Après avoir évité un drame, ce tennisman suisse fête une grande première

«J'ai vraiment eu de la chance. C'était un énorme drame. Le médecin a dit qu'ils étaient sur le point de me couper le bras parce que, sinon, j'aurais pu mourir. Apparemment, j'ai eu de la chance qu'ils aient pu rouvrir l'artère»

«Mon bras a cessé d'être irrigué et il pourrissait. Deux interventions chirurgicales ont été nécessaires» , se souvient Ritschard. Dix ans plus tard, évoquer ce moment fait toujours mal au Zurichois, même s'il a eu le temps de prendre du recul:

Une côte trop longue lui bloquait l'artère principale et empêchait une bonne circulation sanguine. Résultat: une thrombose.

Et pour cause: il souffre d'une anomalie congénitale dans la zone de l'épaule droite.

Après son titre national junior en 2011, il quitte la Suisse pour poursuivre sa progression aux Etats-Unis, dans l'équipe de l'Université de Virginie, à Charlottesville. Mais sa carrière, et même sa vie, virent au drame de l'autre côté de l'Atlantique. «Quand j'avais 19 ans, j'avais beaucoup de problèmes avec mes bras, mes épaules et mes poumons», expliquait le tennisman en mars 2022 dans le Tages Anzeiger.

La percée à tout haut niveau de l'actuel numéro 1 suisse (ATP 121 la semaine dernière) peut paraître très tardive. Il a disputé ses deux premiers – et seuls, jusqu'à présent – tournois du Grand Chelem seulement en 2022. Mais Alexander Ritschard revient de loin. De très loin.

Alexander Ritschard est assuré de figurer pour la première fois dans le top 100 mondial. Le Zurichois de 30 ans revient de très loin: il y a onze ans, il pensait ne plus jamais pouvoir jouer au tennis.

