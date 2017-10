Spass

Drinks

Video: watson mixt Cocktails – und trinkt sie auch gleich



Shot Happens! watson mixt Cocktails ... und trinkt sie auch gleich

Ja, Emily und Oliver haben alle Drinks hier vor Ort in watson Towers gemixt. Und getrunken. An einem Nachmittag. Hier schon mal die ersten beiden:

Shot Happens – Folge 1 1m 52s Shot Happens! watson mixt Cocktails Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Wir sagen's immer wieder: Ein Mann oder eine Frau von Welt sollte über ein elementares Wissen von klassischen Cocktails verfügen:

Doch Wein predigen und Wasser trinken (haha as IF!) ist nicht so unser Ding, weshalb wir nun tatkräftig den Beweis liefern, wie einfach Cocktails zu meistern sind.

Fortsetzung folgt ...

... nächste Woche mit etwas, das sich Irish Ginger nennt, sowie dem Klassiker Margarita. Und wir wollen dabei nicht zu viel verraten, ausser, dass es bei Oliver aufm Pult irgendwann wie folgt aussah:

A post shared by Oliver Baroni (@slapmesideways) on Jun 30, 2017 at 9:30am PDT

Mehr: Trinken mit Stil Shot Happens! watson mixt Cocktails ... und trinkt sie auch gleich Cachaça und Co: 11 Drinks, die du garantiert falsch aussprichst Joint? Grüntee? Bloody Mary? Das sind die Kater-Kuren der Profis Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. YEAH! 10 Biere, die du zum Zmorge trinken kannst ... 13 klassische Cocktails, die jeder Mann und jede Frau von Welt beherrschen sollte Hipster-Espresso für 5 Stutz, der erst noch gruusig ist? Du kannst mich mal! Das älteste Rezept der Welt ist für … BIER! #priorities Im Sommer 2017 ist's passiert: Ich habe von India Pale Ale und Co. die Schnauze voll 13 Wodka-Cocktails, die du jetzt sofort probieren solltest. Okay, nicht alle aufs Mal ... Giggerig auf hyggelig? Willkommen im soften Lifestyle-Scheiss 22 klassische Sommer-Cocktails, die du kennen musst (wenn du jetzt startest, hast du bis September alle durch) Wichtige Fragen des Lebens: Wie lange kann man Whisky behalten? 4 Tipps dazu Gin, Whisky, Vermouth – 13 der besten kommen aus ... der Schweiz Make Mexico Great Again – trinkt mehr Tequila! Hier kommen 7 (½) der besten 9 Hammer-Whiskys zu einem fairen Preis, empfohlen von einem, der Bescheid weiss (not me) Alkohol tötet Hirnzellen? Räumen wir mal mit ein paar Alk-Mythen auf, okay? Zuerst Trump und nun das: Wein aus Käse-Gläsern! Im Ernst? Will uns Amerika zerstören? Hochprozentiges aus der Schweiz: Diese 16 Schnäpse solltest du mal probiert haben Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition 21 Schweizer Biere, die du mal probieren solltest (und ihr sagt uns noch 21 weitere, okay?) Codewort Porno – wie Schwarzbrenner trotz Verbot Absinth verkauften Komm, wir trinken eine Guuge! Hier kommen die Cannabis-Cocktails! Ich habe bis um 6 Uhr morgens Wodka getrunken und hatte keinen Kater. Mit diesen 10 Wodken kannst du das vermutlich auch Trink deinen veganen Wein woanders! Hier kommen die Fleisch-Cocktails! Wer kennt sich mit Drinks aus? Hier haben wir ein Quiz dazu Spinnenwodka, Zehenwhisky, Spuckebier ... Drinks aus Zeugs, das du garantiert nie essen würdest Alle Artikel anzeigen

Ein Forensiker hat ein Gesicht aus einer Wodka-Flasche rekonstruiert und es ist Weird Shit

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo