Und NUN: Musikstars der 1980er und ihre Autos. Gern geschehen! Bild: creem.com

Die Rubrik «Stars Cars» von CREEM Magazine ist wohl der kultigste Bildstoff, den du heute bewundern darfst.

Oliver Baroni Folge mir

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Erstens: Ja, die Bezeichnung «Stars» ist bei einigen dieser Personen vielleicht etwas grosszügig gewählt. Zweitens könntest du mit der Vermutung richtigliegen, dass manche dieser Autos technisch gesehen gar nicht diesen speziellen Stars gehören. Und drittens hast du vielleicht noch nie vom CREEM Magazine gehört.

Sammy Hagar (später bei Van Halen, hier aber noch Solokünstler) mit seinem Pontiac Trans Am. Bild: vintag.es

Keine Sorge – du wirst trotzdem grossen Spass an diesen Bildern haben.

Als die 1980er Jahre anbrachen, war CREEM bereits ein altgedienter Arschtreter im Musikjournalismus. Seit 1969 hatte das Detroiter Magazin Rock-Mythen demontiert – mit Sarkasmus, flachen Witzen und einer gesunden Portion Respektlosigkeit. Während Blätter wie das Rolling Stone Rockmusiker zu Lifestyle-Ikonen stilisierten, entlarvte CREEM ihre Posen und kostete jeden peinlichen Patzer genüsslich aus.

Schlagzeuger Martin Chambers von The Pretenders mit seinem Rolls-Royce Silver Cloud. Bild: creem.com

Eines ihrer beständigsten redaktionellen Formate war «Stars Cars», eine regelmässig erscheinende Bildstoff-Rubrik, die Musiker mit ihren persönlichen Fahrzeugen in Szene setzte – und dann still und leise das ganze Konzept untergrub. Die Prämisse war einfach: Hier ist eine berühmte Persönlichkeit. Hier ist ihr Auto. Und nun lasst uns alle kurz innehalten, um mal klarzukommen, wie schräg diese Situation eigentlich ist.

«Stars Cars» macht erst recht Sinn, wenn man das kulturelle Umfeld von CREEM kennt: Im Detroit der 1970er Jahre waren Autos keine glamourösen Objekte, keine abstrakten Symbole für Reichtum. Sie wurden vor Ort in den Fabriken der Stadt gebaut – von Nachbarn, Cousins, Eltern und vielleicht sogar von den Lesern selbst. Sie waren schwer, ölig, stinkig – und unverzichtbar im Alltag.

Eddie Van Halen von ... naja, Van Halen – mit einem Jeep Renegade. Bild: creem.com

Und somit, wenn CREEM einen Rockstar neben einem fetten Göppel zeigte, lautete die Botschaft nie: «Schaut mal, wie beeindruckend!» Es ging vielmehr darum, zu zeigen, wie sehr sich diese Person ins Zeug legt. Die Büezer-Mentalität Detroits zog sich als subversiver Subtext durch jede Bildunterschrift. Wenn ein Musiker neben einem Ferrari lächerlich wirkte, vertraute CREEM darauf, dass der Leser dies auch ohne Erklärung erkennen würde.

War die Rubrik «Stars Cars» in ihren Anfängen in den 1970er Jahren noch charmant chaotisch gewesen, änderte sich alles in den 80ern. Geld überflutete die Musikindustrie, das Image eines Stars wurde aufpoliert, und die Subtilität verabschiedete sich endgültig. Alles wurde schnittiger, lauter und selbstgefälliger. CREEM widersetzte sich diesem Wandel nicht etwa, sondern dokumentierte ihn – mit einem dicken Augenzwinkern.

Vince Neil von Mötley Crüe mit Chevrolet Camaro. Bild: utterlyinteresting.com

Was die «Stars Cars» von Hochglanz-Automagazinen unterschied, war ein völliges Desinteresse an Perfektion. Fotos wurden nicht aufgehübscht. Ungünstige Winkel wurden beibehalten. Eine schlechte Körperhaltung blieb so stehen. Das war keine Nachlässigkeit. CREEM hatte begriffen: In dem Moment, in dem man einen Rockstar neben einem Auto tatsächlich cool aussehen lässt, verliert die ganze Story ihren Witz. Das Fremdschämen war der eigentliche Motor des Ganzen. Oder wie es ein Fotograf ausdrückte: «Wenn sie sich zu wohl fühlten, hatten wir versagt.»

