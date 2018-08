Sport

Mountainbike

Mountainbikerin Jolanda Neff holt in Glasgow EM-Gold



bild: srf

Die Favoritin hält dem Druck stand: Jolanda Neff überlegen Europameisterin

Die Weltmeisterin ist zum dritten Mal Europameisterin: Jolanda Neff holt an den Titelkämpfen im schottischen Glasgow in überlegener Manier die Goldmedaille.

Die 25-jährige Neff gehörte von Beginn weg zur Spitzengruppe und setzte sich rasch einmal von ihren Verfolgerinnen ab. Die Ostschweizerin nahm einen Vorsprung von 90 Sekunden auf die letzte von fünf Runden mit und verwaltete diesen nicht nur sicher, sondern baute ihn auf den letzten Kilometern gar noch auf über zwei Minuten aus.

bild: srf

Schon am Freitag wieder im Weltcup

Pech hatte mit Linda Indergand eine andere Schweizerin. Sie lag auf dem Bronzeplatz, ehe sie auf der vorletzten Runde ein Plattfuss am Hinterrad sämtlicher Medaillenchancen beraubte. Silber ging an die Französin Pauline Ferrand-Prévot, Bronze an die Belgerin Githa Michiels.

Es ist Neffs dritter EM-Titel nach 2015 und 2016. Für sie geht's schnurstracks weiter: Schon am Freitag steht im kanadischen Mont-Saint-Anne der nächste Weltcup-Einsatz auf dem Programm. Die ukrainische EM-Titelverteidigerin Jana Belomoin und die Dänin Annika Langvad hatten deshalb auf einen Start in Glasgow verzichtet. (ram)

Schöne Bilder vom Cape Epic 2017 in Südafrika

57 Fallschirmspringerinnen stellen neuen Weltrekord auf Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare