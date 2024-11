Dégoûté par la défaite de sa fille, un coach pète les plombs

Au lieu de réconforter sa fille Valina Fetiu (8 ans), battue en finale des Européens espoirs de taekwondo, son père s'en est violemment pris à elle.

L'entraîneur de taekwondo Valmir Fetiu a provoqué un scandale lors du championnat d'Europe des jeunes talents organisé mi-novembre à Tirana, en Albanie. La propre fille du coach a participé à la finale de la catégorie des filles de moins de huit ans et s'est inclinée lors de l'ultime combat.

La déception était grande. Les larmes aux yeux, la jeune Valina a couru vers son père et entraîneur, mais elle n'y a trouvé que peu de réconfort. Au lieu de cela, Valmir Fetiu a arraché le casque de la tête de la jeune fille et elle est tombée par terre. Fetiu l'a attrapée, l'a ramenée brutalement sur ses pieds et l'a giflée.

Un arbitre se trouvait à proximité immédiate. En voyant l'incident, il a tenté de rappeler Valmir Fetiu à l'ordre puis a ensuite signalé le comportement du père. Ce dernier a expliqué que la gifle était destinée à calmer sa fille.

«C'est la première et la dernière fois de ma vie que je ferai ça. Cela fait 20 ans que je suis entraîneur, et j'ai toujours défendu les enfants en toutes circonstances» Valmir Fetiu

Sa fille était en «état de choc» après la défaite. L'entraîneur a ensuite essayé de lui faire comprendre qu'elle était malgré tout vice-championne d'Europe et que son heure viendrait. «Elle sera bientôt championne du monde et championne olympique», a déclaré Fetiu, avant d'ajouter:

«C'est ma fille et personne ne l'aime plus que moi. Ma femme, la mère de Valina, était là aussi, à quelques mètres de là» Valmir Fetiu

Ces excuses n'ont pas attendri la Fédération européenne de taekwondo, qui a suspendu le père pour six mois.



