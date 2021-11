Glühwein. Schon klar. Ihr wollt jetzt alle Glühwein. Also gut – hier die Rezepte

1 Flasche trockener Rotwein

150g Rohzucker

1 Orange, Schale abgeschält

2 cm Ingwer, in Scheiben

1 Zimtstange

6 Kardamomkapseln, leicht zerdrückt

5 Nelken

2 dl Akvavit oder Wodka

50g Rosinen

50g Mandelstifte

Zum Servieren 1 Orange, in Scheiben

Wein, Zucker und Orange in eine Pfanne geben. Ingwer, Zimt, Kardamom und Nelken in ein kleines Musselintuch geben, mit einem Stück Küchenschnur fixieren und zum Wein in die Pfanne geben. Zugedeckt knapp vors Kochen bringen, danach auf der ausgeschalteten Platte zugedeckt zirka 2 Stunden ziehen lassen. Musselintuch-Päckli entfernen. Glögg absieben und zurück in die Pfanne geben. Akvavit in die Pfanne geben und nochmals zum Sieden bringen. Rosinen und Mandeln beigeben. Heiss servieren in einem Becher mit etwas von den Rosinen, den Mandeln und den Orangenscheiben.