So erklärt Serena Williams ihren Netzstrumpf-Auftritt



Bild: EPA/AAP

Ein ziemlich seltsames Outfit – so erklärt Serena Williams ihren Netzstrumpf-Auftritt

Serena Williams dominiert ihre Gegnerin beim ersten Australian-Open-Auftritt beinahe nach Belieben. Viel mehr zu reden als ihre Leistung auf dem Platz gibt nach der Partie mal wieder ihr eigenwilliges Outfit. Eine Mode-Gag sind ihre Netzstrümpfe aber nicht.

Zwei Jahre nachdem Serena Williams – in der achten Woche schwanger – letztmals in Melbourne gewann, will die 37-jährige Amerikanin in Down Under erneut Geschichte schreiben. Mit dem 24. Grand-Slam-Titel würde sie zur Rekordhalterin Margaret Court aufschliessen, die 13 ihrer Siege in der Amateur-Ära gewann.

Playing solo this time 😉 pic.twitter.com/hKa4pmTNSM — Serena Williams (@serenawilliams) 15. Januar 2019

Die 1. Runde war da nur ein sehr kurzer Schritt dazu. Williams brauchte nur gerade 49 Minuten, um die Weltnummer 74 Tatjana Maria 6:0, 6:2 abzufertigen. Die Deutsche lebt in Florida, ist wie Williams Mutter und war sogar schon Babysitterin von deren Tochter Alexis Olympia. Trost spendete Williams ihrer hoffnungslos unterlegenen Gegnerin jedoch erst nach dem Match.

Mehr Aufsehen als mit ihrem routinemässigen Sieg erregte Williams nicht zum ersten Mal mit ihrem Outfit. Die 37-jährige Amerikanerin spielte in einer Art schwarzem Regenmantel ein und enthüllte dann einen hautengen grünen Einteiler mit Kompressionsstrümpfen. Nach ihrem Sieg verriet sie: «Ich habe Thrombose und muss die Kompressionsstrümpfe deswegen tragen. Die Krankheit ist für mich unglaublich furchterregend und beängstigend, ich muss sie wohl bis zu meinem Karriereende behandeln lassen und gehe auch regelmässig zum Arzt.»

Bild: AP/AP

Der grüne Einteiler soll sie zudem an ihren letzten Grand-Slam-Sieg vor zwei Jahren in Melbourne erinnern, weckte aber auch Erinnerungen ans letztjährige French Open. Dort trat Serena in einem hautengen schwarzen Einteiler auf und sorgte so für einige Aufregung.

Bild: EPA/EPA

Am Donnerstag kommt es übrigens zum Mode-Duell schlechthin: Dann trifft Serena Williams in der 2. Runde auf Tennis-Starlet Genie Bouchard.

Bencic von der AO-Mode begeistert: Love to watch matches on the first two days of a slam mostly to see everyones new outfits👗👠 #tennisfashion — Belinda Bencic (@BelindaBencic) 15. Januar 2019

