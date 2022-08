Macaulay Culkin, Lemmy, Churchill und Co. – Drinks mit berühmten Namensgebern

Woher kommen die Namen all jener berühmten Cocktails? Öfter als nicht standen Berühmtheiten der Geschichte dafür Pate.

Habt ihr euch auch schon mal gefragt, woher gewisse Cocktails ihre Namen herhaben? Etwa, woher die Bezeichnung Negroni kommt?

In der Tat, da gab es tatsächlich jenen exzentrischen Adeligen mit dem klingenden Namen Il Conte Camilo Negroni. Dieser beauftragte den Barista des Cafés Casoni in Florenz anno 1919, seinen Lieblingscocktail – den Americano – zu stärken, indem er Sodawasser durch etwas Gin ersetzte. Der Negroni war geboren!

Bei genauerer Betrachtung gehen etliche Cocktails auf Anekdoten mit exzentrischen Zeitgenossen zurück. Nicht wenige davon beziehen sich auf prominente Persönlichkeiten. Hier eine Auswahl:

Macaulay Culkin

Beginnen wir mit einem weniger bekannten Drink, der aber einen umso bekannteren Namensgeber hat. Ja, es ist unser aller Kevin, der anno dazumal allein zu Haus war.

3 cl Blanco Tequila

3 cl Amaretto

1,5 cl Zitronensaft

1,5 cl Limettensaft

1,5 cl Agavensaft

1 Eiweiss

4 Spritzer Chocolate Bitters

1 kleiner Rosmarinzweig zum Garnieren Sämtliche Zutaten in einen Cocktail-Mixbecher geben und energisch schütteln (ohne Eis). Eine Handvoll Eiswürfel hinzufügen und nochmals energisch schütteln. In eine vorgekühlte Champagner-Coupe abseihen und mit einem Rosmarinzweig garnieren.

Ginger Rogers

Bekanntlich beherrschte Ginger Rogers alles, was ihr langjähriger Tanzpartner und Co-Star Fred Astaire konnte ... einfach rückwärts und in Stöckelschuhen. Sprich: Sie war die Grösste. Und somit hat sie einen Drink, der nach ihr benannt ist, und nicht er.

8-10 Minze-Blätter

2 cl Monin-Ingwersirup

6 cl London Dry Gin

3 cl frisch gepresster Zitronensaft

Ginger-Ale Minzeblätter und Ingwersirup in ein Collins-Glas geben und leicht vermanschen (dazu nimmt man am besten einen Mörserstab o. Ä.). Glas mit Eisstücken auffüllen und den Gin und den Zitronensaft dazugeben; vorsichtig umrühren. Mit Ginger-Ale auffüllen und mit einem Minzezweig garnieren.

Churchill

Der trockenste aller Dry Martinis, auch Desert Martini oder Bone Dry Martini genannt. Nach dem britischen Premier benannt, weil dieser den Vermouth-Anteil in seinem Cocktail als «am liebsten in einer geschlossenen Flasche am anderen Ende des Zimmers stehend» beschrieb. Als Tribut an den fehlenden Vermouth soll man sich vor dem Ausschenken «in Richtung Frankreich verneigen».

London Dry Gin

Zitronenzeste zum Garnieren​ In einen mit Eiswürfeln gefüllten Mixbecher circa 6 cl Gin geben und rühren, bis der Mixbecher sich von aussen kalt anfühlt. Sich kurz in Richtung Frankreich verneigen, dann in ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen und mit einer Zitronenzeste garnieren.

Lemmy

Wenn er nicht gerade auf Tour war, konnte man Lemmy Kilmister tagtäglich in der Rainbow Bar & Grill in Hollywood antreffen, wo er ausschliesslich Jack & Coke trank. Spätestens seit dem Tod des legendären Motörhead-Frontmanns heisst der Drink nun Lemmy.

5 cl Jack Daniel's Tennessee Whiskey

2 Spritzer Angostura Bitters, bei Bedarf

Coca-Cola

Whiskey und Angostura in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Coca-Cola auffüllen und vorsichtig umrühren.

Shirley Temple

Sie war ein Kinderstar, der seine Karriere im Alter von drei Jahren begann. Da ist es nur passend, dass der wohl berühmteste alkoholfreie Cocktail nach der kleinen Shirley Temple benannt ist. Diverse Etablissements streiten sich darum, wer für die Erfindung verantwortlich ist. Kinder auf der ganzen Welt danken es ihnen auf jeden Fall.

2 cl Grenadine

1 cl frisch gepresster Limettensaft

Ginger-Ale

Maraschino-Kirsche zum Garnieren Grenadine und Limettensaft in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Glas geben. Mit Ginger-Ale auffüllen (zirka 1,5 dl) und mit einer Maraschino-Kirsche garnieren.

Arnold Palmer

Wenn wir gleich bei alkoholfreien Mixed Drinks sind, dann darf dieser hier nicht fehlen, der nach dem US-Golfer Arnold Palmer benannt ist. So soll er sich das Getränk immer zu Hause gemischt haben, und beim US Open 1960 bestellte er es öfters. Eine in der Nähe sitzende Frau bekam das zufällig mit und bestellte daraufhin «that Arnold Palmer drink».

