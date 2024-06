Verstappen en pole ++ Pramac abandonne Ducati

Tobi Amusan pourra participer aux Jeux Tobi Amusan peut participer aux Jeux de Paris Image: KEYSTONE/EPA MTI/ZSOLT CZEGLEDI Tobi Amusan, détentrice du record du monde du 100 m haies, pourra participer aux Jeux olympique de Paris. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu un verdict qui est favorable à la Nigériane vendredi dans une procédure antidopage. Le TAS avait été saisi par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), qui contestait une décision de première instance du 17 août 2023 levant la suspension provisoire d'Amusan. L'athlète de 27 ans avait pu participer in extremis aux Mondiaux de Budapest, où elle avait pris la 6e place. L'AIU, qui avait demandé sa suspension provisoire en juillet 2023 pour trois manquements à ses obligations de localisation, avait fait appel auprès du TAS contre la décision rendue par le Tribunal disciplinaire de l'athlétisme mondial (WADT). Mais le TAS a confirmé vendredi la décision de première instance, rendant possible la participation aux JO de Paris de Tobi Amusan, détentrice du record du monde du 100 m haies en 12''12.

Verstappen en pole pour la course sprint à Spielberg Verstappen partira en pole dans la course sprint à Spielberg Image: KEYSTONE/EPA/SIU WU Max Verstappen a lancé idéalement la course à domicile de son écurie Red Bull. Le Néerlandais s'est assuré la pole position pour la course sprint du Grand Prix d'Autriche vendredi à Spielberg. Le triple champion du monde s'est montré 93 millièmes plus rapide que le Britannique Lando Norris (McLaren) lors de la phase décisive des qualifications pour la troisième course sprint de la saison. L'équipier australien de Norris, Oscar Piastri, et George Russell (Mercedes) seront sur la deuxième ligne de départ. C'est la deuxième fois cette année que Verstappen s'élance en tête d'une épreuve à la distance réduite. A Miami, il avait profité d'une position de départ parfaite pour s'imposer et à Shanghai, deux semaines plus tôt, il avait également terminé premier malgré une quatrième place sur la grille. Verstappen a également donné le ton lors des deux courses qui se sont déroulées jusqu'à présent à Spielberg sur une centaine de kilomètres, soit environ un tiers de la distance d'un Grand Prix. Il y a deux ans et la saison dernière, il avait profité de la meilleure position de départ pour remporter la victoire. L'équipe Sauber et ses pilotes restent en revanche dans le creux de la vague. Le Finlandais Valtteri Bottas s'élancera pour le sprint depuis la 18e place sur la grille, tandis que le Chinois Zhou Guanyu partira du fond de la grille en 20e position.

L'écurie Pramac abandonne Ducati pour rejoindre Yamaha L'écurie Pramac va quitter Ducati et fera courir des Yamaha en 2025 Image: KEYSTONE/EPA EFE/SIU WU Pramac, dont le pilote Jorge Martin est actuellement en tête du championnat du monde MotoGP, va quitter dès la saison prochaine Ducati. L'écurie italienne fera courir des Yamaha, a-t-elle annoncé vendredi en marge du Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Pramac est associée à Ducati depuis 20 ans. Cette décision fait suite à l'annonce début juin que Jorge Martin avait lui-même décidé de quitter Pramac pour rejoindre dès l'an prochain Aprilia. "Pramac a eu une collaboration fructueuse avec Ducati ces vingt dernières saisons, devenant une des grandes forces du MotoGP. La décision de se séparer de Ducati n'a pas été prise à la légère et nous les remercions pour notre longue carrière ensemble", indique Pramac dans un communiqué. Les pilotes de la future écurie Pramac-Yamaha ne sont pas encore connus. Le Français Fabio Quartararo, champion du monde en 2021 avec Yamaha, restera lui avec l'écurie d'usine Yamaha l'an prochain.

