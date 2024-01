13 Cocktails mit weniger Alkohol, für jetzt, wo du's ein wenig easier nehmen solltest ...

Selbst wenn du zu der Gattung Mensch gehörst, die keinen Dry January machen, empfiehlt es sich vielleicht trotzdem, mal ein wenig kürzerzutreten. Weisch, so ... Alkohol-mässig. Überleg' mal: In der Vorweihnachtszeit mit all den Weihnachts-Aperos wurde vielleicht etwas öfter wie üblich und wohl auch etwas mehr wie üblich getrunken. Und danach waren noch die Festtage. Und die Weihnachtsferien. Und dann noch Silvester ... okay. Easy, Tiger.

Wer sich gelegentlich an einem gemütlichen Freitagabend trotzdem einen Drink gönnen möchte – für euch haben wir Good News: Es existiert eine ganze Cocktail-Gattung mit etwas tieferem Alkoholgehalt.

Letzteres aufgrund der Tatsache, dass sie nicht, wie meist bei Cocktails, auf Spirituosen basieren (die einen Alkoholgehalt von 40 Prozent oder mehr aufweisen), sondern auf Vermouths oder Liqueuren (die um die 18 bis 25 Prozent sind). Und wer nun denkt, dass Hugo, Aperol Spritz und Co. vielleicht zu «sommerlich» für die aktuellen Temperaturen wären – auch hier gibt es Good News: Es gibt durchaus Drinks, die bestens zum kalten Januar passen. Hier eine Auswahl:

Adonis

Bild: wikicommons

Ein Cocktailrezept mit zwei Zutaten ist immer gut, und dieser Klassiker aus dem 19. Jahrhundert ist eine besonders elegante Option.

4 cl Fino Sherry

4 cl roter Vermouth

Orangenzeste Sherry und Vermouth in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und 30-45 Sekunden lang gut rühren. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen und mit einem Stück Orangenzeste garnieren.

Sherry Cobbler

Bild: Shutterstock

Dieser viktorianischer Klassiker – einer der ältesten Cocktails überhaupt – entstand Anfang des 19. Jahrhunderts in den USA. Internationale Bekanntheit erlangte er 1843, als Charles Dickens ihn in seinem Roman «Martin Chuzzlewit» erwähnte.

8 cl Amontillado Dry Sherry

1 cl Zuckersirup

1 Orangenscheibe, in zwei Hälften geschnitten Sherry, Sirup und 1 Orangenscheibenhälfte in einen mit Eiswürfel gefüllten Cocktailshaker geben und sehr kräftig schütteln, sodass die Orange etwas zermatscht wird. (Hinweis: Wird ein süsserer Sherry verwendet, reduziert sich die Menge des Zuckersirups).

In ein mit frischem Crushed Ice gefülltes Highball-Glas abseihen. Mit der anderen Hälfte der Orangenscheibe garnieren.

Porto Tonico

Bild: Shutterstock

Dieser portugiesische Klassiker ist so einfach zuzubereiten, wie sein Name vermuten lässt.

6 cl trockener weisser Port

Tonic Water

Orangenschnitz Portwein in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball- oder Rocks-Glas geben, mit Tonic Water auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Coronation Cocktail No. 1

Es gibt noch weitere Coronation Cocktails, darunter einen mit Gin, Dubonnet und trockenem Vermouth, daher die numerische Kennzeichnung dieses Rezepts Bild: Shutterstock

Man nimmt an, dass dieser Drink für die Krönung des englischen Königs Edward VII. im Jahr 1902 kreiert wurde. Erstmals erwähnt ist er 1930 in Harry Craddocks «The Savoy Cocktail Book», sowie kurze Zeit später A.S. Crocketts «The Old Waldorf-Astoria Bar Book». Trotz Auflistung in zwei der berühmtesten Cocktailbücher der Welt blieb er ein Insidertipp.

6 cl Dry Vermouth

3 cl Fino Sherry

2 Spritzer Maraschino

3 Spritzer Orange Bitters Sämtliche Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und 30-45 Sekunden lang gut rühren. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen und mit einem Stück Zitronenzeste garnieren.

Queen Elizabeth

Apropos «Coronation» ... aber lassen wir uns hier nicht vom Namen täuschen! Dieser elegante Drink hat keine britischen Wurzeln, sondern wurde erstmals in den 30er-Jahren in Philadelphia gemixt und nach der Frau seines Erfinders benannt.

4 cl trockener Vermouth

2 cl Benedictine

2 cl frischgepresster Limettensaft

Cocktailglas mit Eiswürfeln oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer vorkühlen. Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Cocktailglas abseihen.

