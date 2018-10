Sport

Fussball

«The Champions»: Liverpool crasht ManCitys Paintball-Spass



bild: b/r football

«The Champions» sind zurück – Salah und Klopp crashen ManCitys Paintball-Spass

Der «Bleacher Report Football» aus den USA begleitet die Champions League in dieser Saison mit einem Cartoon. Die Episoden zeigen, was dabei herauskommt, wenn die 800 besten Spieler der Welt und ihre Trainer gemeinsam in einer Traumvilla leben. Ähnlichkeiten zum «Bachelor» sind bestimmt nur rein zufällig.

Heute ist die fünfte Folge veröffentlicht worden. In ihr stärkt Pep den Teamgeist von Manchester City beim gemeinsamen Paintball-Spiel. Da greift plötzlich Jürgen mit seinen Liverpoolern an. Und aus der Ferne beobachtet der eifersüchtige José die beiden Rivalen …

Was bisher geschah

Folge 1: Neymar vs Mbappé Video: YouTube/B/R Football

Folge 2: Messi vs Ronaldo Video: YouTube/B/R Football

Folge 3: Mourinho vs Man United Video: YouTube/B/R Football

Folge 4: Bayern vs Dortmund Video: YouTube/B/R Football

Bonus: Hast du alle versteckten Gags entdeckt? Video: YouTube/B/R Football

So sehen Fussball-Legenden als Lego-Figuren aus

Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter