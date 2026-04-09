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Kommentar: Ich geniesse meine Midlife-Crisis in vollen Zügen. Und du?

Kommentar

Also, ich geniesse meine Midlife-Crisis in vollen Zügen. Ihr, so?

Der Titel mag sich humoristisch anhören, doch unser Autor meint es ehrlich: Midlife-Crisis – eine Annäherung.
09.04.2026, 12:2809.04.2026, 12:28
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ursprünglich sollte dies eine humoristische Auflistung peinlicher Midlife-Crisis-Anekdoten werden. Ein Aufruf an alle, uns die lustigsten Auswüchse akuter Midlife-Krisen zu erzählen, die ihr in euren Familien- und Bekanntenkreisen beobachten durftet. Etwa: Die Tante, die sich als Yoga-Influencerin neu erfunden hat und dies nun plötzlich ihre ganze Identität ist. Der Onkel, der jedes verdammte Wochenende mit seinem High-End-Rennvelo Pässe fährt. Oder der geschiedene Vater, dessen neue Freundin jünger als seine Tochter ist.

Ihr versteht. Ein Cringe-Fest.

Oliver Baroni Chevrolet Impala 1966
Ganz klar: Der kompensiert was.Bild: obi/Aurelia Marine

Doch bereits beim Konzipieren kamen Bedenken auf. Etwa vonseiten meiner Ressortleiterin Madeleine (einer Dame, notabene, die altersmässig noch weit, weit entfernt von jeglicher Midlife ist). Etwas sehr Grundlegendes störte:

Die Tatsache nämlich, dass das Konzept Midlife-Crisis ausschliesslich negativ konnotiert ist. Eine Midlife-Crisis gilt als peinlich und ist demnach tunlichst zu vermeiden, wenn man auch nur ein Minimum an Selbstachtung besitzt.

Aber: Diesem Grundsatz folgend, dürfte ja ab einem gewissen Alter sich niemand mehr verändern.

Was ja hanebüchen wäre.

DJ Rohan, Annie Dolan, Joel Paterson, Oliver Baroni at the Rockin&#039; Race 2025.
Ach, schaut uns doch an! Immer noch unterwegs, in unserem Alter. Uff.Bild: obi

Denn ja, logo, natürlich dürfen Menschen sehr wohl neue Interessen entwickeln, neue Hobbys entdecken, neue Karrierewege einschlagen, neue Haustiere, Töffs, Kleiderstile oder Liebschaften sich zulegen. Und zwar in jedem noch so fortgeschrittenen Lebensalter. Solange dies nicht zum Nachteil anderer geschieht, wer hat das Recht, über jemanden zu urteilen, der Freude, Spass oder einen Sinn in seinem Leben entdeckt hat?

Ich für meinen Teil stürzte mich bereits mit Anfang 40 mehr oder minder bewusst in meine Midlife-Crisis. Mit «bewusst» meine ich, dass ich mich gründlich damit auseinandersetzte, was es mit meiner Lebenskrise (nennen wir das mal so) auf sich hat. Ich kam zum Schluss, dass zwei Faktoren ausschlaggebend waren: ein tiefer Wunsch nach Veränderung und die Sorge, dass mir später die Energie und der Mut dafür fehlen würden, sollte ich diese Veränderung nicht jetzt herbeiführen.

roadtrip ode an den roadtrip baroni auto reisen impala
Bei Kindern wäre das ein Play-Date. Bei Erwachsenen eine Midlife-Crisis.Bild: obi

Womit mir klar wurde, dass daran nichts Verwerfliches ist. Ja, vielleicht ist der «Crisis»-Teil des Begriffs etwas tendenziös (es gibt Vorschläge, ihn mit «Update» oder «Reset» oder «Opportunity» zu ersetzen, was wiederum tendenziös auf eine andere Art wäre). Aber letztendlich ist der Sachverhalt etwas sehr Nachvollziehbares und zutiefst Menschliches: Leben! Jetzt!

Und was wird von Psychologinnen und Psychologen als eine der grundlegenden Ursachen genannt? Na, was wohl: die Auseinandersetzung mit der eigenen unvermeidlichen Sterblichkeit. Da haben wir es.

Richard Hammond is having a midlife crisis. https://www.youtube.com/watch?v=LYQ-6OQLglg
Zeit, dir einen Pickup zu kaufen, also? Bild: youtube

Somit sollten wir doch der 50-jährigen Mami ihren neu erworbenen Influencer-Status gönnen, nicht? Gönnen wir dem 50-jährigen Papi sein neu erworbenes Cabriolet. Und ja, gönnen wir beiden ihr neu ausgerichtetes Liebesleben.

An dieser Stelle sollte man erwähnen, dass das Phänomen «Midlife-Crisis» von der Wissenschaft nach wie vor debattiert wird. Von psychologischer Seite ist alles nachvollziehbar und erklärbar (der Begriff selbst wurde erstmals 1957 vom kanadischen Psychoanalytiker Elliott Jaques geprägt). Von medizinischer Seite aber weniger, da Faktoren wie etwa das Klimakterium bestenfalls Korrelationen sind, kaum aber als kausale Ursachen beweisbar. Ebenfalls von Belang ist das Argument, dass das Konzept ein kulturell westliches Konstrukt sei, da sich eine ähnliche Verbreitung etwa im asiatischen Raum nicht feststellen lässt.

