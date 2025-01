West Ham vire son coach ++ Simon Ammann dégradé

1re manche: Meillard 2e, à 0''62 de McGrath Loïc Meillard a signé le 2e temps en 1re manche à Madonna di Campiglio Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Loïc Meillard a signé le 2e temps de la première manche dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Le meilleur chrono a été l'oeuvre d'Alte Lie McGrath. Toujours en quête d'une victoire cette saison en Coupe du monde, Loïc Meillard a concédé 0''62 au Norvégien. Celui-ci a fait la différence dans le vertigineux mur de la piste Canalone Miramonti, reprenant 0''34 au skieur d'Hérémence dans ce secteur crucial. Troisième de cette première manche, le Croate Samuel Kolega a lâché 0''65 sur McGrath. Seuls cinq coureurs ont perdu moins d'une seconde, le leader du classement de la discipline Henrik Kristoffersen est pour sa part 9e à 1''09. Les espoirs suisses reposeront sauf surprise sur les seules épaules de Loïc Meillard en deuxième manche (dès 20h45). Trois fois vainqueur à Madonna, Daniel Yule a ainsi concédé 1''64 pour pointer au 18e rang après le passage de 33 concurrents. Tanguy Nef le suit de près (19e à 1''67). Eliminé en première manche sur les quatre premiers slaloms de l'hiver, Marc Rochat a cette fois-ci rallié l'arrivée. Mais son manque de confiance s'est ressenti, et le Vaudois a concédé 3''01 pour se retrouver 26e. Ramon Zenhäusern (23e à 2''50), a fait à peine mieux, alors que Luca Aerni a été éliminé. Des éliminés de marque Cette première manche a par aussi fatale au vainqueur des deux premiers slaloms de l'hiver, Clément Noël. Le Français a perdu de sa superbe depuis sa lourde chute en géant à Val d'Isère, lui qui avait terminé 6e à Atla Badia. Timon Haugan, qui s'était imposé dans la station des Dolomites, est lui aussi parti à la faute.

Monaco: Philipp Köhn sera titulaire à Nantes Philipp Köhn défendra les buts de Monaco vendredi à Nantes Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Philipp Köhn entrevoit le bout du tunnel. Auteur d'un excellent match lors du Trophée des champions dimanche dernier, le gardien international suisse sera titulaire à Nantes vendredi en Ligue 1. "Philipp (Köhn) a fait un match fantastique contre le Paris Saint-Germain (0-1), il sera titulaire à Nantes", a annoncé le coach de l'ASM Adi Hütter. Celui-ci a apprécié l'attitude de son gardien, déclassé comme no 2 en début de saison derrière le Polonais Radoslaw Majecki. "Je ne sais pas si le match de Philipp est une grosse surprise, mais il a été extraordinaire, a précisé Hütter. Il a fait de gros arrêts et nous a maintenus dans le match. Mon désir était de le voir aux tirs au but. Il aurait pu être le héros du match." Le technicien autrichien n'a toutefois pas confirmé si, entre les deux gardiens, les rôles avaient de nouveau été inversés pour la suite de la saison. "Radek (Majecki) revient dans le groupe cette semaine après sa blessure, a expliqué Hütter. Quand un joueur revient à l'entraînement, il lui faut un peu de temps. Concernant le match de Coupe de France (à Reims, mardi), nous verrons qui jouera." Blessé à une cheville avant le début de saison, Majecki avait retrouvé sa place à Lille lors de la 8e journée de L1. Puis, il s'était de nouveau blessé mi-décembre aux adducteurs, avant le déplacement à Reims (0-0). Excepté contre Saint-Jean en Coupe de France, Philipp Köhn a systématiquement été titularisé par Hütter lors de chaque intérim.

