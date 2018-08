Sehen wir's mal positiv: 9 Vorteile, die nur Pessimisten haben

Usain Bolt startet «Mission Profifussball» ++ Keine Mühe für Embolo und Schalke im Pokal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jamaikas Sprint-Legende Usain Bolt versucht sich an einer Profikarriere als Fussballer in Australien. Am Samstag kam der Weltrekordhalter über die 100 und 200 Meter nach einem 14-stündigen Flug aus Los Angeles in der australischen Metropole Sydney an. Ab Dienstag, wenn Bolt zugleich seinen 32. Geburtstag feiern wird, soll das mehrwöchige Training bei dem Verein Central Coast Mariners beginnen. Vor Reportern sagte Bolt, Ziel sei, eine zweite Sportkarriere aufzunehmen.

Falls er das Training mit den …