5 cl Limonade

15 cl Eistee​ Limonade in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink- oder Bierglas geben. Vorsichtig mit Eistee auffüllen, dabei nicht rühren.

John Daly

Die alkoholische Variante eines Arnold Palmers, quasi – und ebenfalls nach einem Golfer benannt. Hier ist der für seinen Alkoholkonsum bekannte John Daly der Namensgeber.

4,5 cl Wodka

5 cl Limonade

5 cl Eistee

Zitronenscheibe, zum Garnieren Sämtliche Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas geben. Vorsichtig umrühren und mit einem Zitronenrädchen garnieren.

Bloody Mary

Es gibt verschiedene Entstehungsgeschichten zu diesem Drink-Klassiker – mitunter solche, die sich auf Damen namens Mary beziehen, die sich das Kleid bekleckerten. Fakt ist, jeglicher Namensbezug geht schlussendlich auf die englische Königin Mary I., Mary Tudor, zurück, die aufgrund ihrer blutigen Protestantenverfolgung im 16. Jahrhundert diesen Beinamen von ihrer Nachfolgerin auf dem Thron, Elisabeth I., erhielt.

5 cl Wodka

1 cl frischer Zitronensaft

1-2 Spritzer Worcestershire-Sauce

1-2 Spritzer Tabasco

Etwas Salz und Pfeffer

Tomatensaft

1 kleine Stange Sellerie, zum Garnieren Ein Pint- oder Highball-Glas mit etwas Eis füllen (ein Old-Fashioned-Glas geht auch). Wodka, Zitronensaft und Gewürze beifügen und mit Tomatensaft bis zum Glasrand auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit einer Selleriestange und/oder einem Zitronenschnitz garnieren.

Rob Roy

Der Cocktail wurde 1894 anlässlich der Premiere einer Operette namens «Rob Roy» entwickelt, die auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Walter Scott aus dem Jahr 1817 basierte, der wiederum nach dem schottischen Volkshelden aus dem 18. Jahrhundert, Robert Roy MacGregor, benannt war. Grundsätzlich ist der Drink ein Manhattan mit Scotch statt Bourbon oder Rye. Und er ist super.

5 cl Scotch Whisky

2 cl roter Vermouth

1-2 Spritzer Angostura Bitters

2 Maraschino-Kirschen Scotch, Vermouth und Angostura in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und 30-45 Sekunden lang gut rühren. In ein eisgekühltes Cocktailglas abseihen und mit 2 Maraschino-Kirschen auf einem Cocktailspiess garnieren.

Cointreau Teese

Wäre dieser Drink in jener Ära entstanden, auf die sich der Stil von Burlesque-Queen Dita von Teese bezieht (irgendwann zwischen 1935 und 1955, etwa), wäre er nach ihr benannt worden und gut ist. In der heutigen Zeit aber holt man gleich den Hersteller der Hauptzutat an Bord und die ganze Chose bekommt ein Branding und eine Produktlancierung und was weiss ich. Item – der Cocktail ist ziemlich sexy und dementsprechend passgenau für Frau von Teese.

4 cl Cointreau

3 cl Monin Sirop de Violette

1,5 cl Apfelsaft

1,5 cl Zitronensaft

Sämtliche Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein vorgekühltes Martiniglas abseihen und mit einem Veilchen garnieren.

Charlie Chaplin

Der Ursprung dieses eher süssen Drinks geht auf das frühe 20. Jahrhundert im Waldorf-Astoria in New York City zurück. Er wird zu gleichen Teilen aus Sloe Gin, Limettensaft und Aprikosenschnaps hergestellt und ist nach dem Stummfilmstar benannt, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Karriere war.

3 cl Sloe Gin

3 cl Apricot Liqueur

3 cl frisch gepresster Limettensaft Sämtliche Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen.

Mary Pickford

Bleiben wir gleich in der Stummfilm-Ära! Dieser prohibition era cocktail besteht aus weissem Rum, Ananassaft, Grenadine und Maraschino und ist so komplex wie der Hollywoodstar, nach dem er benannt wurde.

4 cl weisser Rum

4 cl Ananassaft

1 TL Grenadine

6 Tröpfchen Maraschino Sämtliche Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen. Mit einigen Maraschino-Kirschen garnieren.

Rimbaud’s Left Hand

Ein Cocktail, passend zum turbulenten Lebensstil eines romantischen Dichters und Abenteurers! Der Name ist eine Anspielung darauf, dass Arthur Rimbaud von seinem Geliebten, dem Lyriker Paul Verlaine, während eines Streits in die Hand geschossen wurde. Ja, sehr vermutlich war Absinth im Spiel. Bitte sehr:

2 cl Absinth

2 cl Benedictine

2 cl Aperol

2 cl Zitronensaft

2 cl Ananassaft

1 Eiweiss

3 Tropfen Rosenwasser Absinth, Benedictine, Aperol, Zitronensaft, Ananassaft und Eiweiss zuerst ohne Eis in einen Cocktailshaker geben und energisch schütteln. Danach eine Handvoll Eis dem Mixbecher hinzufügen und nochmals energisch schütteln. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen und mit 3 Tropfen Rosenwasser beträufeln.



