Die nervigen Nachbarn ... 20 Beispiele, wie man sich per Notiz mitteilen kann



Jaja, die nervigen Nachbarn ... 20 Beispiele, wie man sich per Notiz mitteilen kann

Nicht alle sind mit anständigen Nachbarn gesegnet. Und da viele den direkten Kontakt zu oft scheuen, greifen sie gerne auf die allseits beliebten Treppenhaus-Notizen zurück. Hier 20 Beispiele, wie dies gemacht werden kann.

Unverfroren antworten

Interaktive Kommunikation

Die Nachbarn spüren lassen, wie es sich neben ihnen anhört

«Das ist eine Tonaufnahme aus meinem Zimmer, wie ihr heute morgen um 4:27 Uhr Sex habt. Ich höre alles und will nur schlafen. Bitte seid höflich.»

Hilfestellung leisten

Hier der unterhaltsame untere Teil etwas leserlicher:

«Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auf humanere Zeiten beschränken könnt. Leider seid ihr so laut, dass ich jedes Mal aufwache – so wie heute morgen. Ich bin meist zwischen 7 und 17 Uhr aus dem Haus und verbringe meist den Abend bis 22/23 Uhr im Wohnzimmer, falls diese Information weiterhilft. Ansonsten finde ich 6.30 Uhr an Arbeitstagen / 9 Uhr oder 2.45 Uhr (gerade die letzten beiden in Kombination) am Wochenende doch etwas gewöhnungsbedürftig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr etwas Rücksicht nehmen könntet. Vielen Dank und happy humping :)»

Die klassischen Stadt-Berner

Liebe #Nachbarn. Vielleicht ist mitten in der Stadt #Bern nicht der beste Wohnort für euch. Trotzdem alles Gute & viel Freude mit dem Kind pic.twitter.com/BghuqWZeCK — Stefan Flück (@flueckstefan) 14. Februar 2017

Pragmatisch bleiben

Einschüchtern. So richtig.

Bild imgur

«An die Person, welche die Post von anderen öffnet:

Ich beobachte. Ich werde dich schnappen. Und wenn ich das getan habe, wirst du das nicht sofort wissen. Vielleicht spürst du, dass du verfolgt wirst. Aber du wirst es nicht wissen.

In dieser Zeit wird jede deiner Beziehungen hinter deinem Rücken untergraben. Alle, die du liebst, werden dich grollen und hassen und du wirst nicht wissen weshalb. Du wirst es nur erahnen können.

Wenn alles zerstört ist, wirst du alleine sein, so wie du es noch nie warst. Und wenn dir alles zu viel wird, wird es nur einen Ausweg geben.

Hör auf bevor es zu spät ist. Ich beobachte.»

Vermittle Poesie

Ein freundliches Haiku

«Willkommen, neue Nachbarn

Aufgrund der Geräusche meiner Decke

Seid ihr Dinosaurier?»

Teile dich übers WLAN mit

Zu seinen Fehlern stehen

«Liebe Nachbarn. Ich entschuldige mich für jeglichen Tumult letzte Nacht und in jeder weiteren Nacht in für die nächsten drei bis vier Wochen. ich entschuldige mich auch für mein breites Vokabular an Beleidigungen und Obszönitäten. Ihr versteht, ich habe mir kürzlich ‹Call of Duty: Modern Warfare 3› gekauft. Kein Grund, erneut die Polizei einzuschalten. Euer Nachbar. PS: Investiert in Ohrenstöpsel.»

Sich um die Nachbarn kümmern

«Hey, seid ihr umgezogen? Euer WiFi funktioniert nicht mehr. Ich hoffe es ist ihr seid ok.»

Gleich vorweg offen sein

«... Wir haben den neuen Radiosender Hamburg Zwei auf 95,0 entdeckt und der spielt so gute Musik, dass es uns schwer fällt, das Radio leiser zu machen – vor allem wenn sie Hits aus den 80ern spielen ...»

Auch mal sagen, wenn man enttäuscht ist

Zu deinen Fehlern stehen

Nachbar 1: «Hör auf meine Zeitung zu nehmen, du gottverdammter Vollidiot.»

Nachbar 2: «Damit werde ich nie aufhören! Und es leben Kinder in diesem Gebäude, schäme dich für deine vulgäre Sprache.



– Ein belesenes Individuum.»

Fürsorge demonstrieren

Bild imgur

Nachbar 1: Grosses Sorry wegen dem Chaos/Lärm gestern Nacht. Passiert nicht wieder.

Nachbar 2: «Kein Ding! Geht's dem Typen, der in der Einfahrt lag wieder gut?»

Und jetzt: Der ultimative Nachbarschafts-Schlagabtausch

Zugegeben: Keine Ahnung, ob das tatsächlich so stattgefunden hat. Es wäre auf jeden Fall zu wünschen ...

Nachbar 1: «Deine zwei Hunde weckten mich diese Woche jede Nacht um vier Uhr morgens auf. Bitte bringe deine Höllenhunde zum Verstummen.»

Nachbar 2: «Ich glaube, dass all das Marihuana in deiner Wohnung sie aufweckt und high macht.»

Nachbar 1: «Trumpfkarte: Beachte die 22-kg-Haustier-Regel dieses Hauses. Deine Hunde haben diese Regel gebrochen.»

Nachbar 2: «Ebenfalls in der Hausordnung: Kein Weed!»

Nachbar 1: «Warte, du bist ein Chicago Cubs Fan? In New York City? Waffenstillstand. Willst du am Samstag das Spiel bei mir schauen? Ich backe Deep Dish Pizza (Kiffer). Du kannst sogar deine Höllenhunde mitbringen.»

Nachbar 2: «Ich bringe Bier und die Hunde. Auf geht's Cubbies!»

Sag's mit Bildern

... oder mit Sarkasmus

«Lieber Nachbar/Liebe Nachbarin – Letzte Nacht glaube ich dich beim Sex mit deinem Freund gehört zu haben. Würde es euch stören, etwas lauter zu sein? Es war schwierig für mich zu masturbieren während ich das Glas an die Wand halten musste. <3 Der Typ von 3B.»

Ratschläge geben

«An das benachbarte Paar, welches sich die ganze Nacht fürchterlich angeschrien hat: TRENNT EUCH. Danke! Die Bürger von Chicago.»

Sich auf Diskussionen einlassen

Da schlecht leserlich, hier:

Nachbar 1: «An den Nachbarn, der gestern die Polizei gerufen hat! Sorry, dass die Musik zu laut war :-) Nächstes Mal kannst DU einfach klingeln und musst nicht gleich die Polizei rufen. Weiterhin auf gute NachbARSCHaft. PS: Mein Drucker spinnt irgendwie, pfeift schon aus dem letzten LOCH. Sorry dafür ...»

Nachbar 2: «SORRY!! Musste früh raus und wollte mein LECKeres Abendessen in Ruhe geniessen. Melde MICH nächstes mal DOCH lieber persönlich bei dir. PS: Glaube wir haben den gleichen Drucker ...»

(jdk)

Nicht nur Nachbarn, auch Mitbewohner können nerven. Zum Beispiel diese 10 Mitbewohner-Typen ... Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.