En quête de record, Cavendish n'a "rien à perdre" Mark Cavendish croit en ses chances d'égaler le record de Merckx Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Mark Cavendish a dit vendredi n'avoir "rien à perdre" à la veille du départ du Tour de France. Le sprinter vise le record du nombre de victoires d'étapes sur l'épreuve. "On ne serait pas là si on pensait que ce n'est pas possible", a expliqué le Britannique de 39 ans à Florence, d'où s'élancera la Grande Boucle samedi. Le "Cav'" co-détient pour l'heure le record d'étapes remportées dans le Tour en compagnie du légendaire quintuple maillot jaune Eddy Merckx, avec 34 succès. Il s'était déjà lancé dans la quête de ce record l'année dernière pour ce qui devait être son dernier Tour de France, mais avait dû abandonner, la clavicule cassée lors d'une chute pendant la huitième étape entre Libourne et Limoges. Le champion du monde 2011 était passé près de lever les bras la veille à Bordeaux, mais avait vu le Belge Jasper Philipsen lui griller la politesse à quelques mètres de la ligne d'arrivée. "Je pense que je suis plus prêt cette année que l'an dernier", a assuré le sprinter de l'île de Man, détendu et souriant. "On serait heureux" Le vainqueur de Milan-Sanremo (2009) a expliqué avoir échangé avec le patron de la formation Astana Alexandre Vinokourov après le Tour l'an passé. "Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas finir sa carrière comme ça, sur une chute", a dit le manager kazakh, avant d'ajouter: "Avec une victoire de Mark, on serait heureux de notre Tour." Cavendish, deux fois maillot vert en 2011 et 2021, sera accompagné de son poisson-pilote danois Michael Morkov et de l'Italien Davide Ballerini pour lancer ses sprints. "Je ne pourrais pas rêver mieux", a affirmé le sprinter.

Wimbledon: un premier match abordable pour Wawrinka Stan Wawrinka: un premier match abordable à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka (ATP 93) n'a pas été malheureux au tirage de Wimbledon. Le vétéran vaudois affrontera au 1er tour le Britannique Charles Broom (26 ans), qui a reçu une wild card. Numéro 245 de la hiérarchie ATP, Broom effectuera ainsi ses grands débuts dans un tournoi du Grand Chelem. En cas de victoire, Wawrinka aurait ensuite un Français comme prochain adversaire, soit Gaël Monfils ou Adrian Mannarino. Dominic Stricker (ATP 151) peut lui aussi envisager de franchir le 1er tour. Il ne sera certes pas favori contre le Français Arthur Fils (ATP 34), mais le Suisse semble avoir un jeu sur gazon meilleur que celui de son adversaire. Ensuite, Stricker aurait un gros morceau devant lui, avec sans doute le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série no 7 du tournoi londonien. Novak Djokovic, opéré du genou droit il y a trois semaines, figure bien dans le tableau et sera tête de série no 2 avec dans sa moitié de tableau notamment Alexander Zverev et Hurkacz. Le Serbe de 37 ans, en quête d'un huitième trophée sur le gazon londonien pour porter à 25 son record de titres du Grand Chelem, s'est blessé en 8es de finale à Roland-Garros début juin et a dû déclarer forfait avant son quart. Il a été opéré dans la foulée à Paris du ménisque médial droit, mais sa participation à Wimbledon était très incertaine. Seule Suissesse en lice, Viktorija Golubic (WTA 69) entamera le tournoi contre l'Allemande Jule Niemeier, classée 27 rangs derrière elle. Les deux joueuses n'ont encore jamais été opposées. En cas de victoire, la Zurichoise affronterait ensuite l'Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série no 21, ou la Polonaise Magda Linette.

