Servette obtient un résultat qui lui permet de rêver

Un 0-0 qui suscite bien des espérances Un nouveau clean-sheet sur la scène européenne pour Jérémy Frick. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Heureuse surprise à Braga ! Le Servette FC a parfaitement tenu le choc pour obtenir un 0-0 qui lui ouvre de très belles perspectives. Avec ce résultat acquis dans le fief du quatrième du Championnat du Portugal, les Grenat ont confirmé qu’ils étaient bien en mesure de tenir leur place sur la scène européenne. Il leur offre, surtout, une position enviable avant le match retour de ce troisième tour préliminaire de l’Europa League le 15 août au stade de Genève . Si le public est au rendez-vous comme il l’avait été l’an dernier face à Genk, aux Glasgow Rangers et la Roma, le coup sera parfaitement jouable. Lors de ces trois rencontres, les Genevois avaient été littéralement transcendés par le soutien de leurs fans. On rappellera que Servette sera assuré de disputer une phase de poules en cas de qualification face à Braga. Avec un onze plus prudent que d’habitude qui reléguait... Dereck Kutesa sur le banc pour faire une place à David Douline en ligne médiane, le Servette FC a livré une première période remarquable. Les Grenat avaient la maîtrise. Ils avaient aussi l’inspiration avec cette frappe magnifique d’Alexis Antunes que détournait au prix d’une superbe parade le gardien Matheus. Le no 10 servettien devait encore se procurer deux balles situations avant la pause mais tout en étant assez loin de conclure. Un duo magistral A la reprise, les Portugais ont haussé le ton. Seulement, le Sporting Braga n’a pas trouvé grâce face à une défense articulée autour du capitaine Steve Rouiller et de Yohan Severin. Les deux centraux ont été remarquables. Leur sens de l’anticipation leur a permis de gommer les quelques absences de leurs latéraux. A Braga, le Valaisan et le Français ont poursuivi sur la lancée de leur magnifique saison 2023/2024. Derrière eux, Jérémy Frick, pour sa première titularisation de l’année, a livré la marchandise. Le capitaine servettien a réussi ainsi un cinquième clean-sheet de rang sur la scène européenne. En signer un sixième jeudi prochain ne serait pas une mauvaise idée...

Les Etats-Unis renversent la Serbie Stephen Curry, une réussite hallucinante. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Renversant Team USA! Bien mal embarqués en demi-finale du tournoi olympique face à la Serbie de Jokic, les Etats-Unis ont réalisé un gros come-back (95-91) jeudi pour rejoindre la France en finale. Menés 31-23 après 10 minutes par des Serbes en état de grâce, puis 54-43 à la mi-temps, LeBron James et ses coéquipiers n'ont longtemps pas semblé en mesure de trouver la solution. Sans un Stephen Curry hallucinant de réussite derrière l'arc (17 points au premier quart-temps, 36 au total), la mission aurait même pu devenir impossible. Elle l'est presque devenue après le troisième quart-temps, à l'issue duquel la Serbie menait toujours de 13 points. Mais les vice-champions du monde en titre n'ont pas tenu la longueur face à la profondeur de banc américaine. Le dernier quart-temps s'est apparenté à un cavalier seul (32-15) C'est Joel Embiid qui a sonné la révolte pour ramener les siens à portée. Puis Curry a réussi un 9e tir primé pour enfin donner l'avantage au Team USA. "King" James a aussi participé à la fête, signant au passage un triple double (16 points, 12 rebonds, 10 assists). Les Américains défieront la France samedi pour un remake de la finale de Tokyo. Ils tenteront de remporter un huitième titre consécutif.