West Ham se sépare de Lopetegui après 22 matches Julen Lopetegui (à gauche) a été viré mercredi par West Ham Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN West Ham a annoncé mercredi se séparer de son entraîneur Julen Lopetegui. Arrivé en juillet, l'Espagnol sera resté seulement 22 matches sur le banc du club londonien, actuel 14e de Premier League. "La première moitié de la saison 2024/25 n'a pas été à la hauteur des ambitions", indique West Ham dans un communiqué. Les adjoints, analystes et autres membres du staff technique de Lopetegui quittent également le club "avec effet immédiat", est-il précisé. Le successeur de David Moyes a perdu neuf de ses vingt matches en championnat d'Angleterre, dont les deux derniers sèchement contre l'actuel leader Liverpool (5-0) puis contre le quadruple tenant du titre Manchester City (4-1). Les résultats n'ont pas été à la hauteur des investissements massifs de l'intersaison, où le club a déboursé près de 150 millions d'euros en transferts. Hors terrain, le club a été secoué par le grave accident de la route subi par son attaquant Michail Antonio, le 7 décembre. L'international jamaïcain, considéré comme un "miraculé" par Lopetegui, a passé trois semaines à l'hôpital. Malgré ce traumatisme collectif, West Ham a enchaîné quatre matches sans défaite dans la foulée, un redressement sportif qui avait permis à l'Espagnol de sauver sa peau. Provisoirement seulement. La presse britannique évoque avec insistance le nom de Graham Potter, ancien entraîneur de Brighton et Chelsea, pour lui succéder à Londres. "Le processus de nomination d'un remplaçant est en cours", s'est contenté d'indiquer le club.

Simon Ammann perd sa place Simon Ammann va devoir se battre pour retrouver sa place au sein de l'équipe de Suisse de Coupe du monde (archives). Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Simon Ammann a à nouveau perdu sa place au sein de l'équipe de Suisse de Coupe du monde. Il est remplacé par Yannick Wasser dans la dernière convocation de Swiss-Ski et va concourir en Coupe d'Europe. Malgré un bon début de saison (deux fois dans les points), le sauteur de 43 ans a enchaîné plusieurs contre-performances en fin d'année 2024. Il n'a pas passé les qualifications lors de l'épreuve de Coupe du monde à Engelberg, puis a échoué une nouvelle fois lors de la première étape de la Tournée des Quatre Tremplins à Oberstdorf. La situation n'est pas nouvelle pour l'athlète de 43 ans qui avait assuré sa place dans le cadre in extremis avant le début de l'hiver et pour qui la pression augmente d'année en année. Il ne sera pas de la partie à Zakopane (Pologne) entre le 17 et le 19 janvier, mais un retour en Coupe du monde n'est pas encore à exclure.

Open d'Australie: trois Suissesses au 3e tour des qualifs Viktorija Golubic n'est plus qu'à un match de rejoindre le tableau principal de l'Open d'Australie (archives). Image: KEYSTONE/AP/LOUISE DELMOTTE Trois Suissesses sont proches d'intégrer le tableau principal de l'Open d'Australie. Viktorija Golubic, Rebeka Masarova et Jil Teichmann se sont qualifiées pour le 3e tour des qualifications mercredi. Tête de série numéro 2 de ces qualifs, Golubic (WTA 90) n'a pas douté face à la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 141). La Zurichoise, 16e de finaliste à Melbourne en 2024, s'est imposée 6-2 6-2 en 1h27' de jeu. Elle tentera d'obtenir son billet pour le tableau principal du premier Grand Chelem de l'année face à l'Américaine Sachia Vickery (WTA 208), contre qui elle avait perdu en qualifications de l'US Open 2023. Rebeka Masarova (WTA 144), qui défend à nouveau les couleurs de la Suisse après avoir longtemps représenté l'Espagne, défiera quant à elle l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 139) après son succès 6-4 7-5 contre la Tchèque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 114). Quant à la Biennoise Jil Teichmann (WTA 133), victorieuse de la Britannique Francesca Jones (WTA 153) en trois sets (4-6 7-6 (15/13) 6-3) après avoir sauvé trois balles de matches, elle se mesurera à la Tchèque Sara Bejlek (WTA 156) jeudi. Jérôme Kym out Stan Wawrinka et Dominic Stricker ne seront eux pas rejoints par Jérôme Kym. L'Argovien de 21 ans (ATP 135) a courbé l'échine face au Français Clément Chidekh (ATP 191) alors qu'il menait un set à zéro (6-7 (0/7) 6-3 6-2). Il devra encore attendre avant d'intégrer le tableau principal d'un Grand Chelem pour la première fois.

