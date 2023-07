Image: AP

Carlos Alcaraz terrasse Novak Djokovic en finale de Wimbledon

L'Espagnol a déboulonné le Serbe, invaincu sur le Centre Court depuis dix ans, en gagnant en cinq sets, ce dimanche en finale du Grand Chelem londonien.

Quadruple tenant du titre, Novak Djokovic n'aura donc pas réussi la passe de cinq à Wimbledon comme Björn Borg et Roger Federer. Le Serbe a été stoppé par Carlos Alcaraz.

L'Espagnol, no 1 mondial, a enlevé cette finale de rêve en cinq sets, 1-6 7-6 (8/6) 6-1 3-6 6-4, et en 4h42'' pour cueillir un deuxième titre du Grand Chelen dans une carrière qui s'annonce extraordinaire. Le tournant de cette finale dont le niveau fut inégal en raison d'un vent qui a compliqué la tâche des deux joueurs, est intervenu dans le jeu décisif du deuxième set. Novak Djokovic, qui avait remporté les quinze derniers tie-breaks qu'il avait disputés en Grand Chelem, le perdait 8/6 après avoir avoir pourtant bénéficié d'une balle de deux sets à rien à 6/5. Alors qu'il s'apprêtait à prendre sans aucun doute une option décisive sur la victoire, il devait commettre deux erreurs directes en revers qui lui furent, au final, fatales.

La déception du Serbe

Novak Djokovic a perdu gros en ce 16 juillet. Il rate la passe de cinq, il n'a pas égalé le record des huit victoires de Roger Federer et, enfin, il a laissé passer sans doute sa dernière chance de réaliser le Grand Chelem. Titré à Melbourne et à Paris, il entendait le jouer dans deux mois à New York. Et avec l'avènement de Carlos Alcaraz qui n'a que 20 ans, on se dit que cette fenêtre de tir en 2023 était sans doute sa dernière.

Titré il y a trois semaines au Queen's, Carlos Alcaraz s'affirme comme le digne héritier de Rafael Nadal. Mais contrairement au Majorquin, il devra encore patienter avant de gagner à Roland-Garros. Qu'il remporte ses deux premiers titres du Grand Chelem à Flushing Meadows et à Wimbledon dépasse l'entendement. (fxp-fr-sda-rtp/ats)