Bronny James rejoint son père LeBron aux Lakers Bronny James a été drafté par les Lakers jeudi Image: KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH Les Los Angeles Lakers ont sélectionné le fils de LeBron James, Bronny James, au second tour de la Draft NBA jeudi. Ce développement était attendu, la légende de la ligue ayant dit à plusieurs reprises vouloir jouer sous le même maillot que l'aîné de ses enfants. Arrière de 1m88, LeBron James Jr (19 ans), de son vrai nom, a été retenu en 55e position, quasiment au bout d'une Draft qui ne comptait que 58 choix. Les joueurs sélectionnés au second tour ne bénéficient pas de contrats garantis, à la différence du premier. Jamais un père et son fils n'ont évolué en même temps en NBA. Plusieurs observateurs s'interrogent néanmoins sur la capacité de Bronny James à s'intégrer en NBA, le joueur manquant de taille et sortant d'une saison assez anonyme à l'université. Un petit miracle Avec USC (University of Southern California), Bronny James n'a tourné qu'à 4,8 points de moyenne, avec une adresse médiocre (37%). Seules deux équipes, les Lakers et les Phoenix Suns, l'ont invité pour une séance d'entraînement préalable à la Draft. Sa présence sur le terrain était, en soi, un petit miracle, car le jeune homme a été victime d'un arrêt cardiaque en juillet dernier. Ranimé, il a été opéré d'une malformation cardiaque, avant d'être autorisé à rejouer, fin novembre, par le corps médical. "Ma dernière année, je jouerai avec mon fils", avait déclaré LeBron James au site d'informations The Athletic, en 2022. "Où que soit Bronny, c'est là que je serai. Je ferai ce qu'il faut pour jouer avec mon fils. A ce stade, ce n'est plus une question d'argent." Une décision à prendre L'ailier quatre fois champion NBA a néanmoins adouci sa position, ces derniers mois. De l'avis de plusieurs spécialistes, LBJ n'envisageait plus de quitter les Lakers si son fils avait été sélectionné par une autre franchise. Le contrat actuel de LeBron James possède une clause lui permettant de mettre un terme à son engagement d'ici samedi et de pouvoir signer ensuite où bon lui semble. Il n'a pas encore fait part de sa décision. S'il ne fait pas jouer cette clause, la dernière année de son contrat avec Los Angeles sera automatiquement activée. A 39 ans, LeBron James ne montre quasiment aucun signe de ralentissement et a aligné, la saison dernière, des statistiques jamais vues pour un joueur de son âge. Il a encore été élu dans la troisième équipe type de la NBA (All-NBA Third Team).

L'Uruguay se promène contre la Bolivie (5-0) L'Uruguay a écrasé la Bolivie 5-0 jeudi Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE L'Uruguay a passé une soirée tranquille face à la Bolivie (5-0) lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Copa America jeudi. La Celeste s'est ainsi rapprochée des quarts de finale. Il n'a fallu que 8 minutes à l'Uruguay pour prendre l'avantage à East Rutherford, sur une tête du jeune milieu Facundo Pellistri. Très actif, l'attaquant de Liverpool Darwin Nunez a doublé la mise dès la 21e grâce à une ouverture inspirée de Maximiliano Araujo. La Bolivie était sous l'eau et n'allait plus refaire surface, ne cadrant qu'un seul tir sur le match, contre neuf pour l'Uruguay qui a ainsi infligé aux Boliviens leur 14e défaite de rang en Copa America. La Verde n'a plus gagné un match dans cette compétition depuis 27 ans et sa demi-finale face au Mexique, chez elle. La Bolivie est déjà éliminée de cette édition, à la différence du Panama, qu'elle affrontera lundi lors de la troisième et dernière journée du groupe C. L'Uruguay, lui, est assuré de se qualifier avec un nul ou une victoire contre les Etats-Unis lundi, et pourrait même passer avec une défaite. La 2e place de cette poule est pour l'heure occupée par les Etats-Unis, qui se sont inclinés 2-1 face au Panama à Atlanta. Rapidement réduits à dix après l'expulsion de Tim Weah, les Américains ont pourtant ouvert la marque grâce au Monégasque Folarin Balogun (22e). Mais le Panama a fini par renverser la vapeur.