Une très belle option pour le FC Lugano La joie des Luganais après le but de Mattia Zanotti. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Le FC Lugano a livré la marchandise. Victorieux 1-0 du Partizan à Belgrade, les Tessinois ont pris une sérieuse option sur leur qualification pour les play-off de l’Europe League face au Besiktas. Valeureux lors de la double confrontation contre le Fenerbahçe de Jose Mourinho en Ligue des Champions, les hommes de Mattia Croci-Torti ont marqué par Mattia Zanotti pour s’offrir une position enviable avant le match retour à Thoune. Le latéral italien de 21 ans a armé une frappe splendide pour justifier toutes les critiques élogieuses qu’il recueille depuis son arrivée cet été. Amir Saipi mérite, lui aussi, bien des éloges. Le portier a réussi l’arrêt qu’il fallait en première période pour que les siens ne doivent pas courir derrière le score. Après le but de Zanotti, les Tessinois ont eu des possibilités pour enfoncer le clou. Mais ce résultat de 1-0 les comble. A eux désormais de transformer l’essai pour une qualification qui leur assurera, au pire, une place en phase de poules de la Conference League.

Supersonique McLaughlin-Levrone Sydney McLaughlin-Levrone a survolé le 400 m haies au Stade de France. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a survolé la finale du 400 m haies à Paris en battant le record du monde et en décrochant son deuxième titre olympique. Femke Bol (NED) n'a eu aucune chance. Le "clash" tant attendu entre les deux grandes championnes des haies basses, qui ne s'étaient plus affrontées depuis les Mondiaux 2022 (victoire de Mc-Laughlin), n'a pas vu le suspense durer trop longtemps. Bol, la protégée de Laurent Meuwly, s'est accrochée jusqu'à la mi-course avant de laisser filer la reine McLaughlin-Levrone vers le deuxième record du monde de ces JO. Elle s'est imposée en 50''37, 28 centièmes de mieux que sa précédente marque. Ses compatriotes du 4x400 m mixte avaient signé le premier record en ouverture des Jeux. Avec McLaughlin-Levrone, la discrète et très croyante championne du New Jersey au sourire rare, le 400 m haies est entré depuis quelques années dans une nouvelle dimension. La reine détient six des dix meilleurs temps de l'histoire et a fait progresser de 1''21 le record du monde en l'espace de trois ans, succédant à sa compatriote Dalilah Muhammad. McLaughlin-Levrone a devancé jeudi sa compatriote Anna Cockrell (51''87), tandis que Femke Bol, pâlissante sur la fin, repart avec le bronze en 52''15.

Zurich déclassé par Guimaraes Rien à faire pour Cheick Conde et le FCZ face à Guimaraes. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI C’est déjà fini pour le FC Zurich. Battus 3-0 au Letzigrund par le Vitoria Guimaraes en match aller du 3e tour préliminaire de la Conférence League, les Zurichois ne peuvent plus rêver d’Europe. Le match retour à Guimaraes ne revêtira, après un tel score, que le caractère d’un match amical. La messe est bien dite. Cinquième du dernier Championnat du Portugal, le Vitoria a tranquillement tissé sa toile au Letzigrund avant d’exploiter les largesses défensives adverses pour forcer la décision. Ricardo Mangas a ouvert le score à la 54e seul au second poteau. Les Portugais doublaient ensuite la mise à la 88e sur un autogoal de l’Argentin Mariano Gomez. Nelson Oliveira devait sceller la marque à la 93e pour donner à ce match des allures de déroute pour le FCZ. Il convient de préciser que le meilleur zurichois fut le gardien Yanick Brecher dans cette rencontre presque à sens unique. Malgré son bon début de championnat – 7 points en 3 match -, le FC Zurich n’a pas vraiment existé un soir où cela comptait vraiment.

Tebogo met Lyles K.-O. Letsile Tebogo, la fierté du Botswana Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Letsile Tebogo a écrit l'histoire pour le Botswana en dominant les Américains en finale du 200 m des JO de Paris. Il devient le premier Africain sacré aux Jeux sur la distance. Porte-drapeau de son pays à ces Jeux, Tebogo (21 ans) a confirmé en finale sa démonstration des demies, lorsqu'il avait déjà dominé Lyles. Avec son beau maillot bleu ciel, le longiligne et élégant Botswanais a émergé en tête à la sortie du virage pour creuser progressivement son avantage et s'imposer en 19''46, devant les Américains Kenny Bednarek (19''62) et Noah Lyles (19''70). Déjà deux fois médaillé aux Mondiaux, Tebogo se révèle enfin au grand public, lui qui était devenu, sans faire grand bruit, le plus jeune athlète de l'histoire à courir le 100 m en 10''' (à 18 ans et 327 jours). Pour le nouveau champion olympique du 100 m, Noah Lyles, le coup est rude. L'exubérant Floridien a cherché une nouvelle fois à faire le show, entrant sur la piste en bondissant et en gesticulant pour emporter les vivats de la foule. Mais après le coup de feu, le triple champion du monde du demi-tour de piste s'est vite retrouvé sous pression. Noah Lyles a subi au Stade de France sa première défaite en finale d'un 200 m depuis les JO de Tokyo-2021, et sa troisième seulement depuis ses débuts professionnels en 2017.

Alex Vogel 11e de l'omnium Essayé pas pu pour Alex Vogel. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le pistard suisse Alex Vogel a terminé à la 11e place de l'omnium jeudi aux JO de Paris. Le Français Benjamin Thomas a remporté l'or, devant le Portugais Iuri Leitao et le Belge Fabio Van Den Bossche. Au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Thurgovien de 25 ans a réalisé un bon départ en prenant la 4e place de la course tempo, après avoir terminé 11e du scratch. Il était alors 6e du classement général après deux des quatre épreuves. Mais Vogel a moins bien négocié la course à élimination et la course aux points et est retombé en milieu de classement, à la 11e place finale (22 coureurs au total). Le titre est revenu au français Benjamin Thomas, qui court également sur route au sein de l'équipe Cofidis.

La France qualifiée pour la finale Guerschon Yabusele (en blanc) a été l'un des principaux artisans de la victoire française. Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy L'équipe de France a obtenu son billet pour la finale du tournoi olympique de basketball jeudi. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont dominé l'Allemagne, championne du monde en titre (73-69). Les hommes de Vincent Collet ont construit leur succès au retour des vestiaires, sous l'impulsion de Guerschon Yabusele. L'intérieur du Real Madrid a inscrit 9 points de suite, alors que les deux équipes avaient livré une première mi-temps des plus défensives (33-33). Malgré la maladresse de "Wemby" (11 points, 4/17 au tir) et un Rudy Gobert toujours diminué (5'07'' de temps de jeu), les Bleus ont bien défendu, limitant la star allemande Dennis Schröder à 17 points. Ils ont également pu compter sur un brillant Isaia Cordinier (16) points), qui s'était déjà révélé décisif en quart de finale contre le Canada. Pour sa deuxième finale olympique de rang - la quatrième de son histoire- la France affrontera les Etats-Unis ou la Serbie.

