Yakin: «Je ne sais pas si nous sommes favoris» contre la Suède

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois Le capitaine anglais Ollie Watkins a marqué le 2-0 lors de la victoire 3-0 face au Pays de Galles jeudi à Wembley. Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein L'Angleterre a aisément battu le pays de Galles 3-0, jeudi en amical à Wembley. Les trois buts sont tombés lors des vingt premières minutes de la rencontre.

Le sélectionneur Thomas Tuchel a serré le poing et bondi quand Morgan Rogers (3e), Ollie Watkins (11e) et Bukayo Saka (20e) ont mis le gardien Karl Darlow au supplice. Les visiteurs ont eu le mérite de relever la tête en seconde période, jusqu'à tester deux fois les réflexes de Jordan Pickford (56e, 72e).

Ruben Loftus-Cheek, sept ans après C'était un galop d'essai parfait pour les Anglais avant la reprise des qualifications pour le Mondial 2026, mardi à Riga contre la Lettonie, dans un groupe K qu'ils dominent de la tête et des épaules (cinq victoires en cinq matches, 13 buts marqués et aucun encaissé).

En l'absence du capitaine Harry Kane, ménagé après un coup reçu avec le Bayern, le brassard a été confié à Declan Rice et la pointe de l'attaque à Ollie Watkins. Tuchel a procédé à de nombreux changements en seconde période, ce qui a notamment permis à Ruben Loftus-Cheek de porter à nouveau le maillot anglais quasiment sept ans après la dernière fois.



NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but À domicile, Fribourg-Gottéron a évité une 3e défaite de rang face à Kloten. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face à Kloten jeudi soir. À domicile, les Fribourgeois ont évité une 3e défaite de rang en National League.

Longtemps indécise, la rencontre s'est emballée dans le 3e tiers. Les Dragons ont cru avoir fait la différence en menant 2-0 à la 44e, avant de se faire rattraper en moins de 2 minutes notamment grâce à une réussite du meilleur compteur des Aviateurs Puhakka Petteri (46e), qui a inscrit son 7e but de la saison pour recoller au score (2-2).

À l'issue du 3e tiers et des prolongations, le score est toujours de 3 partout. Aux tirs au but, Roger Rönnberg a pu compter sur son topscorer Sandro Schmid et d'Henrik Borgström pour mettre fin à la série de deux défaites de Fribourg, face à Rapperswil-Jona puis sur la glace de Davos.



Yakin: "Je ne sais pas si nous sommes favoris" contre la Suède Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin s'attend "à un match difficile" contre la Suède vendredi. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse compte 5 points d’avance sur la Suède avant leur duel vendredi à Solna. Mais Murat Yakin reste humble alors qu'il reste quatre matches dans ces qualifications pour le Mondial 2026.

"Je ne sais pas si nous sommes vraiment les favoris", a déclaré le Balois jeudi en conférence de presse, peu après avoir atterri dans la banlieue de Stockholm. "La Suède a joué deux matches à l'extérieur et nous à domicile, donc tout peut changer très rapidement. On s'attend à un match vraiment difficile demain", a-t-il assuré.

Selon toute vraisemblance, "Muri" devrait reconduire le onze qui n'a eu besoin que d'une mi-temps pour éparpiller tant le Kosovo que la Slovénie. Ce serait alors une première pour le sélectionneur, qui n'a jamais aligné la même équipe trois fois de suite depuis le début de son mandat en 2021.

La revanche de Freuler "On vient ici avec beaucoup de confiance, on a envie de faire un bon résultat", a affirmé Remo Freuler, présent en conférence de presse avec Yakin. Le milieu de terrain de Bologne, qui "ne garde pas un très bon souvenir" de son dernier duel face aux Scandinaves (élimination en 8es de finale de la Coupe du monde 2018), devrait une nouvelle fois accompagner le capitaine Granit Xhaka et le milieu offensif Fabian Rieder dans l'entrejeu suisse.

