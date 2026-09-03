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«J’étais furieuse»: un homme ruine ses chances de record

«J’étais furieuse»: un homme ruine ses chances de record

Tayla Kavanagh a remporté dimanche le 10 km de Durban. Mais une chute provoquée par un coureur amateur l’a privée d’une chance de battre le record d’Afrique du Sud.
03.09.2026, 09:3403.09.2026, 09:58

La vidéo fait le buzz sur la toile. On y voit Tayla Kavanagh, membre de l’équipe sud-africaine d’athlétisme aux récents Jeux du Commonwealth, en tête du 10 km de Durban organisé le week-end dernier.

Soudain, la fondeuse chute, fauchée par les jambes d’un excellent amateur qui se trouvait à ses côtés. Kavanagh n’est pas blessée. Elle se relève et reprend immédiatement son effort.

Sept kilomètres plus loin, elle remporte l’épreuve en 31’39, battant même le record de la course. Mais elle échoue à moins de 30 secondes du record d’Afrique du Sud établi en 2024 par Glenrose Xaba.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Une fois la ligne d’arrivée franchie, Tayla Kavanagh a confié s’être sentie «furieuse» après cet incident, ajoutant toutefois qu’elle avait apprécié les excuses de celui qui avait provoqué sa chute. Sur la vidéo, on aperçoit le coureur poursuivre son effort, tout en tendant la main pour se faire pardonner.

Les images tendent à montrer que le geste n’était pas intentionnel. Kavanagh n’a d’ailleurs formulé aucune accusation contre son vis-à-vis.

L’histoire aurait donc pu s’arrêter là. Sur les réseaux sociaux, néanmoins, un vif débat s’est engagé autour de cet incident pour établir les responsabilités. Très vite, deux camps se sont dessinés.

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Le premier soutient le coureur amateur. Selon ses défenseurs, Tayla Kavanagh n’a cessé de se déporter vers le bord de la route, obligeant le fondeur à modifier sa trajectoire avant qu’il ne la heurte en tentant de reprendre sa ligne derrière elle.

Le second camp est du côté de Kavanagh. Ses soutiens estiment que les élites féminines devraient avoir la liberté de choisir leur trajectoire. D’après eux, les hommes distancés ne devraient pas batailler à leur hauteur pour flatter leur ego et devraient davantage s’écarter pour ne pas interférer avec la course féminine.

On ne sait pas si Tayla Kavanagh aurait battu le record d’Afrique du Sud du 10 kilomètres sans cet incident. L’athlète est cependant convaincue d’une chose: lorsque les conditions seront parfaitement réunies, elle descendra sous les 31’12.

(roc)

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