Didier Deschamps confirme son départ des Bleus en 2026 Didier Deschamps s'arrêtera après le Mondial 2026 (archives). Image: KEYSTONE/EPA Didier Deschamps a confirmé qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France en 2026, mercredi dans une interview à TF1. Le technicien de 56 ans estime avoir "fait son temps". "Ca sera 2026. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026... la prochaine Coupe du monde. Ca s'arrêtera là, parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment. Dans ma tête c'est bien clair", a déclaré le technicien de 56 ans lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron diffusé dans le journal de 13 heures dans le cadre de l'opération "Pièces Jaunes", dont LCI, chaîne d'information du groupe, a dévoilé un extrait en matinée. "J'ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026 c'est très bien", a encore expliqué DD, qui terminera donc son bail à l'issue du prochain Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, pour lequel la France n'est pas encore qualifiée. Avec son départ, se refermera le chapitre le plus glorieux de l'histoire des Bleus. Deschamps s'est en effet bâti un palmarès hors normes à la tête de l'équipe de France en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie et la Ligue des nations en 2021, tout en atteignant les finales de l'Euro 2016 et du Mondial 2022. "Il faut savoir dire stop" A l'issue de la finale du dernier Mondial perdue au Qatar face à l'Argentine, le contrat du Basque avait été prolongé de quatre ans, une durée qui avait suscité à l'époque de nombreuses critiques. Lesquelles n'ont pas faibli lors du dernier Euro 2024 en raison du jeu guère emballant proposé par les Français, malgré l'accession aux demi-finales. Dans la foulée, le management du technicien avait alimenté les débats au cours du second semestre, entre la gestion difficile du cas Kylian Mbappé, alors en proie à des difficultés sur le plan sportif comme personnel à la suite d'une enquête pour viol, depuis refermée, après son passage à Stockholm. Dans l'intervalle, Antoine Griezmann avait annoncé à la surprise générale sa retraite internationale. Avant de tirer sa révérence, les objectifs ne manquent toutefois pas pour Deschamps. Les Tricolores doivent disputer les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie en mars. En cas de succès, ils joueront le "Final Four" de cette compétition en juin avant d'enchaîner avec les qualifications du prochain Mondial, l'ultime défi de l'ancien capitaine des Bleus, champion du monde en tant que joueur en 1998. "On n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose, mais il faut savoir dire stop. Il y a une vie après, je ne sais pas laquelle elle sera, mais elle sera très bien aussi", a-t-il conclu.

Belinda Bencic rate de peu une belle remontée Belinda Bencic a donné du fil à retordre à son adversaire Liudmila Samsonova (archives). Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS Belinda Bencic a fini par craquer en 8es de finale du WTA 500 d'Adelaide mercredi. La Saint-Galloise s'est inclinée 7-6 (7/3) 4-6 6-4 face à la Russe Liudmila Samsonova. Bencic (WTA 421) était déjà au bord du précipice dans le deuxième set lorsque la 26e mondiale menait 4-1 après avoir enlevé la première manche au tie-break. Mais la championne olympique de 2021 à aligné cinq jeux consécutifs pour revenir à hauteur d'une adversaire qu'elle avait battue en finale à Abou Dhabi en 2023. La jeune maman a ensuite redoublé d'effort pour arracher le service de Samsonova en début de troisième set. Elle a raté quatre occasions dans le premier et le troisième jeu avant de finalement y parvenir à 3-3, juste après avoir sauvé cinq balles de break sur sa mise en jeu précédente. Les efforts consentis lui ont sans doute été fatals au moment de confirmer son break durement acquis et la Saint-Galloise a fini par tout perdre, concédant finalement la défaite sur la première balle de match de Samsonova. Retour en Grand Chelem Ses deux victoires en qualifications et celle au premier tour permettront toutefois à Bencic de gagner une centaine de places supplémentaires au classement WTA. De quoi aborder le tableau principal de l'Open d'Australie, auquel elle va accéder grâce à son classement protégé, avec une certaine dose de confiance.

