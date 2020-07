Spass

Picdump #333! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



PICDUMP #333*! Und ich bin nicht mal da, um zu feiern ... 🤦🏻‍♀️

HALLO LEUTE!

Dies ist eine automatische Nachricht: Dieser Picdump wurde bereits vor zwei Wochen produziert, da sich eine gewisse Person in den Ferien befindet. Bei Fragen schreibt euch diese bitte auf und stellt sie dann im August, ok? Ok! Habt viel Spass und glii!

*Und jetzt verpasse ich auch noch den 333. Picdump. Auweia!!! Aber wenn wir ehrlich sind: Ich habe mich vermutlich eh verzählt... Haha.

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Pink Flauder

Welche Motive wünschst du dir?

Eine Bratwurst mit Senf soll im Skilift sitzen und Bier trinken



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Wurstdurst (und Gruess an alli, womi chännänd!)



Et voilà:

bild: watson / shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Das best of Kommentarspalte fällt diese Woche leider aus! Somit sind also alle, die letzte Woche kommentiert haben, automatisch im Best-of!

Zack! und es geht schon los:

Hallo und herzlich willkommen.

via userinput

Naja, wo hätte man die auch sonst hinmachen sollen?

Was soll man denn alleine da drin?

via userinput

«Schrei in deinem Herzen». Haha. Das wird mein neues Lebensmotto.

via userinput / screenshot zib

So sicher wie das Amen in der Kirche: So etwas vor einer Ikea-Filiale.

via userinput

«Habe ich aus Versehen Drogen dabei?» – «Du nimmst keine Drogen» – «Trotzdem»

via reddit/ich_iel

STIMMT DAS? Bitte Alter und Anzahl Frisuren in die Kommentare posten zwecks Forschungszwecken, vielen Dank!

via userinput

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Das Beste an YouTube? Wie bei uns auch: die Kommentare.

via userinput

Florida Man, geh zur Seite!

via userinput

Kleiner Reminder für alle Karens und Co.:

Dafür sympathisch!

via reddit/ich_iel

Moll, das passt.

via userinput

Wenn du gerade in einem wirklich wichtigen Level am gewinnen bist:

Dinge, die niemand braucht, aber irgendwie ein bisschen schon? Nein. Oder doch? Nein. Vielleicht?

via userinput

Und jetzt bitte noch aufzählen, wie diese Farben alle heissen:

Hört auf Grumpy Cat:

Weisch, FRÜEHNER ...

Damit du auch heute was gelernt hast:

via userinput

Mo-ti-va-tion!

via userinput / twitter/tagesschau

Dinge, die ich lustiger finde, als sie eigentlich sind:

via reddit/Ich_iel

Kleiner Reminder für zwischendurch:

via userinput

Jedes Mal, wenn sich jemand noch einmal «kurz umdreht», geschieht das:

via userinput

Ich höre vor allem den roten Gummiball an mein Gesicht klatschen.

Man muss mit der Zeit gehen.

via reddit/ich_iel

Wenn dich jemand um ein ... erotisches Bild bittet:

Jeder kennt so jemanden. Hoi Angelina.

Zum Meme oben:

via userinput

Wenn dich jemand fragt, wo du dich in 5 Jahren siehst:

Aber nur weil da «bitte» steht.

via reddit/ich_iel

Haha. Kennst du den schon?

via userinput

If not wtw hen?

Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Brittany.

via userinput

Es macht einfach mehr Spass, wenn andere älter werden.

Yay.

Sicher ist sicher.

via reddit/ich_iel

Alle Kinder, immer:

Könnt ihr euch erinnern, dass man vor 20 Jahren den Fernseher mal umgestellt hat? Ich auch nicht.

via userinput

Währenddessen der Internet Explorer:

via userinput

Ich will euch ja nicht auf blöde Ideen bringen, aber ...

Mitarbeiter des Monats: Google translate

Irgendetwas muss man ja schliesslich vergessen.

¯\_(ツ)_/¯

Wenn jemand fragt, wie das Kaff so ist, wo du aufgewachsen bist:

via reddit/ich_iel

Wer das schreibt, schrieb auch ...

via twitter/frau_schlag

Und zu welcher Sorte gehörst du?

via twitter/shiny1jux

Guck nochmal genauer hin!

via reddit

Du am ersten Tag der Uni und du im letzten Jahr:

Es ist nur ein bisschen verstörend.

via reddit

Flachwitz zum Abschluss:

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der *random* Wiki-Eintrag des Tages: Kalauer

Als Kalauer bezeichnet man ein einfaches Wortspiel mit Wörtern unterschiedlicher Bedeutung von gleichem Klang oder gleicher Schreibweise. Sie werden manchmal als Flachwitz oder Plattwitz bezeichnet, da bei Kalauern in der Regel eine eher geringe «Lustigkeit» zumindest in Kauf genommen oder sogar ironisch eingesetzt wird.

Beispiel:

«Kalauer sind die Buchstaben A bis J.»

«?»

«Weil die alle auf das K lauern!»

Zur Herkunft des Begriffs gibt es mehrere Überlegungen: Der gängigsten Theorie nach bezieht sich der Begriff auf die Stadt Calau (bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit K, auch nach dem sorbischen Namen «Kalawa», geschrieben) in der brandenburgischen Niederlausitz und wurde von der Satirezeitschrift Kladderadatsch (erschienen 1848 bis 1944) in Rubriken wie Aus Kalau wird berichtet … berühmt gemacht. Die Stadt eröffnete 2011 einen Witzerundweg, der auf 25 Tafeln mit Kalauern durch die Innenstadt führt.

Und das war's auch schon wieder für heute! Wir lesen uns nächsten Mittwoch, bis dann, Leute!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

