Ce freestyleur suisse réalise une prouesse dans les airs

Le skieur Andri Ragettli fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis qu'il a diffusé la vidéo d'une cascade insolite.

Andri Ragettli n’a rien perdu de son talent, comme le prouve une récente vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Lors de l’édition 2025 des Swatch Nines – un rassemblement de freestyleuses et freestylers sur le Schilthorn, en Suisse –, le multiple vainqueur de Coupe du monde a réalisé une cascade apparemment impossible: il a laissé passer un drone entre la figure qu'il était en train d'exécuter dans les airs.

Pour cette prise de vue spectaculaire, le skieur freestyle de 26 ans originaire de Flims (GR) a dû réaliser ce qu’on appelle un "double nose grab front flip" – autrement dit, un salto avant en tenant simultanément les deux spatules de ses skis.

L'exploit en vidéo:

Le pilote de drone professionnel, Jannis Hoffmann, devait alors traverser le «trou» formé par la figure, ce qu'il a réussi à faire grâce à son sens du timing et sa dextérité.

Les deux professionnels ont évité tout crash ou accident. Il ne leur a même fallu que trois tentatives pour réussir la cascade. Une prouesse que les fans ont visiblement apprécié: en une journée, la vidéo de Ragettli cumulait déjà plus de 300 000 vues et plus de 10 000 mentions "J’aime".

Le Grison a également publié sur YouTube la vidéo complète du making-of, avec quelques séquences en coulisses. (lzo/jcz)