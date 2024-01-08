Yamal en feu ++ Medvedev sacré sans jouer

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu Lamine Yamal a été intenable samedi contre Villarreal Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir Porté par Lamine Yamal, auteur d'un triplé, Barcelone a battu Villarreal 4-1 lors de la 26e journée de Liga. Les Catalans comptent quatre points d'avance sur le Real Madrid, qui recevra Getafe lundi.

Yamal a marqué les trois premiers buts de son équipe (28e/37e/69e) et Lewandowski a inscrit le dernier dans les arrêts de jeu. Les visiteurs avaient réduit l'écart par Gueye à la 49e.



Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab Un joueur blessé et soigné devra attendre une minute avant de pouvoir rejouer Image: KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT Le football veut limiter les pertes de temps durant les matches. L'Ifab a décidé de nouvelles mesures de lutte lors de son assemblée générale à Cardiff. Elles prendront effet dès le Mondial 2026.

Ces mesures pour empêcher les joueurs de gagner du temps concerneront les touches, les six-mètres ou encore les simulations de blessure. Elles ont été entérinées afin de "dynamiser le rythme des matches et limiter le gain de temps", selon un communiqué de l'International Football Association Board.

L'une d'elles permettra de sanctionner un joueur qui retarderait "délibérément" l'exécution d'une touche (elle sera rendue à l'adversaire) ou un six-mètres (un corner sera accordé à l'adversaire). Concrètement, si l'arbitre soupçonne une telle manoeuvre, il déclenche "un compte à rebours visuel de cinq secondes" à l'issue duquel la sanction tombe. Cette règle était déjà à l'oeuvre quand un gardien conserve le ballon en mains trop longtemps.

Une minute d'attente Autre mesure annoncée, cette fois pour limiter les simulations de blessure: si le staff médical vient porter assistance à un joueur, celui-ci sortira du terrain et ne pourra y revenir qu'une minute après la reprise du jeu.

Enfin, un joueur remplacé aura dix secondes pour quitter la pelouse à partir du moment où l'arbitre assistant annonce le changement. Dans le cas contraire, son remplaçant devra patienter une minute sur le bord du terrain puis attendre l'arrêt de jeu suivant pour entrer.

L'Ifab a par ailleurs étendu les possibilités de recours à l'assistance vidéo (VAR), notamment lorsqu'un doute existe après un deuxième carton jaune pour un même joueur, ou après un corner litigieux.

Réflexion Enfin, une réflexion va être menée concernant deux scénarios: quand des joueurs "décident unilatéralement de quitter le terrain" pour protester contre une décision arbitrale, et quand "des joueurs se couvrent la bouche" lors d'une joute verbale.

Le premier incident s'est produit mi-janvier lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc. Le second s'est produit la semaine dernière lors du barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid. L'attaquant du club espagnol Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de "singe" par Gianluca Prestianni, un joueur de Benfica qui avait mis son maillot devant sa bouche avant de l'insulter.



Medvedev sacré sans jouer à Dubai Medvedev a bénéficié du forfait de Griekspoor en finale à Dubai Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Daniil Medvedev (ATP 11) a remporté samedi le tournoi ATP 500 de Dubai sans devoir disputer la finale.

L'ex-no 1 mondial a bénéficié du forfait de son adversaire pour le titre Tallon Griekspoor (ATP 25), blessé à la jambe gauche.

Alors que le match devait débuter à 19h00 heure locale, les organisateurs ont annoncé en milieu de journée sur le site du tournoi que le Néerlandais avait été déclaré "inapte à jouer après une évaluation médicale".

Griekspoor s'était fait mal en retombant au sol après un service, vendredi dans le premier set de sa demi-finale contre Andrey Rublev. Gêné ensuite dans ses déplacements, il avait malgré tout réussi à gagner le match 7-5 7-6 en s'appuyant sur sa qualité de service.

Tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour de ce tournoi, Daniil Medvedev a remporté samedi un deuxième titre à Dubai (après 2023), et le 23e trophée de sa carrière. A 30 ans, l'ex-patron du circuit n'avait encore jamais réussi à gagner deux fois le même tournoi.



