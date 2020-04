Spass

Retro

«High In-Fidelity» – humoristisch-erotische Albumcover von anno dazumal



«High In-Fidelity» – die beste Albumserie, die keine war

Ach, wie lustig waren Menschen anno dazumal! Gewiss habt ihr bereits Schräges aus der goldenen Ära der Langspielplatte zu Gesicht bekommen. So was in der Art, etwa:

Oder unfreiwillig Lustiges wie die Querflötenspielerin, die ein Gospelalbum mit Titel «Fingering for Jesus» herausgab und dergleichen. Nice.

Retro Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Retro

Und dann gab es die Alben von High In-Fidelity Records, die ab 1962 auf den Markt kamen. Die spielten in einer gänzlich anderen Liga.

Nun, der Clou dabei war, schenkte man jemandem eines dieser Alben, etwa das hier, ...

... fand der Beschenkte darin keine Vinylplatte, sondern einen Kartoneinschub, auf dem Folgendes geschrieben war:

«Ich schenke dir dieses Album ... sorry, ich konnte mir die Platte dazu nicht leisten!»

High In-Fidelity Records parodierte also das Genre der zweckbestimmten Musik-Alben, indem sie quasi humoristische Grusskarten in LP-Format verkaufte. «Hey, du spielst doch Klavier. Guck, ich hab' dir ein Geschenk ... haha, reingelegt!»

Über die Hintergründe von High In-Fidelity ist so ziemlich nichts bekannt. Doch obwohl ihre Produktionszahlen kaum allzu gross gewesen sein können, waren ihre Fotosujets meist doch eher aufwändig.

Und für die damalige Zeit doch ziemlich gewagt.

Und auf der Rückseite gab es dann jeweils das «empfohlene» Tracklisting.

«Suggested Titles» wohl aus Copyright- und warenrechtlichen Gründen. Diese Songs würden zum Albumtitel passen, quasi.

Für die lockeren Affären wären da mitunter Knaller (haha) wie «Let's Do It», «You Do Something To Me» oder «Hard, Ain't It Hard».

Wer heute in einem Brocki oder einem Vintage-Flohmarkt ein Exemplar findet – unbedingt kaufen!

Bild: musiceureka.wordpress

Oben gezeigte «Communist Party Songs», zum Beispiel, wird auf eBay für 75 Dollar angeboten. Investieren!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

18 verstörend schlechte Plattencover aus Kontinentaleuropa aus den 70s & 80s «Social Dis Dance» und 14 weitere Corona-Tänze Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter