Une 3e défaite pour le Thunder ++ Joshua a éteint Paul

Une 3e défaite pour le Thunder Anthony Edwards a brillé vendredi face au Thunder Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Le Thunder a subi vendredi sa troisième défaite de la saison en NBA, la deuxième dans ses trois dernières sorties. Le champion en titre s'est incliné 112-107 sur le parquet de Minnesota.

Oklahoma City, qui reste largement en tête du classement avec ses 25 victoires, a subi les foudres d'Anthony Edwards. De retour après avoir manqué trois matches sur blessure, le champion olympique 2024 a sorti le grand jeu face au Thunder en cumulant 26 points, 12 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres.

Anthony Edwards a notamment inscrit un panier à 3 points décisif à 38''5 de la fin pour permettre aux Timberwolves de prendre l'avantage pour de bon (108-107). Il a dans la foulée contré un tir de la star d'OKC Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du match avec ses 35 points.

Le pivot des Spurs Victor Wembanyama a par ailleurs réussi vendredi un 100e match consécutif avec au moins un contre à son actif. Le phénomène français a bloqué 2 tirs dans un match remporté 126-98 par San Antonio face à Atlanta. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la NBA: Dikembe Mutombo (116 matches d'affilée avec au moins un contre) et Patrick Ewing (145).



Joshua a eu besoin de six rounds pour éteindre Paul Anthony Joshua (à droite) n'a fait qu'une bouchée de Jake Paul Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Anthony Joshua n'a pas failli vendredi à Miami. L'ex-champion du monde des lourds a eu besoin de six rounds pour mettre K.O. le YouTuber devenu boxeur Jake Paul à l'issue d'un piètre spectacle.

Ce combat au contexte hors normes, diffusé par Netflix pour une bourse estimée à 184 millions de dollars, a paru bien démesuré une fois les hostilités engagées. L'Américain Jake Paul (28 ans) a présenté un niveau évidemment très inférieur à celui de son adversaire britannique.

Cet ex-trublion d'internet, devenu boxeur professionnel et promoteur, est apparu fuyant, s'est accroché à son adversaire, et a passé beaucoup de temps à terre, pas à cause des coups reçus mais à force de se jeter dans les jambes du Britannique pour éviter ses coups puissants.

Un an après sa piteuse victoire face à Mike Tyson, légende du noble art alors âgée de 58 ans, Jake Paul (1m85, 98 kg) s'est attaqué à un adversaire beaucoup plus jeune et plus dangereux avec Joshua (1m98, 110 kg), âgé de 36 ans, champion olympique en 2012 et champion du monde déchu de la catégorie reine des poids lourds.

Paul (14 combats, 12 victoires, 2 défaites) devait initialement affronter l'Américain Gervonta Davis, autre grand nom mais d'une catégorie de poids bien inférieure, mais a changé ses plans le mois dernier après les nouvelles accusations de violences domestiques lancées contre Davis.

Simulacre de boxe Les premiers rounds du combat ont offert un simulacre de boxe, les deux combattants n'échangeant presque aucun coup, Paul se défilant par tous les moyens, et Joshua (33 combats, 29 victoires, 4 défaites) se montrant peu entreprenant malgré une supériorité manifeste.

Après avoir été compté une première fois dans la 5e reprise, lors de laquelle il aura quand même asséné une belle droite à Joshua, Paul a fini par prendre la foudre lors du 6e round. Il s'est relevé une deuxième fois après avoir été compté, avant d'être définitivement mis K.O. d'un direct du droit.

"Ce n'était pas ma meilleure performance, a convenu Joshua au micro des organisateurs. Le but était de le mettre par terre, qu'il ait mal, ça a mis plus longtemps que prévu mais c'est fait. Il s'est bien défendu ce soir. Ca demande du courage. Il faut lui donner du respect pour avoir essayé, mais il a affronté un vrai combattant."

Joshua défie Fury Ex-roi des poids lourds à la carrière désormais entachée de nombreuses défaites, dont la dernière en septembre 2024 contre son compatriote Daniel Dubois, Joshua a profité du micro tendu pour lancer un défi à Tyson Fury, son fantasque compatriote lui aussi ex-champion des lourds, qu'il n'a jamais affronté. Fury avait annoncé en janvier prendre sa retraite, mais a déjà su revenir après une telle annonce.



