un adversaire qui alignait tout de même deux joueurs recrutés pour 100 millions d'euros et plus avec l'Ukrainien Mykhailo Mudryk et l'Equatorien et capitaine Moises Caicedo. Avec un brin de réussite en plus devant le portier Filip Jörgensen, les Grenat auraient même pu ouvrir le score par Dereck Kutesa (14e) ou par Steve Rouiller (38e). L'attaquant international s'est affirmé comme le leader d'un Servette FC qui voulait ne nourrir aucun complexe, qui n'était pas venu à Stamford Bridge pour prendre des selfies et essayer d'échanger un maillot avec l'une des stars du camp adverse. Non, le Servette FC était bien à Londres pour livrer un véritable combat. Après les quarante-cinq premières minutes, les Grenat étaient encore debout, même pas vraiment menés aux points. Deux péchés de gourmandise à la relance Seulement, deux péchés de gourmandise à la relance envoyaient les Grenat dans les cordes à la reprise. Une perte de balle de Rouiller devait amener un penalty provoqué et transformé par Nkunku pour l'ouverture du score à la 51e. Quelques secondes plus tard, c'est Jérémy Frick qui était cette fois contré par Marc Guiu avant de rétablir la situation au prix d'un arrêt miraculeux. Chelsea jouait sur du velours. Les Blues ne s'attendaient sans doute pas, après une première période si âpre, à bénéficier de tels cadeaux. Le 2-0 tombait à la 76e. Noni Madueke partait dans le dos de Bradley Mazikou pour ne laisser aucune chance à Frick. Avec ce but, les Londoniens avaient toutes les raisons de croire que l'affaire était classée. Malgré toute leur bravoure, les Grenat n'ont pas pu revenir au score. Il y a eu, certes, deux chances pour Jérémy Guillemenot à la 81e à la 96e, et une frappe de Timeoko Ouattara déviée sur la transversale à la 86e. Mais le remplacement de leur meilleur homme Kutesa à la 69e fut une erreur que l'on doit ajouter au passif de Thomas Häberli dans son coaching.

Play-off: Lugano tenace face au Besiktas La joie des Luganais, qui ont arraché le nul (3-3) face au Besiktas Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lugano a arraché le nul (3-3) jeudi face au Besiktas, actuel leader du championnat turc, en match aller des play-off de l'Europa League. Deux fois menés, les Tessinois sont toujours revenus au score. Le FC Lugano a affiché un visage conquérant lors du premier match de ce barrage, disputé à Thoune, qui verra le vainqueur se qualifier pour la phase de groupes de l'Europa League. Les hommes de Mattia Croci Torti n'ont pas eu à rougir face à leur prestigieux adversaire, qui mène la Super Lig après deux journées. Cueillis à froid sur contre de Gedson Fernandes (21e), les Luganais ont réagi sur un bijou d'action conclue par Uran Bislimi (34e). Ils auraient même pu enfoncer le clou avant la pause. Les choses se sont toutefois gâtées à la reprise. Fernandes encore (52e), puis Al Musrati (55e) ont fait le break d'entrée. Mais l'abnégation tessinoise a permis à Renato Steffen de réagir dans la foulée (57e), avant que Gabriel ne dévie un centre dans sa propre cage pour ramener les Bianconeri à égalité (64e). Lugano se déplacera à Istanbul jeudi prochain en ayant le droit de croire à l'exploit, même dans l'antre bouillonnant du Besiktas.

