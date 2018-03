International

USA

New York entschädigt Frauen wegen erzwungenen Ablegens von Schleier



New York entschädigt Frauen wegen erzwungenen Ablegens von Schleier

Weil sie zum Ablegen ihres muslimischen Schleiers gezwungen worden waren, entschädigt die Stadt New York drei Frauen mit jeweils 60'000 Dollar. Wie die Anwältin Tahanie Absoushi mitteilte, wurde ein entsprechender Vergleich am Mittwoch vor einem Bundesgericht in Brooklyn erzielt.

Vertreter beider Seiten sprachen im Anschluss von einer guten Lösung. Die Frauen hatten gegen die Polizei und die Stadt New York geklagt, weil sie bei der Anfertigung von Polizeibildern zum Ablegen ihrer Schleier gezwungen worden waren.

Zwei der Frauen waren 2015, die dritte 2012 festgenommen worden. In diesem Zusammenhang hatte die Polizei Fotos angefertigt und die Festgenommenen zum Ablegen der Kopftücher gezwungen. Inzwischen können Musliminnen in dieser Situation den Schleier in einem Nebenraum abnehmen und müssen sich nur noch von anderen Frauen fotografieren lassen. (sda/afp)

11 Tage alt und schon Opfer von Hass im Netz Video: srf

Von Religion bis zur Gotteslästerung 6 alttestamentarische Grausamkeiten und die Frage, ob Gott eher Psycho- oder Soziopath war Jesus, du nervst! Zu wenig Exorzisten für immer mehr Klienten: Vatikan schlägt Alarm Geblendet vom kosmischen Licht: Die Irrwege der Esoteriker Dieses ständige Religions-Bashing nervt: Glauben verdient unseren Respekt In der Schweiz steigt die Nachfrage nach Exorzismus. Alles Quatsch? Dann sehen und hören Sie den Fall der Anneliese Michel Die Schweden wieder: Erster Atheisten-Friedhof eröffnet Ein apokalyptischer Sturm fegt über die Welt – glauben die Frommen und die Bibel Feministinnen in der Moschee: So fordern dänische Imamas den patriarchalen Islam heraus Sunniten und Schiiten, Salafisten und Sufis: Das «Who is Who» der islamischen Gruppen Wie Gott uns die Theorie vom Urknall erzählt Machthungrige Föten, der «Dude» als Prophet und Sex mit der Hohepriesterin: Die 13 durchgeknalltesten Religionen Ein Ami baut die Arche Noah nach – und kreiert damit ein Disney-Land für Superfromme Burkaverbot: «Wir sehen nicht den Menschen, sondern nur noch das Kleid» Die Beschneidung von Knaben ist kein Männlichkeitsritual, sondern ein Verbrechen Gottloses Europa: Diese Grafiken zeigen, warum sich das Christentum Sorgen machen muss «Man muss sich eine ‹Schwulenheilung› wie eine psychische Vergewaltigung vorstellen» 6 Grafiken, 16 Fotos und 1 Video für alle, die immer von «dem» Islam reden Rustikale Enthaltsamkeit! Eier abgeschnitten, Schwanz entfernt – aber ganz nah bei Gott! Wenn Politiker von «christlichen Werten» sprechen: Was zum Teufel soll das eigentlich sein? Folter, Mord und Führerkult: Wie aus einem deutschen Idyll in Chile ein Gottes-KZ wurde Gott ist tot – es leben die Götter! Wir haben endlich herausgefunden, was die Menschen auf diesen 12 mittelalterlichen Gemälden gedacht haben. Vielleicht Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! So unterdrücken Religionen die Sexualität ihrer Gläubigen und fördern Missbräuche 5 Punkte zum Islam, die wir mal endgültig klären sollten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo