In 14 Kantonen finden am Sonntag diverse Abstimmungen statt – hier ein Überblick. Bild: KEYSTONE

Ausländerstimmrecht, Mindestlohn und KK-Prämien: Darüber wird in den Kantonen abgestimmt

Neben den beiden nationalen Abstimmungen finden heute in 14 Kantonen auch kantonale Abstimmungen statt. Hier erfährst du, worüber die Kantone abstimmen.

Nina Bürge Folge mir

Mehr «Schweiz»

Appenzell Ausserrhoden:

In Appenzell Ausserrhoden wurde eine neue kantonale Verfassung erarbeitet. Die neue Verfassung beinhaltet, dass Ausländer, die in Appenzell Ausserrhoden leben, im Kanton nicht abstimmen oder wählen dürften. Entsprechend gibt es einen Gegenvorschlag.

Mehr Informationen hier: Ausländerstimmrecht: Die Resultate aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden live

Baselland:

Die Naubrücke soll verschoben werden. Bild: baselland.ch

In Baselland soll der jährliche Vermögensverzehr von AHV- und IV-Beziehern auf 20 Prozent angehoben werden. Dies soll den Gemeinden und dem Kanton finanzielle Entlastung bringen. Zudem wird über die Verlegung der Naubrücke abgestimmt.

Fribourg:

Im Kanton Fribourg soll ein fixer Stundenlohn eingeführt werden. Bild: KEYSTONE

Die Initiative im Kanton Fribourg fordert, einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde für alle Personen einzuführen.

Genf:

Der Kanton Genf stimmt über die Finanzierung der Zahnpflege ab. Bild: shutterstock

Die Initiative des Kantons Genf fordert eine jährliche Auszahlung von 300 Franken für Zahnpflege für Personen, die Anspruch auf Prämienverbilligung haben. Es gibt einen entsprechenden Gegenvorschlag, der die Finanzierung im Gesetz verankern würde.

Mehr Informationen hier: Geld für den Zahnarzt: Die Resultate der Abstimmung im Kanton Genf live

Graubünden:

Wenn ein Regierungsmitglied sein Amt niederlegt, bekommt es ein lebenslanges Ruhegehalt. Die Initiative fordert die Abschaffung dieses Ruhegehalts. Es gibt einen Gegenvorschlag der Regierung, der die Finanzierung auf drei Jahre beschränken würde.

Mehr Informationen hier: Ruhegehalt für Regierungsmitglieder: Die Resultate aus dem Kanton Graubünden live

Luzern:

Heute wird die Kinderbetreuung von den jeweiligen Gemeinden geregelt. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Heute ist die Betreuung von Kindern im Vorschulalter von den Gemeinden geregelt. Die Volksinitiative fordert, dass neu eine Regelung auf Kantonsebene eingeführt wird. Diese sieht vor, dass Eltern maximal 30 Prozent der Betreuungskosten bezahlen müssen, der Rest soll durch Bund und Kanton übernommen werden.



Mehr Informationen hier: Spitalgesetz und Co.: Die Resultate der Abstimmungen im Kanton Obwalden live

Nidwalden:

Die Volksinitiative verlangt, dass Regierungsratsmitglieder Nebenbeschäftigungen in einem wirtschaftlichen Unternehmen nur ausüben dürfen, wenn dies im Interesse des Kantons Nidwalden ist.

Mehr Informationen hier: Die Resultate zur Abstimmung über die Mandate von Politikern im Kanton Nidwalden live

Obwalden:

Der Kanton Obwalden entscheidet über Krankenkassenprämien. Bild: KEYSTONE

Obwalden stimmt einerseits über das Spitalgesetz ab, dadurch wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, um eine Verbundlösung zwischen dem Spital des Kantons Obwalden und dem Luzerner Kantonsspital zu schaffen. Und andererseits darüber, ob der Selbstbehalt der Krankenkassenprämien künftig maximal zwölf Prozent des Einkommens sein soll.

Mehr Informationen hier: Spitalgesetz und Co.: Die Resultate der Abstimmungen im Kanton Obwalden live

Schaffhausen:

Der eigentliche Gegenvorschlag sieht vor, bauliche Erneuerungen der Spitäler Schaffhausen mit Eigenkapitalreserven und Darlehen finanziell zu unterstützen.

Mehr Informationen hier: Die Resultate zur Abstimmung über die Spitäler im Kanton Schaffhausen live

Solothurn:

Kommerzielle Lottoanbieter sollen durch die Annahme keinen Anspruch mehr auf Lotto-Kontingente haben. Bild: sda

Eine Revision verlangt, dass nur noch Solothurner Vereine Kleinlotterien durchführen können. Zudem wird abgestimmt, ob der Kanton die Liegenschaft an der Bielerstrasse 3 kaufen soll und Gewinnsteuersätze von juristischen Personen auf rund 15 Prozent gesenkt werden sollen.

Mehr Informationen hier: Lottoanbieter und Immobilienkauf: Die Resultate aus dem Kanton Solothurn live

St.Gallen:

Der Kanton St.Gallen stimmt über die Erneuerung des Reinraums in Buchs ab und über den Stützpunkt des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, der nach St.Margrethen verschoben werden soll.

Uri:

Der Kanton Uri stimmt über die Zugänglichkeit von amtlichen Dokumenten ab. Zudem hat der Landrat ein Finanzpaket beantragt, um die finanziellen Defizite der Jahre 2023 und 2024 auszugleichen. Und die Urner wollen, dass die Verknüpfung zwischen dem Pensum von Lehrpersonen und den zu haltenden Lektionen aufgehoben wird.

Waadt:

Der Kanton Waadt stimmt über drei Initiativen zum Stimm- und Wahlrecht ab. (Symbolbild) bild: keystone

Der Kanton Waadt stimmt ab, ob Ausländer das Stimm- und Wahlrecht erhalten sollen und ob Personen mit einem Beistand künftig ein Wahlrecht haben sollen. Ausserdem wird entschieden, ob Waadtländer, die im Ausland leben, an Ständeratswahlen teilnehmen dürfen.

Mehr Informationen hier: Neues Wahlrecht im Kanton Waadt: Die Resultate der Abstimmung live

Zürich:

Der Kanton Zürich stimmt darüber ab, ob der Kanton mehr Geld an die Krankenkassenprämien bezahlen soll. Und ob künftig der Kanton die Geschwindigkeit auf den Schweizer Strassen regeln soll. Zudem wird über die Finanzierung von bezahlbaren Wohnungen abgestimmt, wo der Kanton einen Gegenvorschlag eingereicht hat. Und über die Sicherheit der Daten im Internet, wozu ebenfalls ein Gegenvorschlag eingereicht wurde.