Les Jets de Niederreiter battent les Predators de Josi Les Jets de Winnipeg n'ont pas trébuché à domicile face à Nashville. Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Les Winnipeg Jets ont remporté leur deuxième duel en huit jours contre les Nashville Predators mardi en NHL (5-2). Nino Niederreiter et Roman Josi ont à nouveau marqué après une longue disette. Les deux Suisses ont frappé lors du troisième tiers-temps dans le Manitoba. Josi, passeur décisif sur la première réduction du score des Preds (37e Forsberg 3-1), a ramené son équipe à deux longueurs à la 50e minute alors que Winnipeg avait repris trois buts d'avance un peu plus tôt. Mais "El Nino" a entériné le succès de la franchise canadienne d'un but dans la cage vide (58e). Les deux anciens coéquipiers - Niederreiter a joué une partie de la saison 2022-23 à Nashville - ont ainsi mis fin à leur période de 12 (Josi) et 13 matches sans marquer de but. Niederreiter en est maintenant à 11 buts cette saison (12 assists), Josi à 8 (19 assists). Toujours leader de la division Centrale, Winnipeg se relance après avoir perdu ses trois premiers matches de l'année 2025. Quant aux Predators, qui évoluent dans la même division, ils comptent 25 points de retard sur les Jets. Une place en play-off apparaît de plus en plus illusoire.

Trae Young offre la victoire à Atlanta d'un tir improbable Trae Young a réussi l'un des tirs de la saison à Salt Lake City. Image: KEYSTONE/AP/Rob Gray Un "buzzer beater" réussi depuis sa propre moitié de terrain. C'est ce qu'a réussi le meneur star des Hawks Trae Young pour offrir la victoire à Atlanta à Salt Lake City mardi en NBA (124-121). A 2''9 de la sirène finale, les fans du Jazz de l'Utah rugissaient encore alors que Collin Sexton venait d'égaliser à 121-121 d'un tir primé. Trois secondes plus tard, ils devaient halluciner en voyant Trae Young réussir l'un des lancers de la saison de NBA. "Ice Trae" n'a pas hésité pour tenter un tir improbable à mi-terrain qui est venu mourir dans le panier adverse et ainsi permettre à Atlanta de signer sa 19e victoire de l'exercice (18 défaites). Le meneur trois fois all-star n'avait pourtant réussi que 2 de ses 9 précédentes tentatives derrière l'arc (24 points au total). Clint Capela a pour sa part fait preuve d'une belle réussite au tir (9/11, 18 points). Le pivot genevois des Hawks a aussi capté 6 rebonds, le tout en un peu plus de 25' passées sur le parquet. Kyshawn George maladroit Washington a pour sa part encaissé une troisième défaite de rang en s'inclinant 135-112 face à Houston devant son public. Avec trois joueurs au-delà de 20 points (Jalen Green, Amen Thompson et Alperen Sengun), les Rockets n'ont laissé aucune chance aux Wizards de Kyshawn George. Le Montheysan a inscrit un total de 9 points, pas aidé par sa maladresse dans ses tirs de loin. Il n'a réussi qu'une seule de ses 7 tentatives à 3 points lors dette 28e défaite de la saison des Wizards (6 victoires).

Les slalomeurs suisses en quête d'un 1er succès cet hiver Madonna di Campiglio accueille mercredi soir le cinquième des douze slaloms prévus cet hiver en Coupe du monde. Toujours en quête d'une première victoire dans la discipline cette saison, les Suisses ont une certaine pression sur les épaules. Les slalomeurs helvétiques n'ont pourtant pas démérité depuis l'étape de Levi mi-novembre, avec trois podiums à leur actif. Mais tous ont été l'oeuvre d'un seul homme: Loïc Meillard, 2e à Alta Badia et 3e à Levi puis à Val d'Isère. Le skieur d'Hérémence pointe au 2e rang du classement de la discipline avec 245 points, à 25 longueurs de Henrik Kristoffersen et 5 points devant le Français Clément Noël. Mais il est le seul Suisse à figurer dans le top 10. Daniel Yule, 12e de ce classement, affiche pour l'heure un 9e rang - à Alta Badia - comme meilleur résultat. Mais il monte en puissance, et Madonna est le terrain de jeu idéal pour un exploit du Valaisan: il y a décroché trois de ses sept succès en Coupe du monde. Si Tanguy Nef, 5e à Levi, a également son ticket pour les Mondiaux en poche, les autres Suisses doivent montrer une réaction. A commencer par Marc Rochat, éliminé quatre fois en première manche cette saison, et par Ramon Zenhäusern, qui reste sur deux non qualifications.

