«Je suis triste»: un changement de règle divise le monde du tennis

«En tant que joueur, vous restez seul sur le terrain, mais vous connaissez votre coach et, en quelques mots ou gestes, vous comprenez de quoi il parle et ce qu’il suggère»

«Nous avons récolté les retours de tout le monde. Les joueurs trouvaient que cela rendait les tournois plus intéressants, les coachs disaient que cela améliorait le développement des joueurs, et les arbitres étaient satisfaits de pouvoir se concentrer sur ce qu'il se passe sur le court plutôt qu'en tribunes.»

Non, le tennis est un sport individuel et doit le rester

Oui, joueurs et entraîneurs se parlent de toute façon depuis longtemps Non, le tennis est un sport individuel et doit le rester Le tennis ferait mieux de se concentrer sur d'autres problèmes plutôt que sur ce genre de détails

«Des indications par la gestuelle seront autorisées depuis l'autre bout du court», rappelle France Info, précisant que «ce coaching devra toutefois être discret et rapide, et ne sera autorisé qu'entre les points ou lors des fins de jeux et de sets.»

Depuis le 1er janvier, les joueurs et les joueuses peuvent recevoir des conseils de leur coach pendant le match. Et ça ne plaît pas à tout le monde.

Ma personnalité sportive de 2024? Le capitaine «manchot» du Vendée Globe

Chinois, montagnard et amputé: Jingkun Xu n'était à première vue pas destiné à monter sur un bateau. Et pourtant, il a pris en 2024 le départ de «l'Everest des mers», décidé à boucler l'une des compétitions sportives les plus redoutables au monde.

Jingkun Xu s'éloigne doucement de l'Australie. Cela veut dire qu'il entrera d'ici peu en 2025. Pour lui, les festivités seront néanmoins courtes et un brin affligeantes, et pas seulement parce que le Nouvel an occidental n'est pas aussi significatif que celui du calendrier chinois. Le skipper se trouve seul sur son bateau dans les mers du Sud. On ne peut que lui souhaiter une nuit calme et apaisée, lors de laquelle il n'aura pas à larguer une fusée de détresse.