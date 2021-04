Sport

«Genève-Servette, un Welsch fort grâce à ses qualités alémaniques»



Klaus Zaugg voit Genève en finale Vidéo: watson

VIDÉO «Genève-Servette? Un Welsch fort grâce à ses qualités alémaniques»

L'expert du hockey sur glace Klaus Zaugg prédit une finale des play-offs opposant Genève-Servette à Zoug. Il nous explique en vidéo pourquoi il voit les Genevois aller loin.

yoann graber / saïnath bovay

Les demi-finales des play-offs Genève-Servette (6e) - Zurich (5e) 📅 mardi 27 avril à 20h00 📍Patinoire des Vernets, Genève



🔥 enjeu: après avoir gagné dimanche au Hallenstadion (2-1), les Aigles peuvent faire le break ce mardi soir. En cas de victoire, ils auraient un puck de finale jeudi à Zurich.

Rapperswil (7e) - Zoug (1er) 📅 mardi 27 avril à 20h00 📍St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil



🔥 enjeu: Zoug, archi-favori face à l'invité surprise de ces demi-finales Rapperswil, tentera de mener 2-0 dans la série. Après le 1-6 du premier acte, une nouvelle défaite des Saint-Gallois leur plomberait certainement le moral.



Pour le «Ice Master» Klaus Zaugg, pas de doute: les Aigles vont éliminer Zurich et se qualifier pour la finale des play-offs de National League. Alors que les mauvaises langues envoient Genève en France, l'expert bernois voit, lui, plutôt un air de Suisse alémanique dans la cité de Calvin. Et il n'a pas peur de le dire: c'est grâce à ça, et uniquement grâce à ça, qu'un Welsch peut gagner le championnat. Ceci 48 ans (!) après le dernier sacre d'un club francophone, le grand HC La Chaux-de-Fonds en 1973. Klaus Zaugg nous explique ça dans la vidéo tout en haut de cette page.

