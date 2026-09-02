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Ferrari va rendre un vibrant hommage à Schumacher

German Ferrari driver Michael Schumacher walks through the paddock at the Suzuka Circuit in Suzuka, central Japan, Friday, Oct. 6, 2006. The 2006 Formula One title could be decided this weekend as Sch ...
Michael Schumacher en 2006 lors du GP du Japon. Image: AP

Ferrari va rendre un vibrant hommage à Schumacher

L'écurie italienne va honorer «Schumi» ce week-end, trente ans exactement après la première saison du septuple champion du monde au sein de Ferrari.
02.09.2026, 09:3002.09.2026, 09:30

Pour célébrer cette date symbolique, l’écurie italienne a décidé de rendre hommage à son ancien pilote à travers une livrée spéciale. En 2026, cela fera en effet trois décennies que Schumacher a rejoint la Scuderia. En référence à «l’un des chapitres les plus importants de son histoire», Ferrari arborera, lors du Grand Prix de Monza, une décoration inspirée de la Ferrari F310 de 1996, la première monoplace du pilote allemand sous les couleurs de l’écurie.

Outre le traditionnel rouge Ferrari, la voiture portera le logo personnel de Schumacher. Le nez de la monoplace, orné de sept étoiles, rappellera également le design de son casque utilisé plus tard dans sa carrière, chaque étoile représentant l’un de ses titres mondiaux. Les mécaniciens ainsi que les deux pilotes actuels, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, porteront eux aussi des tenues spéciales. Les deux hommes disposeront également de casques conçus spécialement pour l’occasion.

La présentation de Ferrari:

Vidéo: twitter
«Le passage de Michael chez Ferrari a représenté bien plus qu’une simple succession de victoires et de titres. Sa quête permanente de perfection, son attention aux moindres détails, sa discipline et sa capacité à être un véritable équipier ont contribué à créer une culture qui est devenue l’une des marques de fabrique de la Scuderia.»

Ferrari souligne que, trente ans plus tard, cet héritage continue d’influencer la manière dont l’équipe aborde aujourd’hui la compétition.

Ce ne sera pas le seul hommage rendu à Schumacher durant le week-end. Le samedi, son ancien coéquipier Rubens Barrichello prendra le volant de la mythique Ferrari F2002. Le dimanche, avant le départ de la course, ce sera au tour du quadruple champion du monde Sebastian Vettel de piloter cette monoplace légendaire.

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Avec Schumacher à sa tête, Ferrari est revenue au sommet de la Formule 1 après des années difficiles. L’Allemand a notamment contribué à six titres consécutifs des constructeurs entre 1999 et 2004, ainsi qu’à cinq sacres pilotes consécutifs entre 2000 et 2004. Après onze saisons au sein de la Scuderia, il a quitté l’équipe en 2006 avant de prendre sa retraite. Il est ensuite revenu en Formule 1 avec Mercedes entre 2010 et 2012, avant de mettre définitivement un terme à sa carrière.

(jcz/t-online)

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