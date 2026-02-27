ciel clair13°
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO: le yukigassen rêve de devenir un sport olympique

Le yukigassen, né au Japon, est devenu international.
Le yukigassen, né au Japon, est devenu international. image: afp/watson

Ce «jeu d'enfants» veut figurer aux JO

Le yukigassen, bataille de boules de neige réglementée, est un sport très populaire au Japon. Et il a de grandes ambitions.
27.02.2026, 18:4427.02.2026, 18:44
Mathias cena

Au pied d'un volcan en activité du nord du Japon, l'affrontement fait rage: sur le champ de bataille blanc, les cris fusent, les concurrents se toisent et les boules de neige sifflent, pour une très sérieuse partie de yukigassen, un sport rêvant d'olympisme.

Le championnat qui se déroule ce week-end a lieu chaque année à Sobetsu, sur l'île septentrionale d'Hokkaido, où ce jeu entre la bataille de boules de neige et la balle au prisonnier est devenu sport il y a 37 ans.

A player is seen in action during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in northe ...
Pour éviter les tirs adverses, il ne faut pas hésiter à plonger dans la neige. Image: AFP

Sur le terrain, la force brute ne suffit pas: la fédération japonaise de yukigassen insiste sur le «défi cérébral» que pose ce jeu, où les joueurs des deux équipes canardent l'adversaire en se retranchant derrière des abris.

Le but: toucher les sept joueurs de l'équipe adverse à l'aide des boules de neige parfaitement sphériques confectionnées dans une machine spéciale, ou s'emparer de leur drapeau.

«Quand on est touché, ça fait mal, mais c'est surtout notre orgueil qui en prend un coup», sourit Toshihiro Takahashi, un fonctionnaire de 48 ans suant à grosses gouttes après son match.

Le volcan et l'idée lumineuse

L'idée de faire du yukigassen un sport est née d'une crise à Sobetsu: alors que les visiteurs s'y pressaient pour profiter des sources thermales, l'éruption du mont Usu en 1977 met un coup d'arrêt au tourisme dans la localité.

Les joueurs se mettent à couvert derrière de grands plots.
Les joueurs se mettent à couvert derrière de grands plots. image: afp

Les habitants à la recherche d'idées pour replacer leur ville sur les cartes touristiques ont un déclic en voyant un groupe de touristes s'amuser à coup de boules de neige: et si ce jeu d'enfants pouvait sauver la commune?

Yuji Ano, le président du comité organisateur du tournoi, souligne:

«C'est un sport primitif, presque instinctif pour l'être humain»

Il enchaîne:

«Nos ancêtres faisaient sûrement la même chose. C'est le plus ancien sport d'hiver de l'humanité: bien avant le patinage ou le ski, les humains se lançaient déjà des boules de neige. C'est son plus gros attrait.»

Il ne reste alors plus qu'à coucher des règles sur papier, mettre au point des casques spécifiques et inventer des moules à boules de neige: le yukigassen (bataille de boules de neige en japonais) est né, et un premier tournoi international a lieu en 1989.

Un jeu devenu international

Le virus gagne l'Australie trois ans plus tard, puis la Finlande qui se dote d'une fédération nationale dès 1995: de là le jeu gagne le reste de la Scandinavie puis s'étend de la Russie à l'Amérique du Nord. Il est aujourd'hui pratiqué dans 13 pays selon Yuji Ano.

Non, ce ne sont pas des œufs.
Non, ce ne sont pas des œufs.image: afp

Lui et les autres responsables voudraient profiter de cette expansion internationale pour que le yukigassen devienne une discipline olympique. Actuellement, aux JO d'hiver comme ceux de Milan-Cortina qui se terminent dimanche, «il n'y a pratiquement que le hockey sur glace comme sport d'équipe», note-t-il.

Cette année, plus d'un millier de joueurs sont venus s'affronter à Sobetsu, mais aucune formation étrangère ne figure parmi les 118 équipes, regrette Atasu, un joueur de 55 ans pratiquant le yukigassen depuis plus de 30 ans, qui n'a souhaité donner que son pseudonyme.

Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport

Il regrette aussi la difficulté à recruter des participants:

«La population (japonaise) recule et il y a aussi moins de gens qui jouent. Il faut faire la promotion du yukigassen et essayer d'attirer du monde. C'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui.»

Boules artificielles et problème d'arbitrage

Pour augmenter le nombre de licenciés et tenter de convaincre le Comité international olympique (CIO), la discipline a dû paradoxalement s'affranchir de la neige. Des boules artificielles ont été développées pour permettre la pratique en gymnase ou sur la plage, transformant une bataille saisonnière en sport mondial praticable toute l'année.

Le yukigassen est le sport roi à Sobetsu, sur l'île de Hokkaido, au Japon.
Le yukigassen est le sport roi à Sobetsu, sur l'île de Hokkaido, au Japon.image: afp

Mais un autre problème majeur se dresse sur la route olympique, reconnaît Yuji Ano: un arbitrage trop complexe qui rend ardue la formation de nouveaux juges.

«Huit arbitres observent chaque match, où 180 boules de neige peuvent voler pendant trois minutes», explique-t-il. «Juger tout cela avec précision est quasiment impossible. Tant que nous n'aurons pas réglé ce point, ce sera difficile» de prétendre aux JO.

(afp/yog)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Le coéquipier de Nico Hischier est devenu un héros
Le coéquipier de Nico Hischier est devenu un héros
Son incroyable bourde met la pagaille dans la course aux JO
Son incroyable bourde met la pagaille dans la course aux JO
de Melanie Muschong
Le bob israélien disqualifié pour une raison invraisemblable
1
Le bob israélien disqualifié pour une raison invraisemblable
de Lukas Grybowski
Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport
1
Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport
de Klaus Zaugg
Ces JO 2026 ont inauguré une nouvelle ère
Ces JO 2026 ont inauguré une nouvelle ère
Voici comment va se dérouler la cérémonie de clôture
Voici comment va se dérouler la cérémonie de clôture
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
Une erreur rarissime a anéanti ce patineur suisse
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
En larmes, ce Suisse s'excuse pour son attitude
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
La Norvège domine les JO grâce à cette trouvaille
de Benjamin Zurmühl
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
de Jannik Meyer
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
1
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
de Ralf Streule
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
9
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
1
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
3
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
1
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
3
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
2
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
1
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
1
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
15
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Les Helvètes ont eu une très belle attitude en début de match face aux Suédoises, dimanche lors de la finale olympique disputée à Cortina.
La grande famille du curling, un sport feutré et régi par un code d'honneur, a vécu des Jeux olympiques agités. Les accusations de triche formulées par le Suédois Oskar Eriksson envers son adversaire canadien Marc Kennedy ont fait beaucoup parler durant la quinzaine. «L'esprit du curling est mort», a même estimé le joueur accusé. Pourtant, le dernier match de ce sport aux JO 2026, dimanche lors de la finale féminine entre la Suisse et la Suède, a été marqué par une très belle scène.
L’article