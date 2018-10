Spass

Bild: dpa

21 seltsame Dinge aus der Zeit, als Angela Merkel CDU-Vorsitzende wurde

Gleich wirst du sehr nostalgisch werden. Versprochen.

Die älteren Semester unter uns erinnern sich: Es gab eine Zeit, in der Angela Merkel nicht Vorsitzende der CDU war. Das änderte sich im Jahr 2000. Nun hat die 64-Jährige angekündigt, ihr Amt abzugeben.

Ein guter Zeitpunkt, um ein wenig in die Verganheit zu blicken. So präsentierte sich die Welt im Jahr 2000.

Der Bundesrat blickte frohen Mutes in die Zukunft

Bild: BUNDESKANZLEI

Besonders Augenmerk verdient das raffiniert in die verschneite Berglandschaft montierte «2000».

In Birmingham läuft der letzte Rover «Mini» vom Band

Bild: AP

Insgesamt wurden seit 1959 5'387'862 Stück produziert. Ab 2001 übernahm BMW die Marke «Mini»

Die erste Staffel von «Big Brother» startet in Deutschland

Bild: AP

Zlatko, Jürgen, oh Mann …

Jennifer Lopez trägt «The Dress»

Bild: AP/AP

Jenny from the Block im grünen Versace-Kleid mit dem kleinen Ausschnitt. Rechts P. Diddy, der damals noch Puff Daddy hiess und den Anzug so trägt, wie man damals die Anzüge halt trug.

So sah Google aus …

Sooo anders jetzt auch nicht.

… und so die Website der NBA

Bilder und Videos braucht kein Mensch.

Diese zwei liefern sich einen heissen Kampf um die US-Präsidentschaft

Bild: AP/AP

Am Schluss entscheidet der Supreme Court: George W. Bush wird 43. Präsident der USA. Al Gore macht eine Karriere als Klima-Vortragsreisender.

Das meistverkaufe Handy des Jahres? Dieses hier:

Bild: By Discostu [Public domain], from Wikimedia Commons/Discostu

Snake, anyone?

Und wenn einem das Handy verleidet war …





bild: tutti.ch

… verpasste man ihm ein neues Cover. Immer und immer wieder.

Frankreich wird Europameister

Bild: AP

Mit dem Pokal in den Händen: der jetzige Weltmeistertrainer Didier Dechamps. Der junge Herr links von ihm ist ein gewisser Zinédine Zidane.

So sah damals unser Spotify aus:

Es hiess Napster und war total legal angesagt.

Indien hat erstmals mehr als 1 Milliarde Einwohner

Bild: AP/AP

Nach offiziellen Angaben, versteht sich.

Er hier wird zum ersten Mal mit Ferrari Weltmeister

Bild: AP

Michael Schumacher lässt vier weitere Titel folgen.

Diese beiden haben geheiratet …

Bild: AP

… sie zwei auch.

Bild: AP/AP

Wohin das später führte, weiss man ja.

«Stan» wird im «Oxford Dictionary» aufgenommen

Und zwar mit der Definition «obsessiver Fan einer Berühmtheit». Auslöser ist Eminems gleichnamige Hitsingle.

Er hier erhält einen Critics' Choice Award als «Best Inanimate Object»

Also «Wilson», der Volleyball. Nicht Tom Hanks, der in «Cast Away» auf der Insel gestrandet war.

Britney hat es wieder getan …

I played with your heart, got lost in the game

Oh baby, baby …

Aber das erfolgreichste Album des Jahres kam von ihnen hier:

Von «No Strings Attached» verkauften N'Sync in der ersten Woche 2,4 Millionen Exemplare.

Das Anfang vom Ende der Concorde

Bild: AP, APTN ANTENNA 3 SPAIN

Am 25. Juli explodiert eine Concorde nach dem Start in Paris, alle 109 Menschen an Bord und vier Bewohner eines Hotels kommen ums Leben.

Microsoft veröffentlicht Windows 2000

Nun gut, der Name war da tatsächlich Programm.

Nur etwas hat sich nicht geändert:

Bild: AP

Wladimir Putin (der junge Mann links neben Boris Jelzin) ist russischer Präsident. (Nun gut, von 2008 bis 2012 hat auch er eine (verfassungsbedingte) Pause gemacht.)