En attaque, Breel Embolo devrait mener le trident helvétique entre Ruben Vargas et Dan Ndoye. Embolo aura d'ailleurs l'occasion de marquer lors d'un sixième match de suite avec la Suisse pour égaler le record vieux de 91 ans de Leopold Kielholz.

Stabilité défensive Le feu d'artifice offensif des derniers matches a réjoui Yakin, mais le sélectionneur n'oublie pas que seule une base solide permettra à la Suisse de réaliser un bon résultat face aux Vikings. Fort heureusement, son équipe affiche en ce moment une impressionnante stabilité, a-t-il souligné.

Il ne fait donc aucun doute que Manuel Akanji et Nico Elvedi reformeront la paire en défense centrale devant Gregor Kobel. Et bien que Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer ne soient pas toujours indiscutables en club, les deux latéraux gardent une longueur d'avance sur leurs concurrents Miro Muheim et Isaac Schmidt.



Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026 Vladimir Petkovic disputera en 2026 sa 2e Coupe du monde en tant que sélectionneur après celle disputée en 2018 avec la Suisse. Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du monde 2026 de football. Les Fennecs ont battu la Somalie 3-0 à Oran pour s'assurer la tête de leur groupe.

L'Algérie l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Ce sera la cinquième participation de l'Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014.

C'est la 20e équipe à se qualifier pour le Mondial 2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Menée par l'ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, l'Algérie compte quatre points d'avance sur l'Ouganda, deuxième de ce groupe G de la Confédération africaine de football, alors qu'il ne reste qu'un match à disputer.



Coupe du monde de football 2034, peut-être en 2035 Le président de la FIFA Gianni Infantino a ouvert la porte à une planification de la Coupe du monde 2034 en 2035. Image: KEYSTONE/AP/Fabrizio Corradetti La Coupe du monde de football aura lieu en Arabie saoudite en 2034, voire 2035, comme l'a laissé entendre Gianni Infantino. La météo et la religion joue aussi un rôle dans la planification des dates.

La quête des dates de la Coupe du monde de football 2034 est en question au niveau de la FIFA. Comme en 2022 au Qatar, la Coupe du monde 2034 avec l'Arabie saoudite comme pays hôte pourrait avoir lieu pendant les mois d'hiver européens - peut-être même pas avant début 2035.

"Bien sûr, nous devons examiner le calendrier, l'optimiser et voir comment nous pouvons trouver des formats de compétition qui répondent peut-être un peu mieux aux nouvelles exigences du calendrier", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino aux représentants des médias en marge de l'assemblée générale de l'association européenne des clubs (ECA) à Rome. L'agence de presse AP, entre autres, a cité le Suisse.

Conflit avec les dates de ramadan Etant donné qu'en 2034, le mois de jeûne musulman du ramadan tombera en novembre et décembre, on s'attend à ce que la FIFA reporte la phase finale de la Coupe du monde au début de l'année 2035, a rapporté le portail "The Athletic". En Arabie saoudite, l'islam est la religion d'Etat officielle.

"Le monde continue de tourner et nous devons toujours essayer de nous améliorer", a déclaré Infantino en faisant référence à d'éventuelles périodes de chaleur en juin et juillet. Habituellement, les championnats du monde et d'Europe ont lieu durant ces deux mois. En 2022, la Coupe du monde avait été déplacée en novembre et décembre en raison des mois d'été extrêmement chauds au Qatar.



Gran Piemonte: Marc Hirschi monte sur le podium Marc Hirschi s'est adjugé le sprint pour la 2e place lors de la Gran Piemonte. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Bernois Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie. Le coureur de 27 ans de l'équipe Tudor a dû s'avouer vaincu face à Isaac Del Toro au terme des 179 kilomètres de course.

Le Mexicain s'était échappé à environ 17 kilomètres de l'arrivée, Hirschi a finalement remporté le sprint final pour la place d'honneur contre le Néerlandais Bauke Mollema. Hirschi avait déjà terminé à la deuxième place de cette épreuve du nord de l'Italie en 2023.

Un deuxième Suisse, Fabio Christen, a réalisé une belle performance en terminant la course à la quatrième place, à un peu plus d'une minute du vainqueur Del Toro.