Julie Hannan, psychologist and author of &quot;The Midlife Handbook&quot;. https://www.bps.org.uk/psychologist/standing-midlife-threshold
Der Töff-Helm? Laut Dr. Julie Hannan (Bild) wäre das «Liminalität» – der Zustand, sich zwischen zwei unterschiedlichen Stadien oder Identitäten zu befinden.Bild: british psychological society

Zurück zu meiner persönlichen Erfahrung: Anfang 40 kaufte ich mir also meinen Oldtimer, und ich veränderte nach und nach meine Wohn- und Lebenssituation. In meinem Umkreis stiess das mitunter auf Verwunderung und Unverständnis. Wieso verhält der sich so? Was hat er für ein Problem? Der hat ja 'ne Midlife-Crisis!

Deren Unverständnis war nachvollziehbar. Mein Leben war doch in mehrfacher Hinsicht tipptopp. Somit, ja: Ich hatte offenbar ein Problem. Aber eines, das ich anzupacken beschloss.

Screenshot: https://www.independent.co.uk/life-style/midlife-age-women-france-living-b2583942.html?loginSuccessful=true
Ab nach Frankreich! Für Amerikanerinnen eines gewissen Alters offenbar eine beliebte Lösung. screenshot: independent.co.uk

So war es für mich. Für andere dürfte es eine komplett andere Erfahrung sein: Manche erleben eine solche Situation schlicht nicht. Sie sind rundum zufrieden, dafür dankbar und sehen keinen Anlass zur Veränderung. Wiederum andere erleben vielleicht eine ähnliche Lebenskrise, aber weniger akut. Mit einer Mitgliedschaft bei einem Sportverein ist die Sache abgehakt.

Und nochmals andere machen eine ähnliche Erfahrung wie ich – aber zehn Jahre später. Oder bereits früher. Oder es fehlt ihnen schlicht der Mut oder die Energie oder die Fantasie, eine Veränderung herbeizuführen. Und nein, dies ist in keinerlei Hinsicht als Schwäche zu deuten, denn gesellschaftlicher oder familiärer Druck sollte nicht unterschätzt werden. Oder der gesundheitliche Zustand. Oder – let's face it – die finanziellen Möglichkeiten. Und am allerwichtigsten: die Sorge um die Betroffenen.

A &quot;mamil&quot; - a Middle Aged Man In Lycra. https://en.wikipedia.org/wiki/Mamil
Hey, selbst auf Wikipedia gibt es einen Eintrag zum Konzept «Mamil» (=Middle Aged Man In Lycra). Bild: wikicommons

Das ist der Clou. Durchlebt jemand eine Midlife-Crisis als Mitglied einer Familiengemeinschaft, dann wird es unweigerlich unfreiwillige Betroffene geben: Kinder, Ehepartner, Eltern, Betreuer, Geschwister – je nachdem, wie radikal und rücksichtslos jemand eine Veränderung herbeiführen will, kann es Opfer geben.

Und hier liegt wahrscheinlich ein Hauptgrund für die gesellschaftlich akzeptierte Spotthaltung gegenüber einer Midlife-Crisis. Letztere der Lächerlichkeit preiszugeben, wirkt kathartisch gegenüber dem erlebten Schmerz des Verlustes.

Lennon hatte seine Krise bereits mit 33, worauf Yoko ihm den Laufpass gab und gleich noch May Pang (im Bild) als neue Freundin vermittelte. Johns «Lost Weekend» dauerte 18 Monate.
Lennon hatte seine Krise bereits mit 33, worauf Yoko ihm den Laufpass gab und gleich noch May Pang (im Bild) als neue Freundin vermittelte. Johns «Lost Weekend» dauerte 18 Monate. bild: getty

Ich habe mein Möglichstes versucht, auf alle, die mir lieb und wichtig sind, Rücksicht zu nehmen. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt. Meist besser. I tried.

Zum Schluss noch dies: Gemäss dem Kodex der sozialen Gerechtigkeit ist Spott nach oben zu richten, nicht nach unten. Gegen oben darf man treten. Und arrivierte Männer in den besten Jahren stehen oft ziemlich weit oben in unserer Gesellschaftsstruktur. Wenn sich solche Herren vollumfänglich dem Klischee hergeben und ein Porsche Cabrio kaufen und sich eine 20-jährige Blondine als Freundin zutun, dann werden sie ein legitimes Ziel des Spottes.

Madeleine Sigrist und Oliver Baroni von Watson.ch
«Hey, eigentlich haben wir uns noch gut gehalten» – Ressortleiterin Sigrist (keine Midlife-Crisis, weil zu jung) zu Redaktor Baroni (voll in der Midlife-Crisis) zum 12. von watson.chBild: sim

Und auch mich – etwas weniger arriviert, uralter Impala statt Porsche; und mit der 20-jährigen Blondine hapert es noch – dürft ihr auslachen: Jö, du mit deiner Midlife-Crisis. Hast es wohl nötig. Aber ich geniesse jede Minute, glaubt es mir. Zehn Jahre danach habe ich bis heute nichts davon bereut.

Soooo cringe.

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