Deschamps quittera l'équipe de France en 2026 Didier Deschamps terminera son mandat à la tête des Bleus en 2026 Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps quittera ses fonctions à l'issue de son contrat en 2026. C'est ce que les médias ont appris mardi de source proche des Bleus. Le technicien de 56 ans, nommé à son poste en 2012, terminera son long bail à l'issue du Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour lequel la France n'est pas encore qualifiée. Selon plusieurs médias, Deschamps devrait officialiser sa décision lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron diffusé dans le journal de 13 heures de TF1 mercredi dans le cadre de l'opération "Pièces Jaunes". Le départ du sélectionneur va clore le chapitre le plus glorieux de l'histoire des Bleus. Deschamps s'est bâti un palmarès hors normes à la tête de l'équipe de France en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie et la Ligue des nations en 2021, tout en atteignant les finales de l'Euro 2016 et du Mondial 2022. A l'issue de la finale de la dernière Coupe du monde perdue au Qatar face à l'Argentine, le contrat du Basque avait été prolongé de quatre ans, une durée qui avait suscité à l'époque de nombreuses critiques. Le jeu terne déployé par les Français à l'Euro 2024, malgré l'accession en demi-finales, avaient accentué les débats autour du management du technicien. Avant de tirer sa révérence, les objectifs ne manquent toutefois pas pour Deschamps. Les Tricolores doivent disputer les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie en mars. En cas de succès, ils joueront le "Final Four" de cette compétition en juin avant d'enchaîner avec les qualifications de la prochaine Coupe du monde, l'ultime défi de l'ancien capitaine des Bleus, champion du monde en 1998.

Victime d'un accident, Loeb contraint à l'abandon Sébastien Loeb a dû abandonner sur le Dakar Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La malédiction du Dakar se poursuit pour Sébastien Loeb. Le Français a été contraint à l'abandon du Dakar en Arabie saoudite en raison des dommages subis par sa Dacia dans son accident de la 3e étape. "C'est terminé pour Loeb et Lurquin (...) Victime d'un accident au kilomètre 12, l'arceau de sécurité du Dacia Sandrider est endommagé. L'inspection des commissaires techniques de la FIA a conduit à l'interdiction de départ pour l'étape 4", a indiqué la direction de la course sur son compte X/Twitter. Pour sa neuvième participation, le nonuple champion du monde des rallyes échoue donc une nouvelle fois à décrocher son premier titre sur cette prestigieuse course dans le désert, si souvent approché mais jamais sacré (3e en 2019 et 2024, 2e en 2017, 2022 et 2023). C'est la troisième fois que l'Alsacien de 50 ans doit se résoudre à abandonner le Dakar en cours de route, après 2018 et 2021. Sébastien Loeb "ne veut pas s'exprimer sur cette décision ce soir. Il est clairement très déçu", a indiqué l'écurie Dacia à la presse. Au km 12 sur les 327 de la spéciale du jour entre Bisha et Al Henakiyah, la Dacia de Loeb s'est mise en travers de la route après un mauvais rebond et a effectué plusieurs tonneaux impressionnants, qui ont sérieusement endommagé le véhicule. Le Français et son copilote belge Fabian Lurquin sont repartis après cinq minutes d'arrêt et des réparations, mais les conséquences de l'accident se sont fait sentir sur le reste de la course. "Nous avons pu continuer mais soudain la biellette de direction a cassé, à cause du tonneau je pense (...) Ensuite nous avons eu un problème de surchauffe du moteur. Nous avons essayé de finir l'étape. Nous y sommes arrivés mais à la fin nous avons perdu une heure", a-t-il regretté à l'arrivée de la spéciale. Sainz également sorti "Ce n'est pas ce qu'on préfère comme journée, là on perd une heure, on se dit que c'est la merde. C'est comme ça, il va falloir continuer. On va rouler et on verra bien, même si viser la victoire devient compliqué", reconnaissait-il quelques heures avant que ne tombe le coup de semonce de la fédération. Sébastien Loeb a terminé le parcours en 4h20'12, plus d'une heure après le vainqueur du jour, le jeune Sud-Africain Saood Variawa. "Je pense qu'une course intelligente en évitant les excès et les conneries serait sûrement payante", philosophait pourtant le pilote aux yeux bleu glace avant le départ de la course. Sa sortie de course survient au lendemain de l'abandon du tenant du titre, Carlos Sainz, pour des raisons similaires. L'Espagnol a dû renoncer à contre-coeur au Dakar en raison de l'endommagement de son arceau de sécurité après un tonneau de sa Ford Raptor lors de la "48h chrono". Pour cette édition, le pilote est passé de Prodrive à l'écurie Dacia, nouvelle venue sur le Dakar. Tirant les leçons de ses soucis mécaniques passés, des améliorations techniques avaient été apportées à sa voiture par rapport à ses véhicules précédents, comme le renforcement des demi-trains ou le déplacement des pots d'échappement qui chauffaient les pneus. Après trois étapes du Dakar, le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) conserve la tête du classement général provisoire, 7'17 devant le Qatari Nasser al-Attiyah (Dacia) et 9'34 devant le Suédois Mattias Ekström (Ford).