Monaco: Adi Hütter démis de ses fonctions Adi Hütter a été démis de ses fonctions jeudi à Monaco Image: KEYSTONE/AP/FRED SCHEIBER L'entraîneur de Monaco Adi Hütter a été démis de ses fonctions, a appris jeudi l'AFP de sources proches du dossier.

L'Autrichien était en poste depuis l'été 2023 au sein d'un club où évoluent les Suisses Denis Zakaria et Philipp Köhn.

Le technicien de 55 ans, qui avait mené Young Boys au titre de champion de Suisse en 2018 avant de rejoindre la Bundesliga (Eintracht Francfort puis Mönchengladbach), devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.

Selon différentes sources proches du dossier, les dirigeants monégasques ont donc jeté leur dévolu sur l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, champion de Belgique en titre. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec l'Allemand Edin Terzic.

Hütter et ses adjoints proches (Christian Peintinger et Klaus Schmidt) paient ainsi le début de saison moyen du club de la Principauté. Les trois hommes ont annoncé leur départ aux joueurs jeudi après l'entraînement.



Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan Sortie en 8e de finale à Wuhan, Belinda Bencic est éliminée de la course au Masters Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 15) ne disputera pas le Masters WTA de Ryad.

Battue 7-6 (7/2) 6-4 par Iga Swiatek (WTA 2) jeudi en 8e de finale du WTA 1000 de Wuhan, la St-Galloise n'a plus aucune chance de faire partie des huit meilleures joueuses de la saison.

La championne olympique 2021, au repos la veille en raison du forfait d'Elise Mertens avant leur match du 3e tour, a manqué le coche dans le premier set. Elle s'est retrouvée à deux points du gain de cette manche initiale à 5-4 30/30 sur son service, après avoir perdu les trois premiers jeux du match.

Mais Belinda Bencic, qui restait sur une défaite sèche face à Ia Polonaise en demi-finale à Wimbledon (6-2 6-0), n'est pas parvenue à porter l'estocade. Nettement dominée au tie-break, elle a également eu sa chance dans le second set, menant 2-0. Mais Iga Swiatek a su serrer sa garde pour s'imposer en 2h08'.

Encore deux tournois à jouer Sortie au même stade de la compétition à Pékin la semaine précédente, Belinda Bencic ne peut plus prétendre à une place dans les Finales WTA de Ryad (1er-8 novembre). Elle ne pointe qu'au 14e rang du classement établi en fonction des résultats de l'année avec près de 1500 points de retard sur la 8e de la Race, Jasmine Paolini.

Or, il ne restera plus que 1250 points à aller chercher en trois semaines de compétition à l'issue du tournoi de Wuhan. Et Belinda Bencic ne prévoyait de toute manière de s'aligner que dans les deux derniers WTA 500 de l'année, à Ningbo puis à Tokyo lors des deux prochaines semaines.



Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut Lawrence Pilut (ici sous le maillot de Lausanne) est au repos forcé pour 4 mois Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Lawrence Pilut est à nouveau au repos forcé pour de longs mois.

Le défenseur de Rapperswil-Jona, qui reste sur une saison 2024/25 "blanche" avec Lausanne, est blessé à une épaule. Son absence est estimée à quatre mois, ont précisé les Lakers.

Pilut (29 ans), qui devra se soumettre à une opération, s'est blessé sur un contact vendredi dernier à Fribourg. Engagé par "Rappi" le 21 septembre, l'Américano-Suédois a disputé quatre matches sous le maillot des Lakers. Il n'avait pas joué le moindre match durant l'exercice 2024/25 en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille.



Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai La joie de Valentin Vacherot, demi-finaliste à Shanghai Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Le 204e joueur mondial disputera les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Issu des qualifications, le Monégasque Valentin Vacherot s'est hissé dans le dernier carré en sortant Holger Rune jeudi.