Elena Lengwiler y a cru jusqu'au bout Elena Lengwiler fait une nouvelle carrière prometteuse en kitesurf. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Les navigateurs suisses ont bouclé leurs épreuves à Marseille sur deux nouvelles places d'honneur. Elena Lengwiler s'est classée 6e en kitesurf, et Yves Mermod/Maja Siegenthaleront fini 8es en 470. Elena Lengwiler n'est pas passée loin de l'exploit dans les Medal Series de ces JO. L'ancienne hockeyeuse des GCL Lions (LNB) a échoué de peu en demi-finale, face à l'Américaine Daniela Moroz Dans le duel qu'elle devait absolument gagner pour aller en finale, la St-Galloise de 28 ans a pris un bon départ, avant de tomber à l'eau en faisant demi-tour. Puis, au terme d'une belle remontée, elle a devancé sa rivale à la photo-finish... avant d'encaisser un point de pénalité pour une touchette et de voir ses rêves de qualification et de médaille s'envoler. Elena Lengwiler tirait néanmoins un bilan positif de ses Jeux, pour la première apparition de son sport au programme olympique: "C'était une très belle journée, avec enfin de bonnes conditions. Malheureusement j'ai bu la tasse. Mais cela restera une expérience grandiose." La compétition a été difficile au long de la semaine, seules 6 des 16 régates ayant pu se dérouler, en raison des conditions de vent défavorables,. Mauvais choix Sur leur dériveur de la classe 470, Yves Mermod/Maja Siegenthaler ont occupé provisoirement la troisième place de la Medal Race, avant de faire un choix tactique qui ne s'est pas avéré payant. Ils ont opté en cours de navigation pour le côté droit du plan d'eau, celui qui d'habitude offrait les meilleures conditions ces derniers jours. "Mais cette fois, ce ne fut pas le cas, et nous avons été relégués à l'arrière. Nous avons souvent pris les bonnes décisions lors des régates, mais malheureusement pas pendant cette Medal Race", a regretté Maja Siegenthaler. "Nous avons quand même passé une magnifique semaine à Marseille." Huitième de la Medal Race, le duo termine aussi 8e du classement final. "Je suis fier de la façon dont nous sommes restés concentrés sur l'objectif tout au long de la semaine", a ajouté Yves Mermod.

Pepe met un terme à sa carrière à 41 ans Pepe: sans doute le plus grand défenseur portugais de l'histoire. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Clap de fin pour Pepe ! L'international portugais de 41 ans aux 141 sélections annonce la fin de sa carrière dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Je voudrais remercier tout le monde", a déclaré Pepe dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, énumérant les clubs où il est passé, la sélection ou encore sa famille. "Tous m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin pour partir la conscience tranquille", souligne le défenseur central qui fait ses adieux après avoir participé à l'Euro 2024 et après la fin de son contrat avec le FC Porto. Né au Brésil et arrivé au Portugal à 18 ans, Képler Laveran Lima Ferreira, de son vrai nom, a débuté sa carrière professionnelle au Maritimo de Madère.Après son premier passage à Porto (2004-2007), il a évolué pendant dix ans au Real Madrid. Au bout d'une saison et demie chez les Turcs de Besiktas, il était retourné à Porto en janvier 2019.

Hüberli/Brunner devront se battre pour le bronze Pas de finale olympique pour Nina Brunner et sa coéquipière Tanja Hüberli. Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Tanja Hüberli et Nina Brunner ne joueront pas la finale aux JO de Paris. Elles se sont inclinées 14-21 22-20 15-12 devant les Canadiennes Humana-Paredes/Wilkerson jeudi en demi-finale. Hüberli/Brunner avaient pourtant toutes les cartes en main pour plier l'affaire en deux manches. Impériales dans le premier set, elles se sont procuré une balle de match à 20-19 au deuxième set. Mais une passe mal ajustée de Tanja Hüberli a offert un sursis aux Canadiennes, qui ont empoché sept des huit points suivants. Les deux Alémaniques ont certes su se ressaisir après s'être retrouvées menées 6-3 dans le tie-break. Elles ont même pu prendre l'avantage 10-9 dans ce set décisif. Mais elles ont manqué de tranchant dans le "money time", à l'image de cette attaque manquée par Nina Brunner qui a permis aux Canadiennes de mener 13-11. Victorieuses de leurs cinq premiers matches disputés à l'ombre de la Tour Eiffel sans avoir lâché le moindre set, Hüberli/Brunner sont tombées de haut face à un duo qui avait dû passer par un barrage (16e de finale) après avoir concédé deux défaites en phase de poules dont une face à Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. La Schwytzoise (31 ans) et la Zougoise (28 ans) ont un peu plus de 24 heures devant elles pour digérer ce revers et préparer le match pour le bronze programmé vendredi dès 21h. Elles affronteront les perdantes de la deuxième demi-finale, qui oppose les Brésiliennes Ana Patricia/Duda aux Australiennes Mariafe Artacho/Taliqua Clancy.