Fribourg et Genève battus, Bienne et Ajoie victorieux Philip Wüthrich et Berne ont su frustrer Miranda et ses coéquipiers Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg et Genève se sont inclinés en National League. Les Dragons ont perdu 2-1 tab à Ambri, alors que les Aigles ont été défaits 3-2 par Berne aux Vernets. Pour son deuxième voyage au Tessin en trois jours, Fribourg n'a pas connu la même réussite que face à Lugano (victoire 5-1). La faute à des Léventins combatifs. A la 9e, Tommaso De Luca a parfaitement travaillé dans la bande, arrivant même à trouver Bürgler au milieu de quatre défenseurs fribourgeois trop passifs sur le coup. La notion de "sur le coup" est d'importance, car les Dragons ne se sont pas cachés au pied du Gothard. Preuve en est le nombre de tirs après deux tiers. Après 40 minutes, les joueurs de Lars Leuenberger menaient 21-5 (!) dans cette statistique. Durant le tiers médian, les Tessinois n'ont trouvé le cadre de Reto Berra qu'à une reprise. Les Léventins ont relevé la tête au troisième tiers et sans sa transversale, Reto Berra aurait capitulé une deuxième fois. Tout s'est finalement joué aux tirs au but et c'est là que Chris DiDomenico s'est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers en inscrivant deux penalties de fort belle manière. Côté fribourgeois, seul Marcus Sörensen a pu tromper l'excellent Gilles Senn. Ce point ne change pas grand-chose pour Gottéron, toujours 8e (avec 49 points) à quatre unités de Zoug, 6e. Genève battu Genève n'arrive pas à enchaîner. Les Grenat n'ont pas pu réitérer leur performance du dernier match face aux Tigres emmentalois face aux Ours bernois. Il faut reconnaître que Robert Mayer et Genève n'ont pas été accompagnés par la chance. Le portier servettien est allé chercher le puck au fond de ses filets une première fois à la 11e à la suite d'un tir dévié de Simon Moser. Trois minutes plus tard, c'est un lancer de Ritzmann qui a pris en défaut celui qui avait mené les Aigles au titre en 2023. Les hommes de Yorick Treille et Rikard Franzen ont dû attendre avant de pouvoir réduire la marque. Ce n'est que sur un coup de baseball de Praplan que les champions d'Europe en titre ont pu réduire la marque à la 37e. Berne a pu reprendre deux longueurs d'avance sur une phase de transition ultra rapide conclue par son top scorer Austin Czarnik à la 53e. Le 3-2 de Hartikainen, intervenu à 22 secondes de la troisième sirène, est venu trop tard pour permettre aux Servettiens de s'offrir une éventuelle prolongation. Bienne et Ajoie l'emportent Bienne a mis fin à une série de trois revers consécutifs. Chez eux, les Seelandais ont pris le meilleur sur Lugano 2-1 pour un succès très important. L'ouverture du score est tombée à la 25e sur un tir de Greco. L'Américain de Bienne a profité d'une certaine mansuétude de Schlegel en la circonstance. Les Bianconeri ont répondu à la 42e par Fazzini. Bienne aurait mérité plus de deux minutes de supériorité numérique à la 49e lorsque David Aebischer a mis sa canne dans la figure d'un Biennois. Mais les Seelandais ont finalement pu empocher les trois points grâce à Robin Grossmann, le héros du soir. Le défenseur a trouvé la lucarne de Schlegel à la 58e. A Porrentruy, Ajoie s'est imposé sur un score de football face à Langnau. Une victoire 1-0 grâce à une réussite de Jonathan Hazen à la 27e. Ce but a suffi au bonheur des Jurassiens, tandis que Benjamin Conz y est allé de son deuxième blanchissage en trois matches. Le dernier rempart des Ajoulots avait déjà blanchi Davos la semaine dernière. Le HCA compte neuf points de retard sur Lugano. Davos a lui mis fin à une série de six défaites en écartant Rapperswil 5-3.