Vacherot (27 ans en novembre) s'est imposé 2-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Danois, actuel 11e du classement ATP. Jamais mieux classé que 110e dans la hiérarchie (c'était en juin 2024), il est assuré de figurer pour la première fois dans le top 100 (92e au pire) à l'issue d'un tournoi complètement fou.

Valentin Vacherot a certes profité des malheurs de Holger Rune, lequel a souffert de crampes - comme de nombreux autres joueurs dans ce tournoi - durant le troisième set. Sa nervosité s'est forcément ressentie alors qu'il servait pour le match: il a même dû écarter deux balles de 5-5 avant de conclure sur sa deuxième occasion.

"C'est incroyable. Je n'étais même pas supposé rentrer dans le tableau des qualifications", a rappelé sur le court Valentin Vacherot, qui a eu besoin de 3h00 pour décrocher sa septième victoire à Shanghaï. Où il était passé à deux points de la défaite au 2e tour des qualifications neuf jours plus tôt.

Premier Monégasque à atteindre les demi-finales dans un Masters 1000, Valentin Vacherot affrontera Novak Djokovic (ATP 5) ou Zizou Bergs (ATP 44) pour une place en finale. Il a évolué jeudi sous les yeux de son cousin, le Français Arthur Rinderknech (ATP 54), qui disputera son quart de finale vendredi contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13).



Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre Shaqiri et le FCB accueilleront finalement Grand-Saconnex en 8e de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'ASF a dévoilé les horaires des 8es de finale de la Coupe de Suisse (2 au 4 décembre). Grand-Saconnex se déplacera finalement au Parc St-Jacques pour y défier le FC Bâle, le jeudi 4 dès 18h30.

L'Association suisse a accepté d'inverser l'ordre du match à la demande des deux clubs. L'infrastrucure du Centre sportif du Blanché, où évolue le pensionnaire de Promotion League Grand-Saconnex, ne permet pas d'accueillir une telle partie, explique l'ASF sur son site internet.

Ces 8es de finale démarreront le mardi 2 décembre dès 19h, avec un Stade Lausanne-Ouchy - Winterthour. Le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax en découdront le même soir à 19h30. Le derby vaudois opposant Yverdon et Lausanne se déroulera le mercredi 3 à 20h30, alors que Sion se rendra à Aarau le jeudi 4 (coup d'envoi à 20h30 également).

A noter que le derby du Léman prévu dans le cadre de la 18e journée de Super League se disputera le mercredi 14 janvier dès 20h30, a annoncé la SFL. Servette et Lausanne devaient en découdre le 16 ou le 17 décembre à Genève, mais les Vaudois accueilleront la Fiorentina le jeudi 18 lors de la dernière journée de la phase de ligue de Conference League.



Kalle Rovanperä courra en monoplace en 2026 Kalle Rovanperä courra en monoplace sur des circuits en 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUAN PABLO PINO Le double champion du monde des rallyes WRC Kalle Rovanperä quittera sa discipline de prédilection à l'issue de la saison.

Le Finlandais va passer aux courses en monoplace sur circuit au Japon, a annoncé jeudi son écurie Toyota.

A trois rallyes de la fin du championnat 2025, Kalle Rovanperä (25 ans) est encore en lutte pour décrocher cette année un troisième titre mondial en quatre ans. Il accuse 21 longueurs de retard sur le leader du classement des pilotes, le Français Sébastien Ogier.

Rovanperä "reste au sein de la famille Toyota Gazoo Racing dans le cadre d'un nouveau défi ambitieux au plus haut niveau des courses sur circuit. En 2026, il courra dans le championnat japonais Super Formula (...), s'essayant au volant de l'une des plus rapides monoplaces de course", annonce le constructeur japonais en soulignant qu'un tel changement de catégorie en sports mécaniques "ne s'était encore jamais vu".

"En ayant eu déjà tant de succès en rallye à mon âge, j'ai commencé à me demander quelles autres possibilités s'ouvraient à moi, quels nouveaux défis s'offraient à moi. La décision n'a pas été facile à prendre, mais il me semble que c'est la bonne décision pour poursuivre mes rêves", déclare le pilote dans le communiqué de son équipe.

