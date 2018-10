So funktioniert die Ligawertung der CHL

Die teilnehmenden Teams sammeln in jeder Saison Punkte für ihre jeweilige Liga. Ab der K.o.-Phase gibt es für jede Runde zusätzliche Bonuspunkte. Das Total aller Punkte einer Liga wird dann durch die Anzahl gespielter Spiele dividiert. So wird das CHL-Jahresranking ermittelt. Für den ersten Platz im Jahresranking gibt es 100 Punkte für die Gesamtwertung. Für die folgenden Plätze jeweils je fünf Punkte weniger.



In die Ligawertung fliessen neben allen Punkten aus der aktuellen Saison zusätzlich auch die Punkte der letzten drei Spielzeiten ein. Dabei werden abstufend noch 75, 50 und 25 Prozent der damals erspielten Punkte gewertet.