Hischier décisif, les Devils victorieux Nico Hischier a réussi 2 assists vendredi à Salt Lake City Image: KEYSTONE/AP/Tyler Tate Nico Hischier a brillé vendredi en NHL. Le capitaine de New Jersey a signé deux assists dans un match gagné 2-1 par les Devils sur la glace du Mammoth de l'Utah.

Cette deuxième victoire consécutive a permis à la franchise de Newark de repasser au 3e rang de la Metropolitan Division.

Hischier a réalisé la passe décisive sur le 1-1, inscrit par Connor Brown à la 32e minute. Un rebond accordé par le portier du Mammoth Karel Vejmelka sur un tir du centre valaisan a ensuite permis à Stefan Noesen de marquer le but de la victoire à la 45e en supériorité numérique.

Ces deux assists permettent à Nico Hischier d'afficher désormais 450 points à son compteur personnel en saison régulière, en 562 parties disputées. Il en est à 28 points cette saison, dont 10 buts. Son compère zurichois Jonas Siegenthaler est resté "muet" vendredi, alors que Timo Meier est toujours absent pour raisons personnelles.

La soirée fut plus compliquée pour Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets, qui se sont inclinés 3-2 à Denver face à Colorado pour subir une sixième défaite dans leurs sept derniers matches. L'attaquant grison, qui n'a pas réussi le moindre point dans ses dix dernières sorties, a terminé cette partie avec un bilan de -2.



Descente de Val Gardena: Odermatt veut sa 51e victoire Vainqueur jeudi de la descente sprint, mais battu par Jan Zabystran lors du Super-G de Val Gardena, Marco Odermatt veut sa revanche. Et ce dès samedi avec la vraie descente de la Saslong.

Vainqueur des deux dernières descentes italiennes, Odermatt sera le grandissime favori à sa propre succession. Dominateur lors de l'entraînement, le patron de la Coupe du monde va quand même devoir s'employer et prier que les conditions météorologiques n'avantagent pas trop les dossards élevés.

Car jeudi dans le Ciaslat, "Super Marco" a appuyé sur le champignon comme personne. Mais le Nidwaldien sait qu'il peut faire encore mieux. Sorti en Super-G mais 2e de la descente, Franjo von Allmen sera gonflé à bloc. Le champion du monde de la spécialité peut aussi profiter de la possible fatigue du skieur d'Hergiswil, qui aura encore le géant d'Alta Badia dimanche pour clore une fin de semaine dantesque.



Servette pour ne pas glisser, Sion déjà en pause Servette doit signer un exploit samedi à Bâle pour conclure son mauvais début de saison sur une bonne note. Le FC Sion, qui devait accueillir Winterthour à Tourbillon, est déjà en pause.

En soirée (20h30), les Grenat auront la lourde tâche de défier Bâle au Joggeli. Les Rhénans, même inconstants, n'ont plus perdu en championnat depuis le 9 novembre face à Lugano. De son côté, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec reste sur un revers 4-2 contre Lugano. Neuvièmes, les Grenat sont sous la menace de Lucerne et GC.

La trêve hivernale est arrivée plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé vendredi que son match prévu samedi face à Winterthour à Tourbillon était renvoyé à une date ultérieure. La raison? Un virus qui a décimé les rangs zurichois.



Descente de Val d'Isère: duel Vonn-Goggia Duel de légendes pour la descente de Val d'Isère samedi sur la piste Oreiller-Killy. Lindsey Vonn et Sofia Goggia devraient jouer les premiers rôles et les Suissesses le rôle de spectatrices.

Vonn-Goggia, on se croirait revenu en 2018 lors des JO de Pyeongchang. A l'époque, Goggia avait remporté l'or et l'Américaine le bronze. Ce ne sera pas sur une piste olympique cette fois-ci, mais en prévision du rendez-vous de février à Cortina.

Bluffante à St-Moritz, Lindsey Vonn a réussi à 41 ans l'un des plus grands exploits du sport. Sa mission se poursuit et avec son coach Aksel Lund Svindal, la dame aux 83 succès en Coupe du monde dispose d'un allié de poids.

Côté suisse, les entraînements n'ont pas permis de distinguer une athlète capable de se glisser au moins dans le top 10. Avoir comment les anciennes Joana Hählen et Jasmine Flury vont se comporter, ainsi que la Valaisanne Malorie Blanc.



Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise Les Lausannois ont dû cravacher pour s'imposer en Ajoie. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Lausanne HC a eu besoin de la prolongation pour venir à bout d'Ajoie vendredi (4-3). La reprise de la National League été plus compliquée pour Genève, battu par Langnau 4-1.

Le retour d'Antti Suomela a souri au LHC, qui s'est imposé 4-3 après prolongation à Porrentruy. Après un premier tiers riche en occasions des deux côtés, Jeremy Wick a poussé le puck au fond en supériorité numérique (15e), mais Drake Caggiula lui a rapidement répondu (18e).

La 17e réalisation de la saison de Théo Rochette a donné l'avantage aux Lions (22e). Mais après plusieurs occasions jurassiennes, Kyen Sopa a fait plier une deuxième fois Kevin Pasche (32e).

Alors que le LHC pensait repartir avec les trois points grâce à un joli festival de Jason Fuchs (51e), Killian Mottet a trouvé la lucarne de Pasche pour égaliser à 1'10 du terme. Caggiula s'est finalement offert un doublé en prolongation pour offrir un sixième succès consécutif aux Vaudois.

Genève battu pour sa reprise Derick Brassard a vécu des débuts cauchemardesques avec Genève-Servette. En plus d'avoir vu sa nouvelle équipe être vaincue par Langnau (4-1), le Canadien est sorti sur blessure après 35 minutes de jeu.

Des buts d'Harri Pesonen (14e) et Juuso Riikola (19e) ont mis Langnau devant. La réduction du score de Marco Miranda (41e) n'a rien changé, puisque Flavio Schmutz et Pesonen ont scellé le score dans la cage vide lors de la dernière minute.

Pluie de buts pour Fribourg Fribourg-Gottéron a quant à lui vécu un match fou au Tessin. Les Fribourgeois ont vaincu Ambri en prolongation (6-5).

Alors qu'ils menaient 2-0 après un peu plus de trois minutes et des buts de Sprunger et Biasca, les Dragons ont vu les Léventins revenir à 2-2 dans la minute qui a suivi.

Les Fribourgeois ont ensuite couru après le score lorsque Diego Kostner a donné l'avantage aux Biancoblù (13e), avant que les deux équipes ne jouent au chat et à la souris, prenant tour à tour l'avantage jusqu'à atteindre la barre des dix buts dans le match (5-5). C'est finalement Michael Kapla qui a offert la victoire aux siens en supériorité numérique.

Zoug trop fort pour Bienne Bienne n'a rien pu faire à Zoug, où il s'est incliné 4-0. Il a fallu attendre la 26e minute pour voir l'ouverture du score, tombée de la canne de Gregory Hofmann, l'homme en forme côté zougois. Sven Senteler a fait le break (46e), puis Kovar (49e) et Tatar (56e) ont scellé le score, infligeant à Bienne une cinquième défaite sur ses six derniers matches.

Dans les autres rencontres de la soirée, le leader Davos s'est imposé à Berne (3-2 ap) et Kloten a battu Rapperswil 5-2.



Stan Wawrinka prendra sa retraite en 2026 Stan Wawrinka fera ses adieux au monde du tennis en 2026. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka prendra sa retraite sportive à la fin de l'année 2026. Le Vaudois de 40 ans, ex-no 3 mondial et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, l'a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux.

"Chaque livre a besoin d'une fin. Il est temps d'écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueur de tennis professionnel", a annoncé le Suisse dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Toujours capable de coups d'éclat sur le circuit, comme lors des derniers Swiss Indoors de Bâle, Wawrinka a malgré tout reculé ces dernières années dans la hiérarchie mondiale. En 2025, il a alterné entre les tournois Challengers et ceux auxquels il était invité.

L'actuel 157e mondial disputera donc une ultime saison en 2026, la 25e de sa carrière professionnelle. Nul doute qu'il aura l'occasion de faire ses adieux au monde du tennis lors de nombreux tournois à travers la planète.



Bellinzone reste en Challenge League Les fans de Bellinzone pourront continuer de soutenir leur équipe en Challenge League (archives). Image: KEYSTONE/TI-PRESS Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence du club tessinois pour la saison actuelle avait été confirmée par l'instance de recours.

La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.

Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.



Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé Didier Tholot et ses joueurs ne joueront pas samedi. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La trêve hivernale arrive plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé que son match de samedi face à Winterthour était renvoyé en raison d'un virus qui a décimé les rangs zurichois.

"La direction de la Swiss Football League a validé la demande du FC Winterthour, après que le club ait fourni les certificats médicaux de 8 joueurs malades, atteints du même virus", écrit la SFL vendredi dans un communiqué.

La ligue précise qu'une équipe peut demander un tel report dès que six joueurs sont atteints d'un même virus. Prévu samedi à 18h00 à Tourbillon, ce match sera donc joué en 2026, à une date qui devra être définie.



Super-G de Val Gardena: Zabystran souffle la victoire à Odermatt Jan Zabystran en voyant qu'il est en tête du Super-G de Val Gardena Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Immense surprise lors du Super-G de Val Gardena. Le Tchèque Jan Zabystran a profité des conditions pour devancer de 0''22 Marco Odermatt.

Même lui n'arrivait pas à y croire, voir du vert avec son dossard 29 et devant Marco Odermatt. Et pourtant c'est bien ce qui s'est produit à Val Gardena, sur l'une des seules pistes qui permettent ce genre de coup d'éclat.

Avec une 8e place en mars à Kvitfjell comme meilleur résultat, Zabystran a logiquement décroché son premier podium à 27 ans, et de quelle manière!

Marco Odermatt ne pensait certainement pas à un tel scénario en coupant la ligne et en voyant qu'il venait d'améliorer le chrono de Justin Murisier d'1''05. Vainqueur de la descente sprint la veille, "Super Marco" était forcément favori dans une discipline où improvisation et feeling sont essentiels. Depuis qu'il est sur le circuit, le Nidwaldien n'a jamais dompté la Saslong en configuration Super-G. Il faudra attendre l'année prochaine. Giovanni Franzoni complète le podium provisoire après 38 concurrents.

Largué en descente, Stefan Rogentin se sent mieux en Super-G. Il est pour l'heure 7e. L'un des deux "chiens fous" Alexis Monney occupe le 11e rang, tandis que Franjo von Allmen a connu l'élimination et a bien failli se faire mal.

Justin Murisier est 19e, Arnaud Boisset 26e.



Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich Dennis Hediger continuera de piloter Zurich l'an prochain Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Zurich imagine l'avenir avec Dennis Hediger. Comme le club l'a communiqué vendredi, le conseil d'administration a décidé de nommer l'actuel coach par intérim entraîneur principal dès le 1er janvier.

Dennis Hediger avait pris les rênes de la première équipe en octobre, après le limogeage de Mitchell van der Gaag. A l'origine, Hediger était responsable des équipes de jeunes au FCZ.

Depuis que cet homme de 39 ans est à la tête du club, les choses vont mieux pour le FCZ. Après des débuts difficiles et trois défaites consécutives, les Zurichois ont réussi à récolter dix points en quatre matches. Le club se trouve actuellement à la 7e place, à trois points de Sion et de la barre.

Hediger ne possède pas encore la licence UEFA Pro pour être entraîneur, mais selon le communiqué du club, il l'obtiendra au printemps prochain.

Ercüment Sahin, 51 ans, reste l'assistant de Hediger et, comme lui, sera définitivement engagé à partir du 1er janvier 2026. Le club n'a pas communiqué la durée des contrats de Hediger et Sahin.

Nouveau directeur sportif Le club annonce également avoir démis Milos Malenovic de ses fonctions de directeur sportif avec effet immédiat. Le conseil d'administration propose au quadragénaire un nouveau type de collaboration.

Milos Malenovic avait rejoint le FC Zurich en octobre 2023 en tant que directeur sportif, mais son contrat prend fin avant la trêve hivernale.

Après une évaluation "approfondie", le conseil d'administration est donc arrivé à la conclusion que le maintien de Malenovic à son poste de directeur sportif "n'était pas opportun". Le club a donc proposé à Malenovic de poursuivre leur collaboration dans le cadre d'un "mandat non exécutif".

L'ancien conseiller des joueurs serait directement subordonné au président Canepa et soutiendrait le club dans le domaine des transferts et du développement des talents. On ne sait pas encore si Malenovic acceptera cette offre.



Défaite pour George et Capela Kyshawn George a livré un match complet face aux Spurs Image: KEYSTONE/AP/Billy Calzada Kyshawn George avec les Wizards et Clint Capela avec les Rockets ont perdu. Mais le Chabalaisen continue de se montrer complet.