Bonne entame d'Alexandre Dällenbach L'ancien coureur à pied et ex-triathlète Alexandre Dällenbach n'a commencé le pentathlon moderne qu'il y a dix ans, à 23 ans. Image: KEYSTONE/JULIEN GRINDAT Alexandre Dällenbach a bien entamé sa compétition de pentathlon moderne aux JO de Paris. Le Valaisan de 33 ans né à La Réunion a pris la 5e place du tour de classement à l'escrime. L'ancien spécialiste de course à pied et de triathlon a remporté 14 de ses 21 duels (66,66% de victoires). Il en était même à 9 succès en dix combats, avant de connaître un passage à vide, pour se reprendre sur la fin. La compétition se poursuit vendredi avec les demi-finales, où la moitié des concurrents (18 donc) s’affrontent dans chacune des épreuves suivantes: équitation (saut d'obstacles avec monture tirée au sort), escrime à nouveau, natation et laser run (course à pied et tir au laser), puis la finale samedi. C'est la première fois depuis 2008 (avec Belinda Schreiber) que la Suisse est à nouveau représentée aux JO en pentathlon moderne. Et plutôt deux fois qu'une: Anita Jurt est engagée chez les femmes et occupe la 17e place. La Nidwaldienne a gagné 17 combats à l'escrime et en a perdu 18. Les femmes reprennent la compétition samedi et la terminent dimanche.

Morgane Métraux en course pour une médaille Morgane Métraux a réussi un deuxième parcours impressionnant Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Morgane Métraux s’est donné le droit de rêver à un podium olympique jeudi. La Vaudoise a rendu une carte de -6 pour pointer provisoirement en tête au 2e tour. Son début de journée fut flamboyant. Morgane Métraux a ainsi réussi quatre birdies et un eagle sur les six premiers trous du parcours du Golf national de Guyancourt pour se retrouver déjà seule en tête (-8 au total) devant la Française Céline Boutier, leader la veille au soir. Elle est même passée à -10 après un deuxième eagle réalisé sur le no 9. Les choses se sont quelque peu gâtées sur le retour, avec un seul birdie pour trois bogeys. Morgane Métraux a notamment manqué son approche sur le no 18, sa balle terminant même dans l’eau. Mais avec un total de -8, elle compte par exemple 5 coups d’avance sur Céline Boutier, dont le 2e tour fut bien compliqué (+4 jeudi). La Genevoise Albane Valenzuela s’en est en revanche moins bien sortie que sa compatriote. Dans le par jeudi soir, elle a rendu une carte de +2 à l’issue d’un 2e tour dans lequel elle a commis 4 bogeys pour seulement 2 birdies.

Le transfert d'Anthony Racioppi à Hull City finalisé Anthony Racioppi à la parade contre Manchester City en LIgue des Champions. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anthony Racioppi sera bien le nouveau gardien de Hull City. Le Genevois a signé un contrat de trois ans avec une année optionnelle en faveur du club anglais de 2e division. Après deux ans et demi aux Young Boys, Anthony Racioppi (25 ans) a choisi l’Angleterre pour relancer sa carrière au sein d'un club qui nourrit l'ambition de se hisser en Premier League. Il avait perdu sa place de titulaire dans la cage bernoise en décembre dernier de manière soudaine alors qu’il avait brillé en Ligue des Champions. A Berne, Anthony Racioppi aura tout de même eu le temps d’enrichir son palmarès avec deux titres de champion et une Coupe de Suisse pour 53 présences au total. "L’Angleterre est le plus beau pays pour jouer au football et Hull City est un très bon club avec des ambitions, souligne le Genevois sur site de son nouveau club. Je suis impatient de faire connaissance avec les supporters dès samedi." Hull City entamera le championnat ce samedi en début d’après-midi avec la venue de Bristol City. Appelé à deux reprises dans le cadre de l’équipe de Suisse l’automne dernier, Anthony Racioppi espère à nouveau attirer l’attention de Murat Yakin. "Mon rêve est de jouer en équipe de Suisse" rappelle-t-il sur le site de Hull City.