Fracture du tibia pour Ricarda Haaser Ricarda Haaser s'est fracturé le tibia gauche samedi à Soldeu Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Ricarda Haaser s'est à nouveau gravement blessée lors du premier des deux super-G de Coupe du monde de Soldeu. L'Autrichienne a subi une fracture du tibia gauche lors de sa chute.

La Tyrolienne de 32 ans, qui a été évacuée sur une luge avant d'être transportée à l'hôpital, devra donc à nouveau faire une longue pause. Elle venait de faire son retour en décembre, après s'être déchiré le ligament croisé et le ménisque interne du genou droit lors du super-G des Championnats du monde 2025.



Odermatt s'impose devant Monney et Rogentin Marco Odermatt a signé la 54e victoire de sa carrière en remportant la descente de Garmisch devant deux autres Suisses. Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta L'équipe helvétique de vitesse n'en finit plus d'impressionner!

Marco Odermatt a remporté la descente de Garmisch-Partenkirchen devant Alexis Monney et Stefan Rogentin, offrant à la Suisse un superbe triplé.

Marco Odermatt signe ainsi sa 54e victoire en Coupe du monde, ce qui en fait désormais le troisième skieur avec le plus de succès à égalité avec l'Autrichien Hermann Maier. Pour la Suisse, ce triplé est le deuxième de l'hiver, après celui obtenu par Loïc Meillard, Luca Aerni et Odermatt en géant à Val d'Isère.

C'est d'abord Stefan Rogentin qui a posé les bases de ce superbe résultat. Le Grison s'est installé sur le fauteuil de leader en devançant Justin Murisier de 59 centièmes.

Puis l'inévitable Marco Odermatt est arrivé, revanchard après des Jeux olympiques décevants malgré ses trois médailles. Le Nidwaldien a réalisé un véritable récital, se montrant particulièrement rapide sur le bas du tracé pour devancer Rogentin de près d'une seconde (98 centièmes).

Le Fribourgeois Alexis Monney a complété le trio de tête en se glissant à la deuxième position. En vert jusqu'au quatrième secteur, il a finalement dû s'avouer vaincu pour seulement 4 centièmes par un Marco Odermatt stratosphérique sur le bas. Ce résultat apparaît toutefois comme une satisfaction pour le skieur de Châtel-Saint-Denis, qui retrouve le sourire après ses larmes de Bormio.

Von Allmen "seulement" 6e Personne n'a pu contester la domination helvétique. Les Italiens Giovanni Franzoni (4e), Florian Schieder (8e) ou Dominik Paris (9e) ont été boutés hors du podium, tout comme l'Autrichien Vincent Kriechmayr, 4e à égalité avec Franzoni à 22 centièmes de Rogentin.

La seule petite déception côté suisse est venue du triple champion olympique Franjo von Allmen, 6e et relégué à 1''47 d'Odermatt. Distancé sur le haut, le Bernois a commis une erreur fatale sur le bas, lui coutant le podium. Parmi les autres coureurs suisses, Lars Rösti a signé une belle 16e place.



Lack 3e, Smith victime d'une lourde chute Saskja Lack a terminé 3e à Kopaonik Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Saskja Lack a cueilli samedi à son quatrième podium en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver. Mais la 3e place de la Zurichoise est ternie par la lourde chute de victime Fanny Smith en finale.

La Vaudoise Fanny Smith a été victime d'une cabriole spectaculaire après avoir perdu le contrôle de son ski droit au passage d'une bosse à mi-parcours. La vice-championne olympique pointait alors au 3e rang dans une course dominée par Sandra Näslund.

Alors 4e, Saskja Lack n'a pas pu s'immiscer dans la lutte pour la victoire. Mais elle a serré le poing en franchissant la ligne, satisfaite d'avoir décroché son deuxième top 3 de l'hiver après sa 2e place à Val di Fassa juste avant les Jeux.

Déjà victorieuse la veille sur la neige serbe, Sandra Näslund s'est offert le doublé en devançant la championne olympique Daniela Maier. La Suédoise conforte sa 1re place en Coupe du monde grâce à ce succès, son 46e sur le plan individuel.