Face aux Spurs de Wembanyama, les Wizards n'ont jamais eu voix au chapitre. Ils se sont inclinés 119-94. Mais dans cette grisaille, Kyshawn George brille tel Rudolph, le renne au nez rouge du Père Noël. En 36 minutes, plus haut total de son équipe, le Montheysan a noirci la feuille de stats.

Si ses 11 points (5/13) ne vont pas faire halluciner les suiveurs, George démontre une capacité à jouer partout sur le terrain. Il a ainsi ajouté 6 rebonds, 7 assists, 2 interceptions et 2 contres.

Clint Capela ne peut plus revendiquer d'aussi grosses minutes de jeu avec Houston. En 7 minutes, il a inscrit 3 points et pris 3 rebonds. Les Rockets ont été défaits en prolongation 133-128 par les New Orleans Pelicans.

Sans Yanic Konan Niederhäuser, les Los Angeles Clippers ont subi leur 21e revers de l'année, cette fois face au champion en titre Oklahoma City Thunder (122-101).



Conference League: un succès de prestige pour le Lausanne-Sport Sigua exulte après son but Image: KEYSTONE/EPA Incroyable Lausanne-Sport ! Vainqueurs 1-0 de la Fiorentina jeudi dans une Tuilière pleine à craquer, les Lausannois disputeront les barrages de la Conference League en février.

"Qu'importe leurs noms, qu'importe leurs blasons, à Lausanne, on sait faire trembler les plus grands." Les supporters du LS avaient pourtant prévenu la Viola avec leur impressionnant tifo déployé avant le coup d'envoi. Peter Zeidler et ses joueurs ont confirmé l'adage, grâce à un but de Gabriel Sigua tombé en deuxième période. Cette victoire leur permet de terminer à la 9e place et de disputer les barrages d'accession aux 8es de finale.

Un épais brouillard Ce match de gala face à un club historique du championnat italien n'a pourtant pas atteint des sommets. La faute sans doute à cette Fiorentina malade, étonnante lanterne rouge de Serie A, mais aussi au froid de décembre auquel s'est ajouté un épais brouillard. La brume a d'ailleurs contraint l'arbitre à interrompre le jeu quelques minutes avant le thé.

En première mi-temps, Lausanne a d'ailleurs profité du mal-être florentin pour largement dominer les débats, même s'il n'a pas su trouver la faille. En l'absence du "surdoué" Gaoussou Diakité, parti disputer la Coupe d'Afrique des nations avec le Mali, le danger est surtout venu de son compère d'attaque Beyatt Lekoueiry.

Après avoir réchauffé les supporters lausannois avec une remarquable série de dribbles (6e), le Mauritanien a été à l'origine de la meilleure occasion des 45 premières minutes en déviant subtilement un ballon jusqu'à Sékou Fofana. Mais le latéral gauche du LS, en position idéale, a un peu trop dévissé sa frappe (25e).

Kana-Biyik décisif Revenus des vestiaires avec les mêmes intentions, les Vaudois ont concrétisé leur domination en ouvrant le score sur une tête de Gabriel Sigua (58e). Le métronome géorgien a bien suivi les grigris du jeune Enzo Kana-Biyik (18 ans), qui a mystifié l'arrière-garde italienne avant d'adresser un centre précis.

Euphoriques, les joueurs de Peter Zeidler ont manqué doubler la mise par Lekoueiry, mais le virevoltant no 22 a buté sur le portier florentin Tommaso Martinelli (61e). De l'autre côté, Karim Sow était aussi impérial devant Roberto Piccoli (57e) que Kevin Mouanga ne l'avait été face au vétéran bosnien Edin Dzeko (27e).

Et lorsque l'arrière-garde lausannoise a été proche de plier, Karlo Letica a livré la marchandise. L'intervention du portier croate devant Moise Kean, la star de la Viola, à la 73e a permis au LS de conserver son avantage, et les trois points.

Trois points qui permettent donc à ce remarquable Lausanne-Sport de poursuivre sa belle campagne européenne. Avec 11 points, les Vaudois auraient même pu terminer dans le top 8. Ils devront se contenter des barrages et affronteront les Bosniens de Zrinjski ou les Tchèques du Sigma Olomouc les 19 et 26 février.

