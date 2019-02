Sport

Fussball

Premier League: Liverpool schlägt Bournemouth mühelos



Premier League, 26. Runde Fulham – Manchester United 0:3 (0:2) Crystal Palace – West Ham 1:1 (0:1) Huddersfield – Arsenal 1:2 (0:2) Liverpool – Bournemouth 3:0 (2:0) Southampton – Cardiff 1:2 (0:0) Watford – Everton 1:0 (0:0) 18.30 Uhr:

Brighton – Burnley

Bild: AP/AP

Liverpool schlägt Bournemouth mühelos – Arsenal feiert Auswärtssieg

Das musst du gesehen haben

Fulham – Manchester United 0:3

Seit Ole Gunnar Solskjaer am 21. Dezember das Szepter von José Mourinho übernommen hat, scheint Manchester United unbesiegbar zu sein. Das 3:0 bei Fulham ist der 8. Sieg im 9. Premier-League-Spiel.

Paul Pogba steht symbolhaft für die Wandlung der Mannschaft im neuen Jahr. Der 25-jährige Franzose spielt jetzt so, wie man es von einem Star und Weltmeister-Spieler erwarten darf. Dies gilt auch für das Toreschiessen. Unter Mourinho traf Pogba in 17 Meisterschaftsspielen dreimal, unter Solskjaer in neun Spielen achtmal. In London gegen Fulham erzielte er zwei Tore; das 1:0 mit einem wuchtigen Schuss aus sehr spitzem Winkel und das 3:0 auf Foulpenalty.

Liverpool – Bournemouth 3:0

Nach zwei enttäuschenden Unentschieden (gegen Leicester City und bei West Ham United hat Liverpool, ohne den leicht angeschlagenen Xherdan Shaqiri angetreten, allerdings zum Erfolg zurückgefunden. In Bournemouth hatten die Reds im Dezember 4:0 gewonnen, am Samstag war ihr Sieg in der Revanche an der Anfield Road ebenfalls ungefährdet. Beim 3:0 trafen Sadio Mané und Georginio Wijnaldum vor der Pause, bevor Mohamed Salah, prächtig freigespielt von Roberto Firmino, mit seinem 17. Meisterschaftstor der Saison für das Schlussresultat sorgte.

Huddersfield – Arsenal 1:2

Einen ungefährdeten Sieg – ein 2:1 bei Schlusslicht Huddersfield Town - errang auch Arsenal. Granit Xhaka kuriert seine Leistenverletzung aus, und Stephan Lichtsteiner sass 90 Minuten auf der Bank, sodass zum zweiten Mal in dieser Saison keiner der beiden Schweizer in Arsenals Startaufstellung in einem Premier-League-Match stand. Die Tore in Huddersfield erzielten Alex Iwobi und Alexandre Lacazette in der ersten Halbzeit. Huddersfield verkürzte erst Sekunden vor Schluss in der 94. Minute durch ein Eigentor.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Fulham - Manchester United 0:3 (0:2)

Tore: 14. Pogba 0:1. 23. Martial 0:2. 65. Pogba (Foulpenalty) 0:3.

Fulham - Manchester United 0:3 (0:2)

Tore: 14. Pogba 0:1. 23. Martial 0:2. 65. Pogba (Foulpenalty) 0:3.

Liverpool - Bournemouth 3:0 (2:0)

53'178 Zuschauer.

Tore: 24. Mané 1:0. 34. Wijnaldum 2:0. 48. Salah 3:0.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Huddersfield Town - Arsenal 1:2 (0:2)

Tore: 16. Iwobi 0:1. 45. Lacazette 0:2. 93. Kolasinac (Eigentor) 1:2.

Bemerkungen: Huddersfield Town ohne Hadergjonaj (nicht im Aufgebot). Arsenal ohne Xhaka (verletzt) und Lichtsteiner (Ersatz). (abu/sda)

Europas Rekordmeister im Fussball

Abonniere unseren Newsletter