Basel und Thun gewinnen ihr letztes Spiel im Jahr 2018



Super League, 18. Runde FC Sion – FC Basel 1:2 (1:0) FC Thun – GC 1:0 (0:0)

Die «YB-Jäger» Basel und Thun gewinnen ihr letztes Spiel des Jahres

Der FC Basel geht wenigstens als Zweiter der Super League in die Winterpause. Rot-Blau siegt in Sion dank einer Wende nach der Pause 2:1. Thun schlägt GC dank einem späten Treffer 1:0.

Sion – Basel 1:2

Für den FC Basel endet ein verkorkstes Jahr versöhnlich. Die «Bebbi» entführen drei Punkte aus dem Sittener Tourbillon. Damit verkürzte Basel den Rückstand auf Meister YB, der morgen bei Xamax antritt, auf 16 Punkte.

Adryan hatte die Walliser nach einer halben Stunde in Führung gebracht, er bezwang Goalie Jonas Omlin in der nahen Ecke. Kaum war das Spiel nach der Pause wieder angepfiffen, erzielte Ricky van Wolfswinkel den Ausgleich und zehn Minuten vor dem Ende schoss Silvan Widmer im Anschluss an einen Corner den Treffer zu Basels 2:1-Sieg.

Zum zweiten Matchwinner wurde Dimitri Oberlin: Er köpfte in letzter Sekunde den Ball auf der Linie weg, als Sion mit Vehemenz noch auf den Ausgleich drückte. Omlin war beim Eckball daneben gesegelt und hatte dem Heimteam so diese letzte Chance ermöglicht.

Thun – GC 1:0

Für den FC Thun endet die Hinrunde besser, als sie es sich im Berner Oberland wohl zu träumen gewagt haben. Der Underdog schliesst die Hinrunde mit einem Sieg und auf Rang 3 ab. Dennis Hedigers Distanzschuss in der 85. Minute wurde für GC-Goalie Heinz Lindner unhaltbar zum 1:0 abgefälscht.

Der Österreicher liess die Hoppers kurz darauf mit einer starken Parade gegen Marvin Spielmann noch an einen Punktgewinn glauben, er lenkte dessen Schuss an die Latte. Doch die Zürcher, die als Vorletzter überwintern, brachten nichts mehr zustande. (ram)

«Es ist zum Haareraufen, aber es hilft nichts. Wir müssen da wieder rauskommen und werden alles daran setzen, dass uns das gelingt.» Teleclub

Die Tabelle

Die Telegramme

Sion - Basel 1:2 (1:0)

10'200 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 31. Adryan (Kasami) 1:0. 47. Van Wolfswinkel 1:1. 82. Widmer (Frei) 1:2.

Sion: Fickentscher; Bamert, Neitzke, Ndoye, Abdellaoui; Fortune (72. Uldrikis), Mveng, Kouassi (86. Itaitinga), Morgado; Kasami, Adryan (84. Djitté).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Kaiser, Petretta; Zuffi, Frei; Kalulu, Van Wolfswinkel (69. Kuzmanovic), Okafor (80. Oberlin); Ajeti (90. Zambrano).

Bemerkungen: Sion ohne Toma (gesperrt), Zock, Carlitos, Grgic, Maçeiras, Lenjani, Mitrjuschkin, Raphael, Baltazar, Angha und Epitaux (alle verletzt). Basel ohne Serey Die, Balanta, Bua, Campo, Stocker und Suchy (alle verletzt). Verwarnungen: 45. Kouassi (Foul), 57. Van Wolfswinkel (Foul), 59. Neitzke (Foul), 72. Kuzmanovic (Foul), 73. Abdellaoui (Foul), 83. Fickentscher (Reklamieren).

Thun - Grasshoppers 1:0 (0:0)

4692 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tor: 85. Hediger (Glarner) 1:0.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Gelmi, Facchinetti; Hediger; Spielmann, Karlen, Stillhart (62. Sutter), Schwizer (70. Ferreira); Sorgic.

Grasshoppers: Lindner; Cvetkovic, Ajeti, Diani; Lavanchy, Kamber, Sigurjonsson, Arigoni; Pusic (70. Taipi); Pinga (83. Ngoy), Bahoui.

Bemerkungen: Thun ohne Tosetti (gesperrt), Salanovic, Costanzo, Righetti und Hunziker (alle verletzt). Grasshoppers ohne Bajrami (gesperrt), Nathan, Holzhauser, Basic, Rhyner, Doumbia, Djuricin, Tarashaj und Lika (alle verletzt). Debüt des 20-jährigen Allan Arigoni in der Super League. 87. Lindner lenkt Schuss von Spielmann an die Latte. Verwarnungen: 34. Arigoni (Foul), 63. Kamber (Foul), 84. Sigurjonsson (Foul), 92. Lavanchy (Foul). (sda)