Eddie Money mit seinem 1957er Ford Thunderbird. Bild: utterlyinteresting.com

Ende der 1980er kämpfte CREEM Magazin selbst ums Überleben. Der Musikjournalismus veränderte sich, Budgets wurden knapper und die Industrie, die das Blatt so treffend verspottet hatte, war mittlerweile immuner geworden. «Stars Cars» verblasste zusammen mit dem Magazin.

Die Rubrik hatte die Ära eingefangen, in der das Rockstar-Image sich von unfreiwilliger Absurdität zu sorgfältig inszeniertem Exzess wandelte. Nur mit einem Foto, einer Bildunterschrift und dem stillschweigenden Einverständnis darüber, dass das blosse Posieren neben einem Auto niemanden automatisch cooler macht.

Diana Ross mit pinkem Rolls-Royce Silver Wraith. Bild: justacarguy.blog

Für heutige Leser, die an sorgfältig kuratierte Promi-Bilder gewöhnt sind, wirkt «Stars Cars» geradezu erfrischend ehrlich. Niemand ist perfekt. Niemand weiss so recht, wohin mit seinen Händen. Und kein noch so geiler Göppel kann daran etwas ändern.

Rudy Sarzo, Bassist von Quiet Riot, mit Corvette. Bild: utterlyinteresting.com

Billy Preston mit Bentley. Bild: vintag.es

Tina Turner mit Jaguar E-Type V12. Tina fuhr zeitlebens Jaguar – auch später in Zürich. Bild: creem.com

Gitarrist Ace Frehley von Kiss mit Cadillac. Bild: vintag.es

Schlagzeuger Peter Criss von Kiss mit seinem MG TF. Bild: vintag.es

Dave Lee Roth von Van Halen (später auch als Solokünstler unterwegs) mit seinem 1951 Mercury Custom. Bild: utterlyinteresting.com

In der Tat erstaunlich, dass Bob Seger aus Detroit ausgerechnet kein Auto aus seiner Heimatstadt fährt. Offenbar bevorzugte er einen Triumph TR7, wie es scheint. Bild: vintag.es

Pat Benatar fährt einen Nash Ambassador aus den 1950er Jahren. Bild: creem.com

Der legendäre «Eliminator» – ein 1933er Ford Custom –, der zum Markenzeichen der Band ZZ Top wurde. Bild: utterlyinteresting.com

Alice Cooper mit «dem Rolls-Royce eines Kumpels». Bild: vintag.es

Frank Zappa mit Ford Custom Van – und Learjet. Bild: vintag.es

Nein. Offenbar nicht sein persönliches Fahrzeug. Doch Funkmaster George Clinton mit Abfall-Truck ist ziemlich cool. Bild: vintag.es

Schlagzeuger Tommy Lee von Mötley Crüe mit Corvette. Bild: utterlyinteresting.com

David Bowie fährt Mercedes. Bild: vintag.es

The B-52s mit ihrem Pontiac Grand Prix. Bild: creem.com

The Clash mit 1950er-Cadillac. Bild: utterlyinteresting.com

The Stray Cats mit 1955er Ford Thunderbird. Bild: justacarguy.blog

Laut CREEM Magazine fährt Joan Jett einen «mit Raketenantrieb ausgestatteten Datsun 280X»Z. Hmm. Bild: justacarguy.blog

Lita Ford (ehemals Runaways, zum Zeitpunkt des Fotos aber bereits eine erfolgreiche Solokünstlerin) mit Vintage-Corvette. Bild: utterlyinteresting.com

Bassist Michael Anthony von Van Halen fährt Porsche. Bild: utterlyinteresting.com

Ted Nugent fährt Ford Bronco. Natürlich. Er will ja jagen gehen. Bild: vintag.es

The Ramones mit Schrott-Ford-Pinto. Bild: vintag.es

Gitarrist Joe Perry von Aerosmith mit Corvette, «mit spezieller Modifikation durch eine Steinmauer». Bild: vintag.es

Eddie Van Halen fährt Vintage-Porsches. Bild: justacarguy.blog