Winter Sour

Bild: Shutterstock

Sour ist mehr als nur die Geschmacksrichtung, sondern vielmehr eine Cocktail-Gattung, die gewöhnlich eine Spirituose, Zitrus, ein wenig Süsse und meist auch Eiweiss enthält. Prominente Vertreter dieser Kategorie sind etwa Klassiker wie der Sidecar, Daiquiri oder Whiskey Sour, – aber auch dieser moderne Klassiker, bei dem die Spirituose durch Campari ersetzt wird.

Blätter von 1 kleinen Rosmarinzweig

4 cl Monin Honigsirup

3 cl Campari

5 cl frisch gepresster Zitronensaft

1 Eiweiss

1 kleiner Rosmarinzweig, zum Garnieren Rosmarinblätter und Honigsirup in einen Shaker geben und etwas zermantschen. Campari, Zitronensaft und Eiweiss hinzufügen und 15 Sekunden lang kräftig schütteln (ohne Eis). Shaker mit Eiswürfel füllen und erneut kräftig schütteln, bis der Drink eiskalt ist. In ein vorgekühltes Cocktailglas doppelt abseihen und mit einem kleinen Rosmarinzweig garnieren.

Bamboo

Bild: Shutterstock

Trockener Sherry ist zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten als Cocktailzutat. Dieser Aperitif aus dem 19. Jahrhundert bietet komplexe Geschmacksnoten, die zugleich bekömmlich geniessbar bleiben.

4 cl trockener Sherry

4 cl trockener Vermouth

1 Schuss Angostura bitters

1 Schuss Orange Bitters

Zitronenzeste Cocktailglas mit Eis vorkühlen (oder gleich im Kühlfach). Sherry, Vermouth, Angostura und Orange Bitters in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und 30-45 Sekunden lang gut rühren. In das Cocktailglas abseihen und mit einem Stück Zitronenzeste garnieren.

Americano

Bild: shutterstock

Diese Urversion des Negroni wurde in den 1860ern von Gaspare Campari, dem Erfinder des Bitterliqueurs gleichen Namens, erfunden. Lange war der Americano als Milano-Torino bekannt, da Campari aus Milano und Punt é Mes, der ursprünglich dazu verwendete rote Vermouth, aus Torino kommt.

3 cl Campari

3 cl roter Vermouth

etwas Sodawasser

Orangenzeste Campari und Vermouth in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Orangenzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.

Suzie Americano

Fans eines White Negroni werden vielleicht Gefallen an dieser Variation des Americano finden. Hier kommt der französische Enzian-Liqueur Suze zum Einsatz und der rote Vermouth wird durch weissen ersetzt.

3 cl Suze

3 cl weisser Vermouth

Sodawasser

Grapefruitzeste

Suze und Vermouth in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Grapefruitzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.

Negroni Sbagliato

Heutzutage die bekannteste Negroni-Abwandlung, entstand der Sbagliato tatsächlich aus einem Fehler, als anno 1972 Mirka Stocchetto in der Mailänder Bar Basso Spumante statt Gin verwendete. Als leichter, spritziger Sommerdrink geniesst der «Falsche» seither grosse Beliebtheit.

3 cl Vermouth Rosso

3 cl Campari

Prosecco, Franciacorta oder guter Spumante

Orangenschnitz (oder Orangenzeste) Vermouth und Campari in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky-Tumbler geben. Mit Sprudelwein auffüllen und vorsichtig umrühren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Braulio Spritz

Bild: bonappetit

Womit wir bei den Drinks wären, die sich etwas Sprudelwein als Beigabe gönnen! Hier vielleicht etwas unerwartet – doch der urchige alpine Amaro vom Stelvio-Pass passt perfekt zu einem Spritzer.

9 cl Prosecco

6 cl Braulio

etwas Mineralwasser

Zitronenzeste

Rosmarinzweig Prosecco und Braulio in ein grosses, mit Eiswürfeln gefülltes Weinglas geben und mit Mineralwasser auffüllen. Vorsichtig umrühren. Mit einem Stück Zitronenzeste und einem Rosmarinzweig garnieren.

Winter Spritz

Bild: campari-schweiz.ch

Richtig geraten: ein Aperol Spritz für den Winter.

4 cl Aperol

6 cl frisch gepresster Mandarinen- oder Clementinen-Saft

8 cl Prosecco Aperol und Mandarinen-Saft in ein dickbauchiges Wein- oder Spritzglas mit viel Eis geben. Mit Prosecco auffüllen.

Good Night Kiss

Bild: cosmopolitan

Ach, und eh man sich's versieht, ist schon Februar ... und bald mal der 14. Hier haben wir einen passenden Drink zum Valentins-Tête-à-Tête: wie ein Champagne Cocktail, aber mit einem Schuss Campari.