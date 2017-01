Schweizer Cup, Halbfinals Servette - Zug 3:2 (1:0,1:1,1:1) Kloten - Lausanne Mittwoch, 19.45 Uhr

Sieg im Strafenfestival gegen Zug: Servette ist erster Cupfinalist

Die Genfer schienen zu Beginn heisser auf den Finaleinzug, zumindest waren ihre intensiven Offensivbemühungen so zudeuten. Zugs Goalie Tobias Stephan wurde mit Arbeit eingedeckt, musste sich aber in der 6. Minute schon bezwingen lassen. Noah Rod brachte die «Grenats» im Powerplay in Führung.

Es war Pfeffer im Spiel, immer wieder kam es zu keinen Scharmützeln und Strafen prägen das Spielgeschehen. Beispielsweise musste Zugs Jarkko Immonen Anfangs des zweiten Drittels auf die Strafbank, was die Genfer sofort ausnutzten: Beim 2:0 durch Cody Almond agierte die EVZ-Defensive aber auch gar passiv.

Wenig später lag die Vorentscheidung in der Luft, Servette kam einem Shorthander sehr nahe, doch im Gegenzug erzielte Lino Martschini den Anschlusstreffer. Damit verlor das Spiel an Drive, bis den Zugern in der 41. Minute durch Sven Senteler auch der Ausgleich gelang – natürlich wieder in Überzahl.

Die Genfer, in der NLA im Gegensatz zu Zug in den Strichkampf verwickelt, vermochten den Heimvorteil aber doch noch zu nutzen. Romain Loeffel traf in der 50. Minute – bei fünf gegen fünf! – zum siegbringenden 3:2. Servette greift also am 1. Februar. nach dem dritten Cupsieg nach 1959 und 1972.

Der zweite Finalist wird morgen zwischen Kloten und Lausanne ermittelt. (drd)

Das Telegramm

Genève-Servette - Zug 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

4796 Zuschauer. - SR Massy/Koch, Kovacs/Progin.

Tore: 6. Rod (Almond/Ausschluss Diaz) 1:0. 22. Almond (Ausschluss Immonen) 2:0. 27. Martschini (Suri/Ausschluss Almond) 2:1. 41. (40:38) Senteler (Immonen, Martschini/Ausschluss Almond) 2:2. 50. Loeffel (Traber, Schweri) 3:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 8mal 2 Minuten gegen Zug.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Petschenig; Eliot Antonietti; Jeremy Wick, Slater, Spaling; Simak, Kast, Rubin; Gerbe, Almond, Rod; Schweri, Heinimann, Impose; Traber.

Zug: Tobias Stephan; Helbling, Alatalo; Diaz, Morant; Dominik Schlumpf, Erni; Fohrler, Simon Lüthi; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Sandro Zangger, Nolan Diem, Fabian Schnyder; Peter, Marchon.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Douay, Romy (beide verletzt), Riat (U20) und Ehrhardt (überzähliger Ausländer), Zug ohne McIntyre (krank), Grossmann (verletzt) und Lammer (gesperrt). Rod verletzt ausgeschieden (40. nach Bandencheck von Holden). (sda)

