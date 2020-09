Süss oder salzig? Welcher Frühstücks-Typ bist du? Mach' das Quiz!

Quiz

Das Morgenessen ist vielleicht die Mahlzeit, die am meisten mit der eigenen Gewohnheit verknüpft ist. So staunen nicht wenige Menschen, die Brot, Butter und Konfitüre gewohnt sind, wie andere Kulturen warme Mahlzeiten mit vielen tierischen Proteinen zu so früher Stunde zu sich nehmen können. Und umgekehrt.

Doch wie steht es mit dir? Was sind deine Cravings, wenn du den Morgenhunger verspürst? Süss oder salzig? Mach unseren Zmorge-Psychotest!

Quiz 1. Immer entweder oder – du musst wählen! shutterstock Spiegelei und Speck shutterstock Granola 2. Für alle Kaffee-Trinker: Zum Zmorge trinkst du ... shutterstock ... Latte Macchiato. watson/obi ... Espresso. 3. Wähle eins von beiden! shutterstock Nutella-Crêpes shutterstock Galette Bretonne 4. Was darf's sein? shutterstock Käse und Brot shutterstock Zopf mit Gonfi 5. Frühstück in Flüssigform? shutterstock Berry Smoothie shutterstock Green Goddess Smoothie 6. Was ist dir lieber? Shutterstock Eggs Benedict shutterstock Birchermuesli 7. Wähle eins von beiden! cerealkillercafe.co.uk Kellogg's und Co. mit Milch shutterstock Full English Breakfast 8. A oder B? Shutterstock Omelette twitter Pancakes mit Ahornsirup 9. Du musst dich entscheiden: Shutterstock Croque monsieur shutterstock Fotzelschnitte 10. Zum Zmorge? shutterstock Gipfeli mit Butter und Confitüre Shutterstock Lachs-Bagel mit Cream Cheese 11. A oder B: otisrael.com Shakshuka shutterstock Zimt-Porridge mit Feigen und Nüssen 12. Zum Zmorge lieber ... Shutterstock Tortilla Española shutterstock Gugelhopf 13. Wähle eins! shutterstock Pain au chocolat shutterstock Breakfast Burrito 14. Und? shutterstock Brioche mit Honig shutterstock Huevos y patatas y chorizo. 15. Süss oder salzig? Shutterstock Menemen shutterstock Frische Gartenbeeren 16. Noch eins! Shutterstock Griechischer Joghurt mit Honig shutterstock Beans on toast 17. Okay noch die Letzte: instagram Avocado-Toast instagram Nutella-Toast Resultat