Pas de 2e Norris Trophy pour Josi Roman Josi n'est pas le meilleur défenseur de la saison de NHL Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Roman Josi n'est pas parvenu à décrocher un deuxième Norris Trophy après celui obtenu en 2020. Le Bernois a été nettement devancé par le capitaine de Vancouver Quinn Hughes dans le vote désignant le meilleur défenseur de la saison en NHL. Auteur de 85 points durant la dernière saison régulière, Roman Josi a obtenu 1207 voix contre 1864 pour Quinn Hughes (92 points en saison régulière). Il a été placé à 12 reprises au 1er rang par les représentants des médias ayant participé au vote, alors que le défenseur américain de 24 ans a obtenu 172 premières places. Les autres principales récompenses individuelles de la NHL ont également été attribuées jeudi à Las Vegas. Le grand gagnant est l'attaquant de Colorado Nathan MacKinnon (140 points en saison régulière), désigné meilleur joueur de la saison par les journalistes (Hart Trophy) et par ses pairs (Ted Lindsay Award). Partenaire de Philipp Kurashev dans le premier trio offensif des Chicago Blackhawks, le prodige Connor Bedard a pour sa part comme prévu été élu "rookie" de l'année. Le trophée récompensant le meilleur gardien est par ailleurs dans les mains du dernier rempart de Winnipeg Connor Hellebuyck.

Christophe Lemaitre met fin à sa carrière Christophe Lemaitre aux côtés d'Usain Bolt, aux Jeux olympiques de Londres en 2012 (archives). Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G.MABANGLO Christophe Lemaitre a décidé de mettre un terme à sa carrière à 34 ans, rattrapé par une énième blessure. Le Français était devenu le premier athlète blanc à courir 100 m en moins de dix secondes. "Les raisons sont assez simples : c'est juste que j'ai tout fait cette année pour participer aux Jeux de Paris, sauf que je n'ai pas réussi, malheureusement. C'est le signe que j'ai du mal à retrouver le haut niveau et qu'il faut arrêter d'essayer de courir après la performance et penser maintenant à courir tout simplement pour moi", a indiqué Lemaitre à l'AFP, confirmant une information annoncée par plusieurs médias. Sa carrière de multimédaillé européen et international a été marquée par deux temps forts. Le premier, dès 2010, quand il est sacré triple champion d'Europe à Barcelone, sur 100 m, 200 m et 4x100 m, à vingt ans seulement. Le second, en 2016, sur la piste olympique de Rio, quand il a surgi pour s'offrir la médaille de bronze du demi-tour de piste et accompagner sur le podium la légende du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt.

Pogacar a eu le Covid il y a dix jours, mais se dit "rétabli" La préparation de Tadej Pogacar pour le Tour de France a été perturbée par le Covid. Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Tadej Pogacar, le grand favori du Tour de France, a révélé jeudi avoir été atteint par le Covid récemment. Il se dit toutefois "pleinement rétabli", à deux jours du départ de la Grande Boucle. "Je suis tombé malade il y a dix jours. J'ai eu le Covid, ça a été un petit point d'interrogation, mais j'ai bien récupéré et je suis pleinement rétabli", a déclaré le Slovène lors d'une conférence de presse à Florence. "Ce n'était pas si mal. C'était juste un rhume qui est passé assez vite, a-t-il développé. Le Covid n'est plus aussi virulent qu'avant, surtout si vous avez déjà eu le virus avant. Je l'ai déjà eu une fois, peut-être deux même, je me rappelle plus." Le vainqueur 2020 et 2021 est tombé malade lors d'un stage d'entraînement à Isola 2000. Il s'est "arrêté un jour complet avant de reprendre le vélo, d'abord sur les rouleaux à l'intérieur, puis en plein air". Un autre contre-temps a perturbé sa préparation par ailleurs "parfaite": le décès de son grand-père. Il s'est rendu aux obsèques en Slovénie. Tout le monde a désigné Pogacar comme le grand favori pour le Tour, à commencer par Evenepoel qui l'a jugé "imbattable" s'il reste "sain et sauf". "Le "doublé Giro-Tour est difficile à réaliser. C'est un grand défi mais je suis prêt à le relever", a lancé "Pogi".

Daniel Winnik annonce sa retraite Daniel Winnik a terminé sa carrière en Suisse après plusieurs années passées en NHL. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Daniel Winnik range ses patins. Le Canadien, qui a évolué les six dernières saisons avec Genève-Servette, a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière longue de 19 ans. Avec les Aigles, Winnik a été sacré champion de Suisse en 2023 et champion d'Europe lors de la dernière saison. "Aider la ville à remporter deux titres restera à jamais l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Genève est le seul endroit où je me suis vraiment senti chez moi", a-t-il écrit dans un message partagé sur ses réseaux sociaux.

