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Masters 1000 de Rome: Sinner égale un record de Djokovic

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Jannik Sinner égale un record de Djokovic et en chasse un autre

Le numéro 1 mondial est innarrêtable en Masters 1000, dans lesquels il a enchaîné un 31e succès consécutif mardi. Un co-record. L'Italien a désormais un autre exploit dans le viseur.
13.05.2026, 09:3113.05.2026, 10:17

Jannik Sinner s'est qualifié mardi pour les quarts de finale à Rome en battant Andrea Pellegrino (ATP 155) 6-2 6-3. L'Italien a signé une 31e victoire consécutive en Masters 1000, égalant Novak Djokovic.

Après 1h29 de jeu, le no 1 mondial a mis fin à la belle épopée de son compatriote italien Pellegrino, sorti des qualifications, qui n'avait jusque-là jamais remporté le moindre match en Masters 1000, les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem.

La balle de match en vidéo

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S'il remporte son quart de finale à Rome contre Andrey Rublev jeudi, Sinner aura gagné un 32e match de suite en Masters 1000 et améliorera le record du Serbe Djokovic, resté invaincu dans cette catégorie de tournois de mars à août 2011.

L'Italien reste sur cinq titres consécutifs en Masters 1000 (Paris en 2025; Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid cette année). Le Masters 1000 de Rome est le seul qui manque à son palmarès.

Ce pays pousse pour organiser un cinquième Grand Chelem

Autrement dit: si Sinner devait s'imposer en finale dimanche, il deviendrait le deuxième joueur, après Novak Djokovic, à avoir remporté les neuf Masters 1000 au calendrier. Le Transalpin peut également devenir le premier Italien à s'imposer à Rome depuis la victoire d'Adriano Panatta en 1976. (ats/yog)

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