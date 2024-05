Vidéo: twitter

Wawrinka a donné une petite leçon de tennis au public de Roland-Garros

Peu après sa victoire contre Murray dimanche, le Vaudois a expliqué le secret de son formidable revers à une main. Démonstration.

Stan Wawrinka (ATP 98) a entrevu un peu de lumière au coeur d’une saison bien sombre, dimanche à Paris. Le Vaudois a aisément enlevé son duel de prestige face à Andy Murray (ATP 75) à Roland-Garros, s'imposant en trois manches (6-4 6-4 6-2) devant l’Ecossais.

Peu après sa victoire, le Vaudois est resté sur le court pour remercie chaleureusement le public. «Je suis le plus vieux dans le tableau mais dans la tête, je suis encore un enfant», a plaisanté le Vaudois de 39 ans, avant qu'Alex Corretja, qui l'interviewait sur le court, ne lui fasse une demande particulière: «Tout le monde parle de ton revers. Peux-tu prendre ta raquette et nous montrer ton geste en nous disant ce qui est le plus important: la jambe, l'épaule?»

La séquence en entier Vidéo: twitter

Stan s'est executé en commençant par préciser qu'il n'y avait «aucun secret, à part le travail». Il a ensuite mimé son geste:

«C'est aussi simple que ça: tu prends la raquette derrière, tu mets la jambe devant et tu frappes long de ligne. Si t'as de la chance, c'est un winner (réd: coup gagnant)»

Stan Wawrinka devra appliquer ses propres conseils lors du prochain tour. Il tentera mercredi de gagner pour la première fois en 2024 deux matches de suite. Le vainqueur 2015 de Roland-Garros affrontera le Russe Pavel Kotov (ATP 56). Le Vaudois le sait parfaitement: sa tâche sera bien plus ardue que celle de cette night session de dimanche contre un Andy Murray à bout de souffle.

(jcz/ats)