Deux podiums suisses grâce à Kambundji et Ehammer Mujinga Kambundji avait le sourire après sa 3e place sur 100 m Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Mujinga Kambundji a pris la 3e place du 100 m d'Athletissima en 11''06. La Bernoise a puisé dans ses ressources pour une place d'honneur. Le temps n'a pas de quoi la faire tomber à la renverse, mais une troisième place en Diamond League, en Suisse, est toujours bonne à prendre. Elle avouait une réelle fatigue après les JO, et sa course a prouvé que Mujinga Kambundji se connaît mieux que personne. Mais malgré tout, la Bernoise s'est arrachée pour aller chercher la troisième place à la photo-finish en passant devant Marie-Josée Ta Lou-Smith et en faisant mieux que la Jamaïcaine Tia Clayton. Finalement, seules Tamari Davis en 10''97 et surtout Dina Asher-Smith en 10''88 ont été plus vite que la recordwoman de Suisse, en dépit d'un vent légèrement défavorable. Ehammer battu de peu Un autre Helvète est monté sur le podium. A la longueur, Simon Ehammer a pris la 3e place avec un bond à 7m99. L'Appenzellois avait très envie de passer les 8 m à la Pontaise, il est finalement resté juste au bord. Le décathlonien a mené le concours jusqu'au 4e essai de Wayne Pinnock et ses 8m01. Mais les deux hommes ont dû rendre les armes sur la dernière tentative du maître Miltiadis Tentoglou qui a posé un saut à 8m06 pour rafler la mise. La Pontaise attendait beaucoup du 200 m masculin. A raison. Avec le champion olympique Letsile Tebogo, c'était normalement l'assurance d'une course rapide. Le Botswanais n'a pas failli en dominant les Américains. Tebogo a coupé la ligne en 19''64 devant Erriyon Knighton (19''78) et Fred Kerley (19''86). Les deux Suisses en lice, Timothé Mumenthaler et William Reais, ont pris les places 7 et 8 en 20''54 et 20''75. Un relais au point mais 2e Dans la dernière course de la soirée, le relais 4x100 m féminin helvétique a réussi une très jolie course. Certes, le quatuor composé de Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji a été battu par la Grande-Bretagne (42''03), mais les Suissesses ont proposé leur meilleur relais de la saison en 42''16. La tâche n'était clairement pas évidente pour Ditaji Kambundji, car le 100 m haies fait partie de ces courses où la concurrence est plus que féroce. Et le plateau était très relevé. La Bernoise a fait ce qu'elle a pu, mais elle a terminé à la 8e place en 12''75. La victoire est revenue à la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn en 12''35, devant l'Américaine Grace Stark en 12''38. Dur pour Joseph, Werro et Pellaud Sur le 110 m haies, Jason Joseph n'a pas pu se consoler de son élimination en demi-finales des JO. Le Bâlois s'est classé 8e et dernier de la course en 13''78, un temps bien loin de ses standards. De manière surprenante, ce n'est pas Grant Holloway qui s'est imposé. Le champion olympique et triple champion du monde a été battu (13''14) par le Jamaïcain Rasheed Broadbell en 13''10. Les deux Romandes en lice sur le 800 m n'ont par ailleurs pas fait de miracles. Audrey Werro a pris la 7e place en 1'59''31, tandis que Rachel Pellaud a fini 10e en 1'59''89. Victoire pour la Kényane Mary Moraa en 1'57''91.

Wanyonyi tout près du record du monde du 800 m Wanyonyi a manqué de très peu le record du monde du 800 m Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Emmanuel Wanyonyi a réussi une performance XXL sur 800 m jeudi à Lausanne. Le champion olympique kényan s'est imposé en 1'41''11, soit la 4e meilleure performance de tous les temps. Et dire que ce n'était même pas une épreuve labellisée Diamond League! Mais en ancien coureur de 800 m, Jacky Delapierre connaît parfaitement son sport. Le patron d'Athletissima a vu l'incroyable finale olympique avec la victoire de Wanyonyi devant le Canadien Marco Arop pour un centième dans un 800 m d'une densité folle, et avec un temps de 1'41'19. Dans des conditions parfaites, le Kényan est allé encore plus vite qu'à Paris. Poussé par Arop, le prodige de 20 ans a coupé la ligne en 1'41''11, ce qui fut pendant treize ans le record du monde de la légende Wilson Kipketer. Puis David Rudisha est arrivé pour établir les trois meilleurs chronos de l'histoire en étant le seul homme à descendre sous les 1'41. AVec l'aide du lièvre virtuel, Emmanuel Wanyonyi a bien failli réussir un incroyable exploit. Gageons qu'il mettra tout en oeuvre pour aller chercher ce fabuleux record de Rudisha (1'40''91). Ingebrigtsen prend sa revanche Belle performance également de Matthew Hudson-Smith sur le 400 m. Le Britannique est descendu sous les 44 secondes (43''96) pour devancer Muzala Samukonga. En l'absence du champion olympique Quincy Hall, ses dauphins ont su répondre présents. Le 1500 m messieurs fut aussi le théâtre d'une belle performance de Jakob Ingebrigtsen. Le Norvégien, 4e aux JO, n'a cette fois laissé aucune chance au champion olympique Cole Hocker et l'a emporté en 3'27''83. Partie "lentement", Femke Bol a quant à elle terminé en trombe pour une victoire "facile" en 52''25 sur le 400 m haies.