Comme vendredi, les Suisses n'ont pas pu atteindre la grande finale. Alex Fiva, 5e la veille, s'est à nouveau montré le meilleur Suisse. Le médaillé de bronze des JO 2026, 6e samedi, a toutefois encore une fois été éliminé en demi-finale.



Corinne Suter confirme son retour en forme Corinne Suter a décroché la 3e place du super-G de Soldeu, samedi. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Après son succès en descente vendredi, Corinne Suter a signé une nouvelle performance de choix en prenant la 3e place du premier super-G de Soldeu.

La Schwytzoise n'a été devancée que par Emma Aicher et Alice Robinson.

Partie avec le dossard numéro 1 - ce qui peut toujours s'avérer piégeux en super-G - Corinne Suter a confirmé qu'elle avait retrouvé ses sensations après une longue période de déboires. Elle a réalisé une course très propre sur un tracé relativement facile qui a mis en valeur ses qualités de glisse retrouvées.

Très rapide sur le haut, la championne olympique de descente 2022 n'a ensuite pas fait le poids dans un troisième secteur plus technique. Celui-ci a parfaitement convenu à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui a été la première à déloger la Suissesse pour 0''10.

C'était avant le passage d'Emma Aicher, vice-championne olympique de descente à Milan-Cortina, qui s'est offert un récital dans la principauté d'Andorre pour devancer Alice Robinson de 0''88. Largement plus rapide sur le haut, l'Allemande a limité la casse dans les virages plus serrés pour décrocher un troisième succès en Coupe du monde cette saison.

Malorie Blanc et Cie distancées Cinquième du classement de la discipline avant cette épreuve, Malorie Blanc a vécu une course compliquée, terminant 11e. Peu à l'aise sur la partie de glisse, la skieuse d'Ayent a mieux terminé en faisant parler ses qualités techniques. Insuffisant toutefois pour accrocher un top 10.

Les autres Suissesses sont passées à côté de leur course. Joana Hählen et Jasmina Suter ont été éliminées.



Acosta gagne le premier sprint de la saison Pedro Acosta a gagné le sprint samedi en Thaïlande Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a démarré sa saison de manière idéale en remportant samedi le sprint du GP de Thaïlande.

Le tenant du titre Marc Marquez (Ducati) a dû lui céder la 1re place dans le dernier tour après avoir été pénalisé par les commissaires de course.

Cette première course de l'année a tenu toutes ses promesses. Poussé dans ses derniers retranchements, Marc Marquez a commis l'irréparable en écartant Pedro Acosta de la trajectoire dans le dernier virage du 12e des 13 tours. La sanction est tombée peu avant l'arrivée, Marquez perdant une place pour sa manoeuvre illicite.

Seulement 6e sur la grille, Pedro Acosta s'est imposé avec 0''108 d'avance sur Marc Marquez et 0''540 sur un autre pilote espagnol, Raul Fernandez (3e) pour cueillir sa première victoire en MotoGP. Le champion du monde 2023 de Moto2 a rejoint la catégorie-reine en 2024, terminant 4e du championnat du monde 2025.



Masarova stoppée en quart de finale à Austin Rebeka Masarova (ici lors du dernier US Open) a été stoppée en quart de finale à Austin Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Le beau parcours de Rebeka Masarova (WTA 120) dans le WTA 250 d'Austin a pris fin vendredi. La Bâloise de 26 ans a été stoppée par l'Américaine Taylor Townsend (WTA 119) en quart de finale.

Rebeka Masarova s'est inclinée 5-7 6-2 6-2 devant l'ancienne rivale de Belinda Bencic chez les juniors, qui est comme elle issue des qualifications au Texas. Elle n'a jamais eu sa chance dans les deux dernières manches, bénéficiant certes de cinq balles de break que Taylor Townsen a toutes effacées.

La championne junior de Roland-Garros 2016, qui avait arraché le premier set en gagnant les cinq derniers jeux, se rapprochera du top 100 de la hiérarchie mondiale grâce à ses quatre succès obtenus à Austin. Elle se retrouvera aux alentours de la 110e place lundi prochain.



Conference League: les Lausannois déçus et tristes Éliminé aux portes des 8es de finale de la Conference League, Lausanne a vu son aventure européenne s'arrêter net jeudi. Une fin de match cruelle a laissé place à la frustration et à la tristesse.