Leandro Riedi manque la qualification d'un rien Leandro Riedi devra encore patienter avant de disputer le tableau final d'un Majeur. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Leandro Riedi devra encore attendre avant d'intégrer le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Le Zurichois a été éliminé jeudi au 3e tour des qualifs de Wimbledon par l'Australien Alex Bolt. Le sort est cruel pour Riedi (ATP 138) qui s'est incliné en cinq sets, 7-6 (7/2) 6-2 6-7 (7/9) 5-7 4-6, le 3e tour de ces qualifications ayant la particularité de se jouer en trois sets gagnants chez les messieurs. Menant deux manches à rien, il s'est pourtant procuré une balle de match dans le tie-break du deuxième set sur le service de son adversaire (ATP 234) avant de se faire renverser. Leandro Riedi (22 ans) s'alignait pour la deuxième fois seulement dans cette troisième levée du Grand Chelem, après avoir échoué au 2e tour des qualifications l'an dernier. Il n'avait jusque-là atteint qu'une seule fois le dernier tour des qualifications dans un Majeur, pour sa première tentative en Australie en 2023.

Marciniak sifflera Suisse - Italie samedi Szymon Marciniak arbitrera le Suisse-Italie de samedi Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN Szymon Marciniak sifflera samedi à Berlin le huitième de finale de l'Euro entre la Suisse et l'Italie, a annoncé jeudi l'UEFA. Le Polonais de 43 ans n'a arbitré qu'une seule partie depuis le début de la phase finale, le 2-0 de la Belgique contre la Roumanie. Le seul match international de la Suisse dirigé par Marciniak jusqu'à présent constitue un bon souvenir pour la sélection helvétique. Elle avait battu l'Irlande 2-0 en octobre 2019 dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. En 2022, Szymon Marciniak a eu l'honneur de diriger la finale de la Coupe du monde remportée par l'Argentine face à la France aux tirs au but. En 2023, il a officié lors de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan (1-0).

Murray espère toujours disputer un dernier Wimbledon Andy Murray espère toujours pouvoir disputer Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Andy Murray garde l'espoir de jouer une ultime fois à Wimbledon la semaine prochaine. L'ex-no 1 mondial admet toutefois qu'il est peu probable qu'il participe au tournoi londonien en simple après avoir été opéré d'un kyste à la colonne vertébrale. "Je dirais qu'il est plus que probable que je ne sois pas en mesure de jouer en simple" à Wimbledon, a-t-il reconnu jeudi, à la veille du tirage au sort du simple messieurs. Une participation au double, au côté de son frère aîné Jamie, semble plus plausible. L'Ecossais de 37 ans (115e mondial), qui a confirmé que les JO de Paris seraient le dernier événement de sa carrière, a subi une intervention samedi après avoir ressenti une faiblesse dans sa jambe droite alors qu'il disputait le tournoi du Queen's la semaine passée. "La semaine dernière a été assez difficile. Il s'est évidemment passé beaucoup de choses alors que je prévois de terminer (ma carrière) aux Jeux olympiques", a poursuivi Murray, qui a remporté deux de ses trois titres du Grand Chelem à Wimbledon et a également conquis l'un de ses deux titres olympiques sur le gazon londonien. Murray a expliqué que plusieurs chirurgiens lui avaient recommandé de se faire soigner immédiatement. "Bien que l'opération ne soit pas majeure, le problème était sérieux car si le kyste avait continué à grossir - déjà au Queen's, j'ai pratiquement perdu la force, la coordination et tout ce qu'il y avait dans ma jambe droite en allant sur le court -, il est probable qu'il y aurait eu d'autres complications", a-t-il indiqué. Le Britannique a souligné que la procédure s'était "très, très bien" déroulée et qu'il frappait à nouveau des balles. Mais il a ajouté qu'il était "impossible de dire" quand il serait en mesure de reprendre la compétition. "C'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que je veux jouer à Wimbledon une dernière fois", a-t-il dit.