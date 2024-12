Young Boys chipe à la Nati une pièce maîtresse

Contini avait rejoint le staff de l'équipe de Suisse en février et participé activement à la réussite de la sélection lors de l'Euro 2024 , où elle a atteint les quarts de finale.

L'ex-assistant du sélectionneur Murat Yakin et YB ont demandé une résiliation du contrat – dont la prolongation avait pourtant été signée après l'Euro en Allemagne cet été – qui liait le Zurichois à la Nati jusqu'à fin 2025, a expliqué l'Association suisse de football (ASF) dans son propre communiqué.

Contini succède à Joël Magnin, qui a assuré l'intérim pendant plus de deux mois après l'éviction de Patrick Rahmen début octobre. Le Neuchâtelois retrouve lui son poste habituel d'entraîneur des M21.

Giorgio Contini quitte Murat Yakin et l'équipe de Suisse pour entraîner Young Boys, champion national en titre mais seulement 9e actuel de Super League.