"Personne n'a parlé dans le vestiaire. Je n'ai entendu aucun mot. Cela montre l'étendue de la déception, car se qualifier était possible." Voilà comment Peter Zeidler, l'entraîneur du LS, a ouvert sa conférence de presse une heure après la défaite 2-1 de ses hommes face aux Tchèques du Sigma Olomouc, une équipe à leur portée.

Cette élimination brutale est venue mettre fin à une aventure débutée il y a plus de sept mois à Skopje, lors de laquelle Lausanne a traversé l'Europe et l'Asie, de Malte au Kazakhstan en passant par la Turquie, la Pologne et la Finlande. Un voyage qui ne devait "jamais s'arrêter", comme l'exhortaient les supporters lausannois sur leur tifo avant le coup d'envoi.

Silence, donc, dans le vestiaire du LS, mais un joueur est tout de même venu mettre des mots sur cette sortie de route malheureuse, le capitaine Olivier Custodio. "Il y a beaucoup de frustration, de déception, de tristesse. Tout ce que vous voulez", a-t-il expliqué aux journalistes en zone mixte.

"Je déteste la VAR"

Le but de Karim Sow au bout du temps additionnel finalement annulé par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres a provoqué un ascenseur émotionnel tant sur la pelouse que dans les travées de la Tuilière. "Le stade y a cru, mais deux secondes plus tard c'était terminé", a regretté le no 10 du LS. "Cela aurait été beau pour tout le monde de vivre au moins une prolongation et pourquoi pas des tirs au but."

Peter Zeidler peut bien s'emporter contre l'arbitrage vidéo - "le hors-jeu est correct, objectif, avec cette fameuse ligne, mais je déteste la VAR", a-t-il pesté -, son équipe ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Les Lausannois ont fait preuve d'une grande naïveté sur les deux buts tchèques, notamment ce 2-1 qui a eu l'effet d'un coup de massue.

"On a quand même fait une bonne première mi-temps, mais ces deux erreurs nous coûtent cher", a estimé Olivier Custodio. Un scénario qui semble se répéter pour le LS, dont le dernier succès remonte au 17 janvier. Huit matches sans victoire: la série commence à être inquiétante pour une équipe au potentiel pourtant indéniable.

Les Vaudois veulent toutefois croire en leur chance de rebondir en Super League, où ils accusent toujours six points de retard sur le top 6 et le Championship Group. "Beaucoup estiment qu'il est inatteignable, mais c'est encore faisable mathématiquement", a assuré le capitaine lausannois. "Au vu de l'histoire qu'on a vécue cette saison, on se doit de tout faire pour y arriver. Et ça commence dimanche par la réception de Bâle."

Des souvenirs pour la vie

Le LS peut s'inspirer de cette "histoire vécue" en Coupe d'Europe pour atteindre ses derniers objectifs. La victoire inattendue à Istanbul sur la pelouse du Besiktas, le succès de prestige face à la Fiorentina, a démontré la capacité des Lausannois à se sublimer au moment opportun.

En plus de construire des souvenirs indélébiles, tant pour les supporters qui n'avaient plus vécu cela depuis 2011 que pour cette jeune équipe lausannoise. "Pour beaucoup, c'était les premiers matches en Coupe d'Europe, avec ces longs voyages en avion", a retracé Olivier Custodio. "C'était de beaux moments et les émotions qu'on a vécues cette saison, on les gardera avec nous pour toujours."



Odermatt pour reprendre sa marche en avant Privé de titre olympique à Bormio, Marco Odermatt entend reprendre sa marche en avant en Coupe du monde ce week-end. Une descente, samedi, et un super-G, dimanche, figurent au menu à Garmisch.

Marco Odermatt a l'occasion de prendre le large tant au classement de la descente qu'à celui du super-G. Dans la discipline-reine, le Nidwaldien compte 115 points d'avance sur son dauphin, le triple champion olympique Franjo von Allmen, alors que trois courses restent à disputer dans la spécialité.