Wawrinka face à un qualifié au 1er tour à New York Wawrinka affrontera un qualifié au 1er tour à New York Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Stan Wawrinka (ATP 178) se frottera à un joueur issu des qualifications au 1er tour de l'US Open. Le Vaudois de 39 ans a bénéficié d'une invitation pour intégrer le tableau final. Seizième de finaliste l'an dernier à Flushing Meadows, Stan Wawrinka jouera gros puisqu'il a 90 points à défendre dans cette dernière levée du Grand Chelem. Le vainqueur de l'édition 2016 pourrait retrouver au 2e tour le Chilien Nicolas Jarry (no 26) avant un potentiel duel avec le no 1 mondial Jannik Sinner au 3e tour. Dominic Stricker (ATP 181), qui utilise quant à lui un classement protégé à New York, a encore plus à perdre puisqu'il avait atteint les 8es de finale l'an dernier (205 points). Le Bernois a également été gâté lors du tirage au sort, avec un 1er tour prévu face à l'Argentin Francesco Comesana (ATP 108). A noter que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, tête de série no 3 du tableau et vainqueur de l'US Open en 2022, sont appelés à se retrouver au stade des demi-finales. Le tenant du titre et champion olympique Novak Djokovic (no 2) sera quant à lui l'homme à battre dans le bas du tableau masculin. Golubic face à Badosa Seule Suissesse présente dans le tableau du simple dames, Viktorija Golubic (WTA 74) devra pour sa part sortir d'entrée le grand jeu. La Zurichoise défiera l'Espagnole Paula Badosa (no 26), titrée à Washington et demi-finaliste à Cincinnati cet été dans la tournée nord-américaine sur dur.

O'Connor s'offre la 6e étape et le maillot rouge Primoz Roglic a cédé le maillot de leader de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Ben O'Connor a frappé fort sur les routes du Tour d'Espagne jeudi. Vainqueur en solitaire de la sixième étape à Yunquera, l'Australien s'est emparé du maillot rouge de leader. Parti dans l'échappée du jour en compagnie de onze autres coureurs, O'Connor (28 ans) s'est isolé en tête à un peu plus de 25 km de l'arrivée et a chipé la tunique de leader à Primoz Roglic, arrivé plus de six minutes plus tard avec le peloton. Le leader de la formation Décathlon-AG2R compte désormais 4'51 d'avance sur son dauphin slovène, triple vainqueur et grand favori de l'épreuve.

Alinghi réussit son entrée en matière à Barcelone Alinghi Red Bull Racing Team a réussi son entrée en matière au large de Barcelone Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Alinghi Red Bull Racing a fait oublier le démâtage de mardi. Le défi suisse a remporté la première manche des régates préliminaires de la Coupe de l'America contre Orient Express Racing Team. Il a dominé les débats de bout en bout jeudi au large de Barcelone. Le barreur Arnaud Psarofaghis a pris le meilleur départ et n'a jamais été en difficulté avec ses sept équipiers pendant les quelque 23 minutes de course qui ont suivi. "BoatOne" avait une vitesse de base légèrement supérieure à celle du bateau des Français, lesquels ont écopé d'une pénalité de bordure avant même le départ. Alinghi, qui a survolé l'eau à une vitesse allant jusqu'à 88,34 km/h, n'avait qu'un seul duel match programmé jeudi. Les duels prévus face aux quatre autres défis engagés dans cette compétition permettront d'en savoir plus sur le potentiel du défi suisse, Orient Express Racing Team étant considéré comme l'adversaire le plus faible. Jusqu'à dimanche, les six équipages se mesurent dans des pré-régates, où ils doivent naviguer pour la première fois avec les AC75 qui seront ensuite utilisés à partir de jeudi prochain dans la Coupe Louis Vuitton. Le vainqueur de cette Coupe Louis Vuitton défiera la Team New Zealand dans la Coupe de l'America.