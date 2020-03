Wer in den Zürcher Club Mascotte will, muss seine Kontaktdaten an der Türe angeben

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Nach den aktuellen Meldungen des Bundes von gestern Abend, wurde heute Vormittag für’s Radar Festival eine erneute Risikoabwägung mit den Behörden vorgenommen. Wir freuen uns sehr, dass das Radar Festival wie geplant durchgeführt werden kann. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns auf euch! Infos an alle Besucher*innen: -Euer Festival Armband kriegt ihr am Festivaltag ab 16.00 Uhr an der Radar Kasse im Kosmos (Festivalzentrum) -Aufgrund der aktuellen Lage mussten Buzzard Buzzard Buzzard und Sports Team ihre Auftritte am Radar Festival leider absagen. Ausserdem fällt das Zürcher Brockenhaus als Location weg -Somit wird es kleinere Anpassungen im Timetable geben, über die Anpassungen informieren wir laufend über unsere Radar Social Media Kanäle -Bitte beachtet weiterhin die Verhaltensregeln und Hygienemassnahmen vom BAG und wer sich nicht gesund fühlt oder sich in den letzten 20 Tagen in den Risikogebieten China, Südkorea, Norditalien, Iran oder Singapur aufgehalten hat, bleibt bitte zu Hause Auf einen musikalisch mitreissenden Abend und eine durchtanzte Nacht! Gebt acht aufeinander 🖤🖤🖤 Eure RADARs #radar2020 #info #radarfestival