Le petit globe devrait se jouer entre Odermatt, trois fois vainqueur cette saison, et von Allmen, qui a gagné deux descentes cet hiver. Troisième de la Coupe du monde, l'Italien Dominik Paris accuse déjà plus de 200 points de retard, son compatriote Giovanni Franzoni (4e) pointant à 286 longueurs.

Les hommes n'ont plus disputé de descente à Garmisch-Partenkirchen depuis février 2021, et c'est Dominik Paris qui s'était alors imposé devant le Bernois Beat Feuz. Huitième de cette course, Marco Odermatt a pour sa part gagné le dernier super-G disputé dans la station bavaroise, fin janvier 2024.

En lice quant à elles à Soldeu, les dames disputent samedi le premier des deux super-G prévus en Andorre. L'Italienne Sofia Goggia occupe la tête du classement de la discipline avec une marge de 60 unités sur sa plus proche poursuivante Alice Robinson. La Valaisanne Malorie Blanc, lauréate du dernier super-G disputé avant les JO (à Crans-Montana), est 5e à 137 points de la leader.



Marc Marquez, grand favori de la nouvelle saison Qui peut battre Marc Marquez ? C'est la question que tout le monde se pose avant le début de la saison 2026 de MotoGP, ce week-end en Thaïlande.

Tenant du titre, l'hégémonique Espagnol semble intouchable au guidon de sa Ducati.

Après avoir rejoint son ancien grand rival italien Valentino Rossi avec un septième titre mondial dans la catégorie reine à l'automne dernier, le Catalan de 33 ans vise cette année une huitième couronne planétaire qui lui permettrait d'égaler le légendaire recordman Giacomo Agostini.

Avec des motos proches de celles de 2025 et en attendant la nouvelle règlementation en 2027 qui réduira la cylindrée des machines, personne ne semble en mesure d'empêcher "MM93" de réaliser cet exploit.

Bezzecchi en embuscade Les tests d'avant-saison ont semblé montrer une Ducati meilleure que la saison passée. Ses adversaires pourraient donc avoir encore plus de mal à aller chercher Marc Marquez, couronné champion 2025 alors même qu'il a raté les quatre derniers Grands Prix en raison d'une blessure à l'épaule droite.

Bien qu'il ait chuté plusieurs fois le week-end dernier lors des deux derniers jours d'essais sur le circuit de Buriram, où la saison débutera vendredi, Marc Marquez, qui était diminué par un virus, s'est montré confiant.

"Je suis tombé plusieurs fois mais le problème ne venait pas de la moto, c'est plutôt un manque de concentration car je ne me sentais pas très bien. La moto me semble bonne. On a du potentiel. L'objectif est de se battre pour le titre", a souligné le septuple champion du monde de MotoGP.

Celui-ci semble en tout cas remis de sa blessure à l'épaule, après sa chute début octobre au Grand Prix d'Indonésie.

L'Italien Marco Bezzecchi, troisième du championnat l'an dernier et vainqueur de trois Grands Prix, semble le mieux placé pour embêter Marc Marquez, au guidon d'une Aprilia qui semble en nets progrès.

"J'essaie toujours d'avoir des attentes peu élevées. On ne sait pas si la moto est meilleure que celle de l'année dernière. Il est clair que l'on semble avoir des améliorations, mais il est trop tôt pour porter un jugement", a commenté modestement l'Italien.

Valse des transferts Alex Marquez (Ducati-Gresini), petit frère de Marc et vice-champion du monde en 2025, pourra s'appuyer sur ses superbes performances récentes pour se mêler aussi à la bagarre.

"Cette année je suis mieux préparé au fait de me battre. J'ai plus d'expérience avec les premiers pour être dans le coup. Je suis confiant, je pense qu'on va pouvoir faire une bonne année une nouvelle fois", a expliqué le cadet des frères Marquez.

Cette saison sera aussi marquée par une valse des transferts quasiment sans précédent puisque presque aucun pilote n'a encore de contrat pour 2027, hormis Bezzecchi, qui a prolongé avec Aprilia.

Marc Marquez devrait rapidement en faire de même avec Ducati, qui pourrait accueillir le jeune Espagnol Pedro Acosta, actuellement chez KTM, alors que l'Italien Francesco Bagnaia rejoindrait Aprilia.



