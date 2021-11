28 Bilder, die beweisen, dass Island einfach anders ist als andere Länder – und schöner!

Sergio Minnig Folgen

Ich persönlich finde Island eines der schönsten Länder, in welchem ich je war – das kurz zu meiner persönlichen Meinung. Aber wer auch schon mal dort war, wird mich vermutlich verstehen. So viel unberührte Natur in fast allen Formen der Welt vereint auf einem kleinen Stück Erde.

Und wer noch nie dort wart, kriegt hier nun einen kleinen Einblick vom Land und dessen Kultur.

In vielen isländischen Hotels kannst du die Rezeption informieren, dass du geweckt werden willst, wenn die Nordlichter zu sehen sind.

Die Post liefert!

Ohne die Adresse zu wissen, zeichnete ein Tourist eine Karte des gewünschten Ortes (Búðardalur) und der Umgebung auf den Umschlag. Der Brief kam an.

Viel Liebe im Strassenverkehr.

Ein «Achtung: Ufos entführen Menschen»-Schild.

Hier eine etwas andere Kirche:

Bild: shutterstock

Perfekt geeignet für einen Horrorfilm.

Apropos Kirche: Diese hier steht in Reykjavik (und ist auch ohne Schneesturm wunderschön).

Und wann standst du das letzte Mal auf zwei Kontinentalplatten?

Natürlich kannst du zwischen den Platten auch tauchen.

Die Kraft des isländischen Windes in vier Akten.

Nichts Spezielles zu sehen. Ausser eine Frau, die ihren Rasen auf dem Dach wässert.

Das isländische Wetter kann manchmal so hart sein, dass auch die Schafe davor flüchten müssen.

Island und seine Regenbogenfarben.

Ein repräsentatives Bild für den Umgang zum Thema Gleichberechtigung in Island.

Weitere Länder:

Diese Katze arbeitet in Hellnar im Bereich Mousekeeping.

Überwachung nehmen sie mit Humor.

Wir übersetzen den Text oben nicht, aber dieses Video dürfte es auch erklären:

Okay, es ist schon ein ziemliches Poserfoto, aber eben schon auch ziemlich geil ...

Was tun, wenn es überall im Land geothermisch beheiztes Wasser hat? Genau, es nutzen, um die Gehwege vor dem Haus zu wärmen, damit im Winter nicht geschaufelt werden muss.

In Island gibt es nicht nur einen Felsen, der wie ein Elefant aussieht ...

Bild: shutterstock

... es gibt mindestens zwei!

bild: shutterstock

Gestatten, Óttarr Proppé: Musiker, Schauspieler und 2017 der isländische Gesundheitsminister.

Und wo steht dein Lieblingsbänkli?

Wunschbrunnen gibt es dort nicht. Wer etwas will, muss die Gnome und Kobolde darum bitten.

«Bitte keine Münzen in die Quellen werfen. Die Natur interessiert sich nicht für dein Geld. Wenn du es in das kochend heisse Wasser wirfst, verschmutzt du das Gebiet und machst es unbrauchbar. Wenn du jemandem helfen willst, indem du das Geld spendest, dann tu das bitte.»

Ob das wohl schulfrei bedeutet?

Einfach mal hinsetzten und einem ausbrechenden Vulkan zuschauen ...

... in Island kein Problem.

So sieht übrigens ein Gletscherfluss von oben aus.

Bild: shutterstock

Nicht gerade ein alltägliches Strassenschild.

Frodo Beutlin gefällt das!

Die Bilder auf den isländischen Kondomen wurden ziemlich bewusst gewählt.

(smi)