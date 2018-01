Muotathal: Acht Männer nach Wassereinbruch in Höhle eingeschlossen

Selfie-Kamera gibt CR7 Gewissheit: Schär verpasst dem Superstar eine Platzwunde am Kopf

La Coruña geht gegen Real Madrid 1:7 unter. Fabian Schär macht dabei keine gute Figur und trifft kurz vor Schluss Cristiano Ronaldo so am Kopf, dass dieser blutend das Feld kurz verlassen muss.

Bevor wir zum Spiel kommen, gibt's die unglückliche Szene der Partie: Fabian Schär trifft bei einer Rettungsaktion in der 87. Minute Cristiano Ronaldo so am Kopf, dass dieser mit einer Platzwunde vom Feld muss. CR7 selbst schaut sich das Übel noch auf dem Weg vom Rasen genauer an – mit der Selfie-Kamera eines Real-Betreuers.

Zum Spiel: Real Madrid schiesst sich gegen La Coruña den Frust von der Seele. es braucht dafür allerdings erst das 0:1 durch Adrian Lopez in der 22. Minute.

Die Königlichen …