Super League: Servette accueille Sion avec la pression Trois matches de la 27e journée de Super League sont au programme aujourd'hui. Le derby du Rhône entre Servette et Sion (20h30) s'annonce crucial pour les Genevois.

Servette (10e/28 points) a absolument besoin de faire le plein pour encore pouvoir espérer se hisser dans le top 6. Les Grenat accusent pour l'instant 8 longueurs de retard sur les Young Boys (6e/36 pts). Sion (4e/40 pts) est bien placé pour disputer le Championship Group.

Les deux rencontres de ce samedi se joueront dès 18h00. Le leader Thoune (1er/61 pts) tentera de signer un dixième succès consécutif avec la venue de Lucerne (7e/33 pts), en nette reprise depuis quelques semaines. Enfin, Saint-Gall (2e/47 pts) devrait normalement l'emporter contre la lanterne rouge Winterthour (12e/14 pts).



Deux points en or pour Genève-Servette Une victoire capitale pour Vili Saarijaervi et Genève-Servette. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI En battant Berne 4-3 ap, Genève a réalisé une très belle opération en vue d'une qualification pour les play-off. Lausanne a réussi une folle remontée, mais s'est incliné contre Zurich 4-3 tab.

Après quatre défaites de rang, Genève-Servette a fait un grand pas vers les play-off en battant Berne 4-3 après prolongation. Les Aigles laissent la 7e place à 9 points, à quatre rencontres du terme de la saison régulière.

Les Grenat ont inscrit deux buts dans le premier tiers grâce à Jesse Puljujärvi (8e) et Sakari Manninen (14e). Mais Berne a profité du laxisme genevois pour revenir après une perte de puck de Puljujärvi - pourtant à cinq contre quatre (16e) - avant que Iakovenko n'égalise en power-play à la mi-match.

Encaissant encore en box-play (37e), on pensait que les Grenat allaient perdre le fil de la rencontre. Mais Puljujärvi pouvait encore marquer (40e) pour envoyer les deux équipes en prolongation. Celle-ci a souri aux Genevois, délivrés par un tir de Vili Saarijärvi.

Lausanne passe tout proche Mené 3-0 jusqu'à 13 minutes du terme, le Lausanne HC a réalisé une incroyable remontée contre Zurich, en vain.

En infériorité numérique, les Vaudois ont encaissé le 1-0 de Denis Hollenstein (9e) au cours d'un premier tiers dominé par le "Z". Lausanne a bien mieux joué dans la période médiane, mais a complètement manqué le début de la troisième, encaissant le 2-0 après... huit secondes.

Mené ensuite 3-0, le LHC a fait trembler Zurich en revenant grâce à des buts de Jäger (47e), Riat (59e), puis Baragano à... 13 secondes de la fin. Tout cela après un temps mort demandé par Geoff Ward pour remobiliser ses troupes après le troisième but Zurichois.

Après une prolongation sans but, les Zurichois se sont montrés plus adroits lors des tirs au but, laissant Lausanne avec un grand point au vue de la physionomie du match.

Fribourg fait les affaires de ses rivaux En gagnant à Rapperswil (3-2), qui chasse Lausanne et Genève au classement, Fribourg-Gottéron a rendu service à ses rivaux romands.

Par deux fois les Saint-Gallois ont mené au score, mais un doublé de Ty Rattie a permis aux Dragons de rester au contact. Et à 1'23 de la sirène finale, Patrik Nemeth a offert la victoire aux siens, faisant les affaire du LHC, qui compte 8 points d'avance.

Déjà assuré de terminer lanterne rouge, Ajoie a pour sa part concédé un cinquième revers consécutif en s'inclinant 1-0 contre un HC Lugano largement dominateur. Les Tessinois continuent de lorgner la 3e place occupée par Zurich.

Bienne manque sa chance Bienne est passé à côté d'une très bonne opération dans la lutte pour les play-in. Vaincus 3-2 par Zoug, les Seelandais n'ont pas su profiter de la défaite de Langnau, battu 3-1 par Kloten, et restent à trois points du top 10.

Enfin, le leader Davos a obtenu une huitième victoire de rang en gagnant à Ambri 5-2.