Alaphilippe "super motivé" avec sa nouvelle équipe Tudor Julian Alaphilippe est super motivé avec sa nouvelle équipe Tudor Image: KEYSTONE/AP LaPresse Après une décennie en Belgique, Julian Alaphilippe démarre la saison 2025 "super motivé". Il se sent bien avec sa nouvelle équipe helvétique Tudor qui compte aussi beaucoup sur lui pour grandir. A 32 ans, l'ancien double champion du monde estime que c'était "le bon moment pour ce grand changement" après dix ans chez Soudal Quick-Step où son aventure s'est achevée cet hiver sur un brin d'amertume à cause de ses relations compliquées avec le patron Patrick Lefevere, sur fond de résultats en baisse. Il a trouvé refuge pour les trois prochaines saisons dans une équipe jeune aux dents longues, cornaquée par l'ancien champion bernois Fabian Cancellara, qui, depuis sa création en avril 2022, monte les étages quatre à quatre. "Le projet m'a plu dès les premières discussions qu'on a eues avec Ricardo (Scheidecker, directeur sportif), "Raphi" (Raphael Meyer, directeur général) et Fabian (Cancellara). J'ai tout de suite accroché à l'idée de faire partie de cette jeune équipe mais avec beaucoup de caractère et d'ambition", a expliqué le Français mardi lors de la présentation de la saison de Tudor à Moraira, dans le sud-est de l'Espagne, où son équipe est en stage. "C'est un challenge pour moi aussi, c'est mon instinct qui a décidé, je suis très content de ma décision. Ils savent où ils veulent aller, ça m'a super motivé", a-t-il insisté. Terminant la saison 2024 au 22e rang mondial en termes de points UCI, la formation suisse, adossée à l'horloger de luxe, a beau cultiver de grandes ambitions, elle navigue encore en deuxième division (le World Tour est réservé aux 18 premières équipes), ce qui l'oblige à attendre des invitations des organisateurs pour participer aux plus grandes courses comme le Tour de France. Une réalité nouvelle pour Alaphilippe qui, du coup, ne savait pas vraiment mardi quel sera son programme au-delà de sa mise en route lors de la Figueira Champions Classic au Portugal le 16 février suivi du Tour de l'Algarve et ensuite Paris-Nice en mars, pour lequel Tudor a été invitée. Ses patrons espèrent justement que son arrivée, ainsi que celle du Suisse Marc Hirschi, très en vue en fin de saison dernière, va convaincre les organisateurs à les accueillir. "J'espère qu'on pourra disputer toutes les courses qu'on rêve de courir", a déclaré Alaphilippe, en pensant notamment au Tour de France, la course des courses. "Je suis toujours optimiste, c'est un rêve d'aller au Tour, c'est dans nos têtes bien sûr mais c'est encore loin", a souligné le Français qui espère "retrouver son meilleur niveau possible" en 2025, sur la lancée d'une saison déjà meilleure que les deux précédentes. Quant à sa cohabitation avec Hirschi, aux caractéristiques similaires, il a jugé que c'était "un problème de riches". "Il n'y aura pas de rivalité entre nous. Au fond de moi, j'ai le caractère d'un leader, d'un attaquant et ça ne changera jamais. Mais j'ai toujours été heureux d'aider mes coéquipiers et je serais heureux de voir Marc atteindre ses objectifs", a-t-il assuré.