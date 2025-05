Denis Malgin en finale face aux Etats-Unis. Image: keystone

Commentaire

Le format du Mondial de hockey est absurde

La sélection suisse de hockey sur glace n’a certes pas perdu la finale du Championnat du monde à cause du mode de compétition, mais la façon dont les équipes sont départagées en cas de match nul est discutable.



Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

Puisqu'aucun but n'avait été inscrit en soixante minutes, la finale du Championnat du monde entre la Suisse et les Etats-Unis, dimanche à Stockholm, s'est donc décidée en prolongation. On aurait d'ailleurs pu s'attendre à ce que ce match dure longtemps encore, compte tenu de l'excellent gardien suisse Leonardo Genoni et du manque d’efficacité offensive de la Nati, mais tout s'est terminé après deux minutes et deux secondes de temps supplémentaire, Tage Thompson inscrivant le but décisif pour les Américains.

L’attaquant des Buffalo Sabres a bénéficié de beaucoup d’espace pour tromper Genoni, car la prolongation en finale du championnat du monde se joue à trois contre trois joueurs de champ. Un format qui ne correspond pas à l'essence même d'un match à enjeu.

Tage Thompson a inscrit le but en or. Image: www.imago-images.de

Le hockey sur glace se joue avec deux gardiens et dix joueurs de champ sur la glace. Quand il n'en reste plus que six, cela change radicalement le jeu. Or une finale de championnat du monde devrait opposer les meilleures équipes dans leur format de prédilection — pas dans une configuration spéciale qui ouvre des espaces et favorise les actions individuelles.

Dans notre championnat, lors d'une saison régulière qui semble durer une éternité, la prolongation à trois contre trois est un succès: elle rend le hockey spectaculaire, rapide, le jeu allant d'un but à l'autre presque sans temps mort. Les équipes abordent d'ailleurs la prolongation avec une attitude offensive, car il y a relativement peu à perdre. Une défaite en saison régulière, ce n'est généralement pas si grave.



Disputer une prolongation à 3 contre 3 en finale du Mondial, est-ce une bonne chose? Oui, cela donne un avantage aux individualités et ça permet de forcer la décision Non, un titre mondial ne devrait pas se décider de cette manière Pour moi, on devrait désormais donner le trophée aux Suisses même en cas de match nul: ils le méritent après quatre finales perdues! Voter Au total, 109 personnes ont participé à ce sondage.

La situation est différente quand il y a vraiment quelque chose en jeu. C'est pour cette raison qu'en play-offs, la prolongation se joue avec cinq joueurs de champ de chaque côté — et ce, jusqu’à ce qu’un but soit marqué. Cela peut durer longtemps. Parfois, le match se termine au-delà de minuit, mais c'est justement pour éviter à tout prix une séance de tirs aux buts qui serait considérée comme injuste pour désigner le vainqueur. La séance de tirs au but, c'est presque un autre sport — tout comme le format trois contre trois.

Peut-être que la Suisse atteindra à nouveau la finale lors du prochain championnat du monde à domicile (Zurich et Fribourg). Peut-être que le score sera à nouveau nul après trois tiers-temps et qu’une prolongation devra départager les équipes. Dans ce cas, il faut espérer que les deux équipes joueront comme en play-offs, dans une prolongation classique à 5 contre 5. Et ce n’est que si les deux formations tardent à se départager que l'on pourrait envisager des alternatives comme le trois contre trois ou la séance de tirs aux buts.