Records Rovanperä a débuté en WRC en 2020 à 19 ans chez Toyota, devenant successivement le plus jeune pilote à monter sur un podium (3e au rallye de Suède pour la deuxième épreuve WRC de sa carrière) puis le plus jeune vainqueur de rallye l'année suivante en Estonie. En 2022 il est devenu le plus jeune champion du monde de WRC, à 22 ans et un jour, après avoir notamment remporté cinq des sept premières épreuves de la saison. Il a conservé son titre en 2023.

Des pilotes de F1 se sont essayés au rallye, en particulier le Finlandais Kimi Räikkonen (champion du monde 2007 en F1) et qui a fait deux saisons en WRC avec Citroën (2010 et 2011) avec pour meilleur résultat une 5e place en Turquie en 2010, et le Polonais Robert Kubica, victime d'un grave accident en 2011. Des pilotes de rallye se sont également essayés à la F1 mais uniquement en tests, dont Sébastien Loeb en 2008 et Sébastien Ogier en 2017.



Las Vegas à un succès du titre en WNBA A'ja Wilson et les Aces sont à une victoire du titre en WNBA Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Las Vegas est à un succès du titre en WNBA. Les Aces mènent 3-0 face au Phoenix Mercury en finale des play-off après être allés s'imposer 90-88 mercredi en Arizona dans l'acte III.

La quadruple MVP A'ja Wilson a inscrit le panier de la victoire à la dernière seconde. Las Vegas, qui dispute sa quatrième finale en six saisons, aura l'occasion de décrocher un troisième titre après 2022 et 2023 dès vendredi lors du match 4. Cette finale se joue pour la première fois au meilleur des sept rencontres.

Impériale depuis le début des play-off, l'intérieure A'ja Wilson a encore assumé son statut et réussi une action décisive de grande classe qui va contraindre Phoenix à l'exploit pour renverser cette finale. Elle a ainsi conclu une nouvelle partie exceptionnelle avec 34 points, 14 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres.

"Je voulais juste faire le boulot. La coach (Becky Hammon) a dessiné un système pour moi et m'a juste demandé de l'exécuter. Elle n'a pas eu besoin de trop détailler, j'avais compris la mission (...) on avait besoin de ce panier, je n'ai pas regardé qui était devant moi, peu importe", a commenté la championne olympique 2024 pour le diffuseur ESPN.



Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors Miguel Angel Russo (ici en 2007) est décédé à l'âge de 69 ans Image: KEYSTONE/AP/Marcelo Hernandez L'entraîneur du célèbre club argentin Boca Juniors, Miguel Angel Russo, est décédé à l'âge de 69 ans.

"Miguel laisse une empreinte indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et d'effort", a salué le club de Buenos Aires sur les réseaux sociaux en annonçant son décès mercredi.

Le dernier match de Boca Juniors auquel Russo a assisté remontait au 21 septembre. Son assistant Claudio Ubeda le remplaçait depuis. Le club n'a pas fourni de détails sur son état de santé. Selon les médias argentins, il aurait contracté une infection urinaire après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2017.

Homme de peu de mots, cet ancien milieu de terrain (avec Estudiantes) a été entraîneur pendant plus de la moitié de sa vie et a un temps été considéré comme potentiel sélectionneur de l'équipe nationale argentine après des passages remarqués à Boca Juniors, Rosario Central et Estudiantes de la Plata.

S'il ne laisse pas un palmarès étendu, sa carrière a été marquée par des succès symboliques. A la demande de Maradona, il a été appelé pour diriger Boca Juniors, qu'il a mené à la victoire en Copa Libertadores en 2007, son plus grand succès en tant qu'entraîneur.

En Colombie, il est une idole pour avoir permis au club Millonarios de remporter le championnat en 2017, un jour après avoir subi une séance de chimiothérapie pour son cancer.

En juin, Miguel Angel Russo avait accepté d'entraîner Boca Juniors pour la troisième fois, quatre ans après avoir été limogé par le club.

