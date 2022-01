Novak Djokovic se réconforte avec un voyage religieux dans les Balkans

Expulsé d'Australie, le numéro un mondial de tennis, très croyant, a visité plusieurs églises et monastères orthodoxes en Serbie et au Monténégro. Il y est accueilli les bras ouverts.

L'Australie a déclaré Novak Djokovic «icône pour les opposants à la vaccination» et «danger pour la sécurité publique». Elle lui a retiré son visa et l'a expulsé. Le numéro un mondial est rentré à Belgrade via Dubaï il y a une semaine, et il a affirmé vouloir se reposer. Il a précisé qu'il ne s'exprimerait pas sur cette affaire avant la fin de l'Open d'Australie.